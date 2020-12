(Opinion Bloomberg) – Mercredi était censé être l’ultime confrontation de Boris Johnson: une réunion en face à face avec Ursula von der Leyen, patronne de la Commission européenne, pour prendre une décision finale une fois pour toutes sur un Brexit accord de libre-échange avec quelques jours avant la date limite du 31 décembre.

Cela a fini plus comme tous les autres points critiques de cette saga tortueuse: Groundhog Day, avec la promesse de continuer à négocier jusqu’à dimanche. Malgré les tentatives de conclure les pourparlers avec suffisamment de tampon pour la ratification parlementaire s’il y a un accord – ou une planification d’urgence s’il n’y en a pas – il est maintenant clair pour tout le monde que les discussions pourraient vraiment aller jusqu’à la fin de la période de transition. le soir du Nouvel An.

Pour le Premier ministre britannique en particulier, le résultat moins que satisfaisant du tête-à-tête montre que sa tactique consistant à essayer de diviser l’UE le long des lignes franco-allemandes ne fonctionne pas.

Bien sûr, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron n’étaient pas dans la salle avec Von der Leyen, Johnson et leurs équipes de négociation. Ils se préparaient pour un sommet des dirigeants de l’Union européenne avec un ordre du jour chargé comprenant Covid-19. Mais leur présence était vivement ressentie. En tant que chef du bras exécutif de l’UE, Von der Leyen a l’oreille de tous les 27 membres du bloc; en tant qu’ancienne ministre allemande de la Défense, elle est en situation de SMS avec Merkel; et Macron était son principal soutien pour le poste le plus élevé de la Commission l’année dernière.

Pendant ce temps, Johnson a profité de chaque occasion pour envoyer des messages par-dessus la tête des négociateurs épuisés de la Commission à la chancellerie allemande et à l’Elysée. La récente dispute publique sur les droits de pêche français dans les eaux britanniques semblait faite sur mesure pour isoler Macron; et cette semaine, Johnson a appelé à une approche plus douce des règles proposées pour des règles du jeu équitables qui pourraient permettre des représailles «automatiques» en cas de violation. Aucun Premier ministre britannique ne pouvait les accepter, a-t-il déclaré. Le récit selon lequel la France seule fait obstacle à un accord réalisable qui permettrait à la machine d’exportation allemande d’économiser 8,2 milliards d’euros (9,9 milliards de dollars) de pertes annuelles est fréquemment invoqué par les Britanniques.

Le problème pour Johnson est que personne ne prend son appât. La récente forte menace de la France de mettre son veto à tout accord insatisfaisant a limité la capacité du Royaume-Uni à jouer dur pour gagner des concessions. Merkel, quant à elle, a soutenu Macron en affirmant que toutes les propositions britanniques qui sapent le marché unique de l’UE – telles que l’arbitrage réglementaire injuste – ne mèneront à aucun accord. Les singeries précédentes de Johnson, telles que la menace de réécrire les conditions de sortie de l’UE concernant les marchandises traversant la frontière irlandaise, ne l’ont pas fait aimer du bloc.

Le Premier ministre italien a dit à Bruxelles de ne pas «donner un millimètre», tandis que le ministre espagnol des Affaires étrangères a appelé à un accord, mais «pas à n’importe quel prix».

Ce qui motive cette unité, c’est le sentiment que la signature d’un mauvais accord avec Johnson, qui a la réputation de renier les accords, pourrait avoir des conséquences plus durables pour le marché unique de l’UE que la perturbation d’un scénario de non-accord. Évidemment, ce dernier serait salissant et douloureux. Après tout, le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial du bloc. Mais les prévisions économiques suggèrent que ce serait pire pour la Grande-Bretagne, et les Européens estiment qu’ils contrôlent davantage la procédure en conséquence. Le compte à rebours jusqu’à la seule vraie date limite augmente la pression. L’UE publiera cette semaine des mesures d’urgence sans accord pour s’assurer que les avions peuvent voler et que les camions peuvent conduire le 1er janvier, selon Bloomberg News.

Parlez aux diplomates et aux fonctionnaires et il y a de plus en plus le sentiment que l’UE est à l’aise de garder la porte ouverte à plus de pourparlers, tout en laissant les Britanniques se tordre dans le vent. Il y a peu d’appétit pour poser des ultimatums s’ils déclenchent une réaction de la part des alliés inconditionnels de Johnson au Brexiter. Malgré quelques progrès récents dans des domaines tels que le traitement de l’Irlande du Nord, la fatigue et le pessimisme gagnent du terrain. Certains disent qu’il ne reste plus qu’un demi-pouce de marge de négociation avant de franchir les lignes rouges de l’UE. D’autres, peut-être à souhait, soulignent l’absence de panique sur les marchés financiers comme la preuve que le fait de ne pas parvenir à un accord est une perspective moins effrayante qu’auparavant.

Croire en une percée dominicale donne de plus en plus l’impression d’attendre un miracle de Noël (ou, techniquement, un miracle de Hanoukka). Un accord serait dans l’intérêt des deux parties, mais derrière la lecture polie par Von der Leyen du dîner d’hier soir, Paris et Berlin semblent en fait prêts pour le pire des cas. Si Johnson veut éviter cela, il est temps pour lui d’employer plus que du charme et du fanfaron.

