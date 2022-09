Le plan de conservation met en évidence les liens tendus des Arabes avec Israël

HILF, Israël (AP) – Ayoub Rumeihat a ouvert ses paumes vers le ciel en prière alors qu’il se tenait parmi les pierres tombales des Bédouins tués au combat alors qu’ils servaient l’État d’Israël.

Terminant les paroles sacrées, il a contemplé la lointaine mer Méditerranée à travers une vallée pleine d’oliviers et de chênes où sa communauté fait paître des chèvres depuis des générations.

Rumeihat dit que les Bédouins, célébrés par l’armée israélienne pour leur connaissance de la terre, craignent que le gouvernement cherche maintenant à rompre leurs liens avec ce même morceau de terre.

Rumeihat et ses compatriotes bédouins voient un plan visant à transformer leur terre en un corridor faunique comme un affront à leur service au pays. Ils disent que cela est conforme aux mesures prises par les gouvernements nationalistes israéliens contre la minorité arabe ces dernières années, qui ont approfondi un sentiment d’éloignement et mis à l’épreuve les liens déjà fragiles de la communauté avec l’État.

Le plan a suscité de rares protestations de la part des Bédouins de la région nord de la Galilée en Israël – certains des rares Palestiniens natifs à avoir embrassé les premiers colons juifs avant la création d’Israël en 1948. Beaucoup ont depuis servi dans la police et l’armée israéliennes, combattant souvent contre d’autres Palestiniens.

“Nous étions avec vous depuis le début”, a déclaré Rumeihat, debout à côté d’une pierre tombale gravée d’une étoile de David en l’honneur d’un pisteur bédouin probablement tué par un Palestinien. « Nous sommes comme le citron et les oliviers. Comment peux-tu nous déraciner ?

Les citoyens palestiniens d’Israël représentent 20 % des 9 millions d’habitants du pays. Ils ont la citoyenneté et peuvent voter, et certains atteignent les plus hauts échelons du gouvernement et des entreprises. Mais ils sont depuis longtemps confrontés à la discrimination en matière de logement, d’emploi et de services publics et sont négligés par l’État. De nombreux Israéliens juifs les voient comme une cinquième colonne de leur solidarité avec la cause palestinienne.

Au sein de cette même minorité se trouvent des sous-groupes, comme les Bédouins, qui se sont davantage intégrés à la société israélienne grâce à leur service dans les forces de sécurité.

Mais ces dernières années, les Bédouins ont accusé Israël de déprécier leur service avec ses politiques, en particulier une loi de 2018 qui définit le pays comme l’État-nation du peuple juif. Les Israéliens bédouins et druzes, qui servent tous les deux dans l’armée, ont estimé que la loi les rétrogradait au rang de citoyens de seconde classe.

La communauté considère le corridor faunique comme un autre affront. Il établira des contrôles sur leur pâturage et pourrait limiter les options de logement des résidents à l’avenir.

Les Bédouins ont lancé de petites manifestations hebdomadaires avec des partisans juifs en Galilée et aussi à Jérusalem, devant les bureaux du Premier ministre et de l’Autorité de la nature et des parcs.

Le corridor faunique de 2 600 acres (1 050 hectares) est destiné à permettre aux renards, cailles et autres animaux de se déplacer en toute sécurité dans le paysage urbain de Haïfa, la troisième plus grande ville du pays. Les Bédouins appellent les ravins luxuriants de la région al-Ghaba, ou « forêt » en arabe.

Les écologistes disent que les corridors fauniques, qui servent de zones de migration sûres pour les animaux, sont une partie importante des efforts de conservation.

Uri Shanas, professeur d’écologie à l’Université de Haïfa-Oranim, a déclaré que le couloir était essentiel car la zone environnante est construite et les animaux, en particulier la gazelle de montagne en voie de disparition, ont besoin du pont terrestre.

“Le seul endroit où il prospère encore dans le monde est en Israël et nous sommes obligés de le protéger”, a-t-il déclaré.

Les citoyens palestiniens d’Israël ont par le passé accusé les autorités israéliennes de justifier les confiscations de terres sous couvert de protection de l’environnement. En janvier, des Bédouins du sud d’Israël ont organisé des manifestations contre la plantation d’arbres par des nationalistes sur des terres contestées. Et les groupes de défense affirment que de nombreuses forêts en Israël ont été plantées au sommet des ruines de villages palestiniens vidés lors des événements qui ont conduit à la création d’Israël.

Une porte-parole de l’autorité des parcs, Daniela Turgeman, a déclaré que le plan du corridor avait été élaboré avec des dirigeants locaux dans les années 1980 et avait étudié les plantes et les animaux. Elle a dit que cela permettait un pâturage contrôlé et a déclaré qu’il n’y avait que “quelques personnes qui avaient encore des objections”.

Les Bédouins s’opposent à l’omission par le plan des droits traditionnels d’utilisation des terres et rejettent toute limitation du pâturage. Ils revendiquent la propriété privée de certaines parcelles et des droits de pâturage totaux après s’être installés dans la région il y a environ 100 ans, en achetant des terres, en plantant des oliveraies et des fermes et en construisant des maisons.

Ils nient également qu’il y ait eu une consultation préalable avec l’autorité des parcs, qui, selon Turgeman, a formé le plan après six réunions récentes et “une tournée conjointe” avec les dirigeants locaux.

Guy Alon, un responsable de l’autorité des parcs, a déclaré à la chaîne de télévision israélienne Channel 13 en juillet que le corridor faunique profiterait aux Juifs et aux Arabes tout en respectant les droits de propriété et en atteignant un équilibre écologique.

Pour « les Bédouins qui viennent dire “nous voulons des espaces ouverts”, la réserve naturelle offre exactement cela », a-t-il déclaré. “Ceux qui demandent que nous les laissions paître sur la terre, nous respectons cela.” il a dit.

Après avoir pris connaissance du plan, trois villages bédouins ont déposé une objection, accusant le couloir de ne pas tenir compte de la propriété privée bédouine. Le comité de planification du district de Haïfa a rejeté cette objection et un appel est en cours d’audition.

“La nature a déjà été utilisée comme un outil politique à maintes reprises, donc pour les gens, il n’y a pas de confiance”, a déclaré Myssana Morany, avocate du groupe arabe de défense des droits juridiques Adalah, qui a déposé l’objection au nom des habitants.

Elle a déclaré que l’autorité des parcs a traité les Bédouins différemment qu’elle ne l’a fait avec les autres citoyens, citant des exemples à proximité de ses projets d’intégration des réserves naturelles aux fermes existantes et à d’autres types d’utilisation des terres.

Les revendications environnementales sonnent creux pour les villageois qui considèrent que les constructions en cours dans les villages juifs voisins sont bien plus perturbatrices sur le plan écologique que le pâturage des chèvres et des oliveraies.

Fatima Khaldi, 73 ans, assise dans sa grande maison familiale du village de Khawaldeh, a déclaré que les connaissances locales protégeraient la terre plus que toute expertise extérieure. “Leur objectif est de nous enlever et de détruire notre patrimoine.”

Mustafa Rumeihat, 70 ans, un parent éloigné de Rumeihat, a déclaré qu’il craignait que ses petits-enfants n’héritent des liens familiaux avec la terre.

“Je me vois mourir de désespoir”, a-t-il déclaré en descendant de son enclos de deux douzaines de chèvres. “Quand mon fils me posera des questions sur la terre, je ne pourrai pas lui répondre.”

Les journalistes d’Associated Press Ariel Schalit à Hilf, en Israël, et Ilan Ben Zion à Jérusalem ont contribué à ce rapport.

Sam Mcneil, Associated Press