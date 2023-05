Le plan de JJ Watt pour rendre Burnley grand en Amérique, comme Wrexham

Le nouveau propriétaire de la minorité Burnley, JJ Watt, s’inspire de la manie de Wrexham dans son nouvel investissement. L’ancienne star de la NFL, avec sa femme, a récemment acheté une participation dans le club du Lancashire. Watt a même parlé avec le copropriétaire de Wrexham, Ryan Reynolds, de sa nouvelle entreprise.

Reynolds a apparemment donné à Watt quelques conseils sur la façon de démarrer en tant que propriétaire d’une équipe de football. « La première chose que Ryan a dite était de reconnaître le tribalisme dans le football », a déclaré Watt L’athlétisme dans une interview exclusive. « C’est différent des sports américains. C’est une loyauté tribale que l’on retrouve rarement dans d’autres sports ou bases de supporters. Il m’a dit que je devais respecter et honorer cette histoire et cette tradition et faire ce qu’il fallait pour ce groupe, sinon vous les perdriez avant de commencer.

Watt, comme de nombreux fans de football aux États-Unis, a suivi Wrexham de l’autre côté de l’étang. « C’était amusant de le voir ainsi que Rob le faire si bien, et c’est ce que nous essayons de faire ici. J’essaie d’entrer si profondément dans la communauté pour qu’ils sachent que je comprends ce club. Il a été ici bien avant que je sois ici et sera longtemps après mon départ; tout ce que j’essaie de faire, c’est de respecter et d’élever ce que vous avez.

La star du football américain part du bon pied avec les fans

L’ancienne star grégaire de la NFL semble avoir pris un bon départ avec les supporters du club. Watt a récemment fait une tournée des pubs autour de Burnley pour rencontrer les fans de l’équipe et aider à mieux comprendre le club au niveau local. Il a dit très clairement qu’il voulait un lien fort avec la communauté.

Watt est également entré dans la mêlée avec l’équipe à un moment parfait. Burnley a remporté le championnat cette saison pour gagner une promotion en Premier League. Les Clarets ont essentiellement dominé la division anglaise de deuxième niveau sous la direction de Vincent Kompany. Watt a même pu participer aux récentes célébrations à l’intérieur de Turf Moor.

JJ Watt a récemment soulevé le trophée du championnat sur le terrain de Burnley

« J’ai un peu l’impression d’être le gamin de la classe qui n’a fait aucun travail dans le projet de groupe mais qui a quand même obtenu un A », a plaisanté Watt sur l’investissement à un moment opportun. « Je ne me sens pas digne de faire partie de toutes les célébrations. Quand Alan (Pace) m’a demandé d’amener le trophée sur le terrain, j’ai dit non, je n’avais pas l’impression de l’avoir mérité ; tout le monde l’a mérité, je ne devrais pas être la première personne à y toucher. Ils ont insisté, alors je l’ai fait.

Watt, et bien sûr les fans de Burnley, espèrent que l’équipe pourra devenir un succès aux États-Unis comme Wrexham. Le club gallois enregistre régulièrement des chiffres d’audience impressionnants ici aux États-Unis. En fait, Wrexham est devenu plus populaire que certains clubs de la Major League Soccer en Amérique.

« C’est tellement cool la façon dont NBC le fait avec les matins de Premier League, ils ont des fan zones et des fan fests », a déclaré Watt, qui était un fan de Chelsea. «Vous voyez les kits de Liverpool, Manchester United, Chelsea; Je veux voir plus de Burnley. Ce n’est pas une tâche facile, mais je n’ai pas non plus obtenu 100 points au championnat. Nous sommes tous ici pour faire notre travail et c’est le mien, alors allez-y.

Semblable à McElhenney, Watt a trouvé un lien avec un club en Grande-Bretagne auquel il peut s’identifier.

« Histoire incroyable, grande ville. Je viens d’une petite ville du Wisconsin », a déclaré Watt. « Il s’agit de gens qui travaillent dur. Il y a un pedigree de Premier League, un manager qui a son propre pedigree et une vision de l’avenir et un style de football qui est magnifique et la propriété est incroyable.

«Je peux entrer dans un club et une ville comme Burnley et faire ça. C’était une très grande chose pour nous et je peux partir en voyage avec ce club et essayer de faire ma petite part pour nous élever.

Photo : IMAGO / PA Images