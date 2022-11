Le plan de dépouillement manuel des bulletins de vote du comté d’Arizona contesté devant le tribunal

PHOENIX (AP) – Le projet d’un comté de l’Arizona de compter à la main tous les bulletins de vote lors des élections de la semaine prochaine a déclenché une contestation judiciaire, marquant la dernière tournure des efforts déployés par le comté rural de Cochise pour apaiser les sceptiques méfiants à l’égard de son équipement de dépouillement.

Le procès est intervenu lundi alors que les démocrates ont accepté d’aider à fournir des volontaires pour aider au décompte d’environ 50000 bulletins de vote anticipés et le jour des élections dans le comté à forte densité républicaine, qui a fortement soutenu l’ancien président Donald Trump en 2020.

La loi de l’État sur les décomptes manuels, qui sont généralement limités à un petit pourcentage des votes, stipule que les présidents de parti d’au moins deux partis reconnus doivent fournir une liste de personnes pour aider à compter le vote et que pas plus de 75% ne peuvent provenir du même parti .

Les comptes seraient en plus de la tabulation officielle de la machine.

L’Arizona est devenu le point chaud du déni électoral ces deux dernières années, et ces dernières semaines, des personnes armées ont jalonné les urnes dans le but de dissuader ce qu’elles considèrent comme un vote potentiellement illégal. La semaine dernière, un juge fédéral a refusé de rendre une ordonnance bloquant la surveillance du scrutin, affirmant que les groupes qui l’organisaient avaient le droit d’être là au titre du premier amendement. Cela a incité le ministère de la Justice à se lancer dans la mêlée lundi, affirmant que les efforts soulevaient des inquiétudes concernant l’intimidation illégale des électeurs.

Les deux républicains du conseil de surveillance du comté de Cochise, composé de trois membres, ont fait pression pour le décompte complet des mains, et l’enregistreur du comté du GOP est d’accord, affirmant qu’il pense que cinq courses sur le bulletin de vote peuvent être comptées à la main en seulement deux jours. Cela semble optimiste, compte tenu des problèmes dans le comté rural de Nye, au Nevada, où un effort naissant de décompte manuel a été en proie à des problèmes avant que la Cour suprême de l’État ne l’interrompe la semaine dernière. Les responsables du comté comptent plus de deux douzaines de courses et s’engagent à recommencer le décompte dès que possible.

Le décompte complet du comté de Cochise a été béni par le procureur général républicain, dont le bureau a publié vendredi dernier un avis informel indiquant que le comté pouvait comptabiliser tous les bulletins de vote anticipés et le jour du scrutin. Le bureau du secrétaire d’État a cependant déclaré que c’était illégal et a averti qu’il pourrait intenter une action en justice. Il a approuvé le décompte manuel de tous les bulletins de vote du jour du scrutin, mais a déclaré que le comptage de tous les votes anticipés, qui représentent plus de 80% des bulletins de vote dans la plupart des comtés, serait illégal. La secrétaire d’État Katie Hobbs est une démocrate candidate au poste de gouverneur.

Un groupe indépendant appelé l’Arizona Alliance of Retired Americans n’a pas attendu, poursuivant lundi le comté de Cochise et plusieurs de ses responsables. Le juge président a envoyé l’affaire au comté voisin de Pima pour éviter un conflit puisque les responsables du comté ont été nommés. Un juge de Tucson n’a pas encore fixé de calendrier d’audience.

Le procès demande une ordonnance mettant fin à un décompte complet des premiers bulletins de vote, faisant écho à la vision juridique du bureau de Hobbs.

La décision du conseil du comté a conduit à des réunions enflammées la semaine dernière, la seule démocrate promettant de faire tout ce qu’elle pouvait pour bloquer l’effort et le procureur du comté se rangeant du côté du secrétaire d’État et affirmant qu’un décompte complet serait illégal. Lors d’une brève réunion mardi où le conseil devait parler de l’embauche d’avocats extérieurs pour les deux républicains, rien n’a été accompli après que personne n’ait fait de motion pour examiner le point.

Les efforts pour compter les bulletins de vote à la main sont motivés par des inquiétudes infondées chez certains républicains selon lesquelles des problèmes avec les machines de comptage des votes ou la fraude électorale ont conduit à la défaite de l’ancien président Donald Trump en 2020.

Les superviseurs du comté de Pinal, une banlieue beaucoup plus grande et en pleine croissance juste au sud du comté de Maricopa dans la région métropolitaine de Phoenix, ont également envisagé un décompte manuel. Ce conseil prévoit de discuter de la question mercredi,

Les procureurs de comté républicains élus dans les deux juridictions ont averti leurs conseils respectifs qu’il n’y avait aucune autorité légale pour étendre le décompte manuel des bulletins de vote.

____

Bob Christie, l’Associated Press