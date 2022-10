Le plan de grâce générale de Biden est meilleur que l’approche du Canada, selon les experts

C’était la politique des élections de mi-mandat – et le besoin de dynamiser les électeurs âgés de 18 à 34 ans – qui a conduit le président américain Joe Biden à annoncer la grâce pour toutes les personnes reconnues coupables d’accusations fédérales de possession de marijuana à la fin de la semaine dernière.

Contrairement au Canada – qui a légalisé l’utilisation récréative du cannabis au niveau fédéral en 2018 – les États-Unis interdisent toujours la plante à toutes fins au niveau fédéral.

Et les plans de Biden pour le cannabis ne sont pas très ambitieux pour un président qui est arrivé au pouvoir en parlant de dépénalisation. Récemment, il est passé à la poursuite du retrait du cannabis de la catégorie Schedule One des substances illégales les plus dangereuses, qu’il partage avec l’héroïne. (Biden a souligné la perversité des lois obsolètes qui traitent le cannabis comme plus dangereux que le fentanyl et la méthamphétamine.)

Les critiques n’ont pas tardé à souligner que la grâce de Biden n’affectera que les personnes condamnées au niveau fédéral et ne fait rien pour les personnes condamnées en vertu des lois des États – la grande majorité des Américains reconnus coupables de possession de cannabis. Biden ne peut qu’encourager les gouverneurs à suivre son exemple au niveau de l’État, et il l’a fait.

L’approche du président américain Joe Biden en matière de loi sur le cannabis récréatif est à la fois plus et moins ambitieuse que l’approche adoptée par le gouvernement Trudeau. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Mais il y a un aspect de son annonce qui, selon de nombreux experts canadiens, était plus progressiste, efficace et bénéfique que l’approche adoptée par le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau – la décision de Biden de pardonner de manière proactive les personnes qu’il a le pouvoir d’aider.

“Je pense qu’une approche plus automatique qui ne nécessite aucune sorte de demande longue ou de paperasserie est certainement préférable au système que nous avons ici”, a déclaré Samantha McAleese, professeure de recherche auxiliaire à l’Université Carleton dont la thèse de doctorat a examiné les obstacles rencontrés par des personnes ayant un casier judiciaire au Canada.

“L’approche américaine gagne à cet égard.”

Les sondages suggèrent que l’approche est également gagnante auprès du public américain. Un Sondage Ipsos-USA Today publié cette semaine a montré que les Américains soutenaient les grâces fédérales automatiques par une marge de plus de deux contre un.

Les grâces accordées ne représentent qu’une fraction de celles attendues

En tant que points de discussion préparés pour le ministre de la Sécurité publique en 2020, le gouvernement Trudeau a claironné ses réformes sur le cannabis en affirmant qu’il avait « tenu » sa promesse « de travailler à l’élimination de la stigmatisation d’un casier judiciaire pour les personnes qui se sont révélées être des citoyens respectueux des lois. L’élimination de cet obstacle permet à ces personnes de participer de manière significative à leurs communautés, d’obtenir de bons emplois stables et de devenir des membres à part entière de la société. »

Mais en un peu plus de trois ans depuis l’entrée en vigueur du processus simplifié de demande de suspension du casier pour possession simple de cannabis, la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) n’a reçu que 972 demandes de suspension de casier liée au cannabis – une très petite fraction des 10 000 demandes le gouvernement attendait.

Sur ces 972 demandes, seulement 628 ont fait l’objet d’une suspension de casier judiciaire liée au cannabis. 335 autres demandes ont été renvoyées pour cause d’inéligibilité ou d’incomplétude, tandis que six ont été reçues mais n’ont pas encore été acceptées pour traitement.

“Cela n’a pas réussi à permettre aux gens de suspendre leur dossier”, a déclaré Abby Deshman, qui dirige le programme de justice pénale à l’Association canadienne des libertés civiles. “Et je pense que les États-Unis se sont attaqués au problème des disparités raciales dans la possession de cannabis d’une manière que le Canada n’a tout simplement pas.”

Alors que le débat canadien sur la légalisation tournait autour de la santé, a déclaré Deshman, le processus de grâce américain a pris en compte le fardeau disproportionné imposé par les condamnations pour simple possession à une partie de la population : les Afro-Américains.

« L’une des raisons pour lesquelles les volumes pourraient être plus faibles que prévu », a déclaré Marielle Gervais de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, « est le fait que les personnes ayant d’autres condamnations criminelles à leur dossier ne sont pas admissibles au processus accéléré de suspension du casier lié au cannabis.

“De plus, les personnes peuvent avoir déjà demandé une suspension du casier avant l’entrée en vigueur de C-93, ou n’ont pas besoin de faire une demande spécifique pour le moment.”

Il n’en demeure pas moins que le nombre de demandes au Canada ne représente qu’un dixième de ce que le gouvernement lui-même prévoyait. McAleese a déclaré que le manque à gagner s’expliquait plus facilement par la bureaucratie.

“Cela est principalement dû au processus basé sur les candidatures”, a-t-elle déclaré à CBC News. “Ainsi, même si le gouvernement a un peu rationalisé le processus et s’est débarrassé des frais de candidature, il y a toujours des coûts associés à la constitution de la candidature, et cela peut toujours être assez compliqué pour les gens de rassembler toutes les informations dont ils ont besoin pour faire cette demande.”

Radiation du tableau

McAleese a déclaré que le nombre élevé de demandes rejetées au Canada reflète en partie le nombre de candidats inéligibles en raison d’autres condamnations au-delà de la simple possession de cannabis – mais c’est également typique des processus qui nécessitent des formulaires et des documents.

“Il peut s’agir d’une ou deux choses manquantes dans une demande qui coche les cases que la commission des libérations conditionnelles espère que les gens cochent”, a-t-elle déclaré.

McAleese a déclaré que le gouvernement aurait eu plus de succès dans la réintégration des personnes s’il avait supprimé de manière proactive tous les dossiers pour possession simple – ce qui aurait évité aux gens d’avoir à faire face à une procédure bureaucratique qu’ils ne comprennent peut-être pas.

“Je pense que cela a atteint le seuil d’un processus d’effacement, de sorte que les gens ne se contentent pas de sceller ou de mettre de côté ces enregistrements, mais plutôt de les supprimer définitivement”, a-t-elle déclaré.

“Lors du débat sur le projet de loi 93, la réponse standard a été qu’une approche automatique serait tout simplement trop compliquée, qu’il serait trop difficile d’analyser les différents enregistrements.

“Mais malheureusement, lorsque nous parlons de personnes souffrant de conséquences très réelles et continues à la suite d’un record pour quelque chose qui n’est plus illégal, ceux qui plaidaient auraient aimé voir plus d’énergie mise pour rendre cela possible.”

Gervais de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré que la radiation n’est pas le bon outil pour traiter les dossiers de possession de cannabis.

“La suspension du casier est le recours approprié pour ces condamnations, car la radiation est destinée aux circonstances où la criminalisation d’une activité était historiquement injuste, comme lorsqu’une loi viole la Charte canadienne des droits et libertés”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas le cas des condamnations pour possession simple de cannabis.”

Une énorme barrière

Mais même dans les cas où le gouvernement était disposé à effacer les dossiers, plutôt que de simplement accorder des grâces, la responsabilité a été placée sur les demandeurs individuels.

Ce fut le cas avec la loi sur la radiation des condamnations historiquement injustes, adoptée la même année que la procédure de grâce liée au cannabis. La loi était censée permettre aux gens d’effacer les condamnations pour des actes homosexuels qui ne sont plus illégaux.

Bien que le gouvernement ait enregistré environ 9 000 condamnations de ce type, il n’a vu qu’une poignée de demandes de radiation.

REGARDER: L’examen du gouvernement vérifie la légalisation du cannabis

Examen de la loi sur le cannabis pour explorer comment se déroule la légalisation Près de quatre ans après la légalisation du cannabis, le gouvernement fédéral lance un examen de la Loi sur le cannabis pour tenter de mieux comprendre son impact sur la santé et la sécurité des Canadiens et comment se porte l’industrie légale naissante.

Deshman a déclaré que l’argument anti-radiation du gouvernement concernant le cannabis ne tient pas compte du fait que les accusations de possession criminelle – alors qu’elles existaient – ​​étaient appliquées de manière disproportionnée aux minorités racialisées.

La faible participation au processus de pardon canadien, a-t-elle déclaré à CBC News, a des conséquences à la fois pour la société et les individus.

Elle a déclaré que le gouvernement devrait radier, plutôt que simplement pardonner, et devrait le faire de manière proactive d’une manière générale qui efface toutes les condamnations pour possession simple dans les livres.

“Il y a de plus en plus d’employeurs, d’organismes communautaires, de gestionnaires bénévoles, de propriétaires qui demandent des vérifications de casiers judiciaires”, a-t-elle déclaré.

« Il y a d’innombrables histoires que nous avons entendues dans notre travail de personnes qui ne peuvent pas trouver d’emploi, qui ne peuvent pas faire du bénévolat dans les écoles de leurs enfants, qui ne peuvent pas traverser la frontière, qui ont perdu leur permis de camionneur parce qu’ils peuvent Je n’obtiens pas de laissez-passer NEXUS. C’est vraiment incroyablement perturbateur et un énorme obstacle à une pleine participation à la société.