“Le plan de Dieu”: une famille fuit au milieu des inondations catastrophiques au Nigeria

TABAWA, Nigéria (AP) – Lorsque les eaux de crue ont atteint la hutte d’Aisha Ali faite de nattes de paille tissées et de palmiers en raphia, elle a emballé ce qu’elle pouvait et est partie à pied avec ses huit plus jeunes enfants.

Ali, 40 ans, savait qu’elle et sa famille ne reverraient peut-être jamais leur maison. Dans ce village reculé, situé dans la partie de Gashua de l’État de Yobe, une zone essentiellement agricole du nord-est du Nigeria, la mauvaise infrastructure signifie une inondation annuelle de l’excès d’eau de la rivière locale. La plupart des villageois prêtent peu d’attention aux panneaux d’avertissement lorsque l’eau monte. Faire face aux inondations est un mode de vie.

Mais cette année, de fortes pluies ont inondé le Nigeria et les pays voisins en inondant la région sans précédent depuis au moins une décennie, en grande partie à cause du changement climatique. Ali et son mari savaient que cette fois-ci était différente. L’eau a atteint leur maison et a commencé à monter dans la hutte.

Ali et les enfants ont emprunté une route étroite et détrempée. La charrette de son frère, tirée par des vaches, arriva derrière eux. Il a accepté de prendre quelques-uns des enfants. Tous ne conviendraient pas.

Ali a fait un rapide calcul. Elle a pensé que le chariot pourrait mettre certains d’entre eux en sécurité plus rapidement. Elle a dit à cinq de ses enfants de monter à bord. Elle et les autres suivraient à pied.

Hassana et Husseina, jumelles de neuf ans, sont montées à bord, avec leur foulard et leurs robes vertes traditionnelles flottant jusqu’aux orteils. Les sœurs cadettes Hauwa, 8 ans, et Amina, 5 ans, ont suivi. Tout comme Gambo, son frère de 7 ans.

Ils bavardaient avec enthousiasme – une promenade en charrette était une sortie rare et ils étaient trop jeunes pour comprendre les dangers de l’eau qui les entourait. Hassana sourit, heureuse qu’Husseina soit à ses côtés. Les jumeaux étaient inséparables, partageant même une natte de couchage chaque nuit. Hassana était plus réservée et Husseina l’a toujours défendue.

Ali a assuré à sa famille qu’ils seraient tous bientôt réunis. Ils ont fait leurs adieux et Ali a continué sur la route avec trois de ses enfants, âgés de 15, 6 et 3 ans. La charrette les a dépassés et a finalement disparu.

___

Les inondations qui ont commencé en juin sont devenues les plus meurtrières depuis plus d’une décennie, selon les autorités de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Plus de 600 ont été tués. Des milliers de maisons sont détruites, ainsi que des terres agricoles. Plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées. Des vies et des moyens de subsistance sont bouleversés.

La crise environnementale s’est déroulée parallèlement à une crise humanitaire : un conflit qui dure depuis une décennie et qui trouve ses racines dans une insurrection poussée par des extrémistes contre le gouvernement. Les attaques violentes sont courantes, en particulier dans le nord où les extrémistes soutenus par l’État islamique collaborent désormais avec des groupes armés d’anciens bergers qui combattent les communautés pour l’accès à l’eau et à la terre. Les inondations ont rendu l’acheminement de l’aide et des fournitures de plus en plus difficile.

Les autorités attribuent les inondations au rejet de l’excès d’eau du barrage de Lagdo au Cameroun et à des précipitations supérieures à la normale. Peu importe la cause, l’effet dans des villages comme Tabawa a été généralisé.

Les familles ici ont déjà lutté. Ali, son mari et ses enfants ont reçu peu d’aide alimentaire du gouvernement local. L’électricité, l’eau potable et les routes praticables étaient des luxes.

Les autorités rapportent qu’elles ont distribué des articles de secours aux familles touchées et ont tenté d’en évacuer certaines vers des camps de déplacés. Mais aucun camp ou effort de ce type n’existe à Tabawa, qui compte 1 000 habitants, ou dans les villes environnantes. Ceux qui fuient doivent le faire par leurs propres moyens, vers des camps de déplacés à des dizaines de kilomètres de là.

Pour Ali, cela signifiait retirer sa famille de la seule maison qu’ils aient jamais connue.

“Pendant que l’inondation essayait de détruire des choses, nous essayions de nous sauver”, a-t-elle déclaré.

___

Buba Mobe, 25 ans, naviguait avec précaution dans sa charrette. L’eau avait atteint la taille lorsque les enfants ont quitté Tabawa et montait. Des tronçons de route à basse altitude ont approfondi l’eau dans certaines poches. Plus de 2 miles (4 kilomètres) après avoir passé Mobe les ont ramassées, les vaches sont tombées sur le tronçon le plus profond à ce jour.

Le chariot a basculé et s’est renversé, renversant les enfants sur la route et dans les eaux de crue.

Ils ont lutté pour garder la tête hors de l’eau. Mobe a essayé de sauver ses proches, en arrachant d’abord Husseina et en la laissant tomber dans une zone moins profonde. Il s’est précipité pour récupérer les autres, mais ils avaient disparu sous l’eau. Il chercha frénétiquement mais ne put voir aucun mouvement dans l’eau pour les retrouver.

Mobe craignait le pire : que quatre des cinq enfants que sa sœur lui avait confiés soient partis. Pourtant, il s’est précipité pour trouver d’autres villageois pour l’aider dans sa recherche. Au moment où il est revenu avec de l’aide, il était trop tard.

“Quand nous avons trouvé leurs corps, ils étaient déjà enflés”, a déclaré Buba.

Finalement, Ali et ses autres enfants sont arrivés sur les lieux. Husseina a couru et s’est accrochée à sa mère. Ali s’est retrouvée sous le choc, et tout s’est effondré en larmes.

“Je suis allé voir les cadavres et j’ai touché leur tête”, se souvient Ali. “Je leur ai frotté la tête et remercié Dieu pour sa miséricorde.”

Elle n’aurait jamais imaginé que les enfants dans la charrette seraient plus en danger que ceux qui marchent sur la route. Mais elle a pris cela comme la volonté de Dieu. “Je ne pouvais rien faire”, a-t-elle déclaré.

Les villageois ont ramené les corps de Hassana, Hauwa, Amina et Gambo à Tabawa.

___

L’enterrement fut solennel et rapide. Des dizaines de villageois se sont rassemblés sur les terres agricoles où les corps des enfants ont été enterrés dans de petites tombes. Des journées de prière à la mosquée ont suivi.

Dans les semaines qui ont suivi la mort de ses enfants, Ali n’a pas pu visiter leurs tombes, suivant les règles de la période de deuil de 40 jours du village.

“J’essaie de me souvenir d’eux, surtout la nuit, mais il ne reste plus grand-chose”, a-t-elle déclaré, leurs vêtements et la plupart de leurs biens ayant également été emportés par les eaux de crue.

La hutte de la famille a été détruite, ils ne vivent donc plus à Tabawa, où les enfants sont enterrés. Leur nouvelle maison se trouve dans le village de Darayami, à 11 kilomètres de là. Comme de nombreuses familles dispersées sur de nouvelles terres à la recherche de meilleures conditions de vie, Ali et ses proches n’ont aucun lien avec cet endroit – c’est simplement là qu’ils pourraient trouver de la place pour recommencer. Ils espèrent retourner un jour à Tabawa, mais pour l’instant ils se concentrent sur la survie.

Le mari d’Ali souffre d’hypertension ; il ne peut pas rester debout longtemps et son corps tremble. Il est incapable de travailler et Ali pense que sa santé s’est détériorée depuis la mort de ses enfants.

La vie de leurs six enfants survivants est également changée à jamais. Husseina et son jumeau étaient autrefois la vie de leur maison. Sans Hassana, elle passe ses journées d’humeur maussade, sans envie de jouer. Les nuits peuvent être plus difficiles, car elle essaie de dormir seule.

Husseina n’a que ses frères à la maison la plupart du temps – Muhammad, 6 ans, et Umaru, 3 ans. Les trois enfants les plus âgés de la famille vivent toujours à la maison mais passent une grande partie de leurs journées à travailler dans les champs et sur les terres agricoles, pour un salaire journalier de 2 dollars ou moins.

La sœur aînée, une jeune de 17 ans qui a autrefois enseigné à ses jeunes frères et sœurs leurs leçons d’islam, est divorcée et de retour à la maison après un mariage de courte durée avec un homme qu’elle connaissait à peine. Pourtant, Ali espère que sa fille de 15 ans se mariera bientôt – il y a trop de bouches à nourrir et le mariage précoce fait partie intégrante de leur religion et de leur culture.

La nouvelle hutte de la famille est à peine meublée. Les enfants jouent pieds nus sur un sol brun épais. Les plus grands ramassent les restes des fermes où ils travaillent pour que la famille puisse se débrouiller.

“Pas de nourriture, pas d’abri, pas d’endroit pour même bien dormir”, a déclaré Ali.

Mais elle s’accroche à sa foi. Elle tient Husseina fermement contre son ventre. “Tout cela est le plan de Dieu”, lui dit Ali alors qu’ils recommencent à pleurer.

Chinedu Asadu, Associated Press