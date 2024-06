Le plan de cessez-le-feu de Biden resserre le blocage politique pour Netanyahu en Israël

TEL AVIV — La pression politique s’accentue sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors que plus de 100 000 Israéliens ont envahi les rues de cette ville samedi soir pour exiger qu’il accepte un accord de cessez-le-feu à Gaza négocié par les États-Unis, tandis que les membres de son parti d’extrême droite La coalition a menacé qu’une telle décision entraînerait la chute du gouvernement.

La proposition, révélée vendredi dans un discours surprise du président Biden, appelle à une pause de six semaines dans les combats, au cours de laquelle les otages pris en Israël seraient libérés par étapes en échange de centaines de prisonniers palestiniens, et il y aurait une augmentation significative. dans les expéditions d’aide à la bande de Gaza. Le principal point de friction – le même qui a condamné les négociations passées – est de savoir comment et quand la guerre prendra officiellement fin.

Le bureau de Netanyahu a déclaré vendredi avoir « autorisé » le texte de la proposition. Samedi, cependant, il a ajouté que « les conditions d’Israël pour mettre fin à la guerre n’ont pas changé » et que tout accord qui ne permettrait pas la destruction complète du Hamas, la libération de tous les otages et la fin de la menace sécuritaire que représente Gaza pour Israël était un « non démarreur. »

Le Hamas a déclaré vendredi qu’il considérait le discours de Biden sur l’accord de manière « positive », mais que sa volonté de s’engager était « fondée sur un cessez-le-feu permanent » et le « retrait complet » des forces israéliennes de la bande de Gaza.

« Nous nous attendons à ce que si le Hamas accepte la proposition… alors Israël dira oui », a déclaré dimanche le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, dans une interview à l’émission « This Week » de la chaîne ABC.

Mais rien dans la politique israélienne n’est aussi simple. Depuis des semaines, Netanyahu est soumis à des pressions concurrentes : de la part des membres modérés de son cabinet de guerre et des familles des otages, qui font pression pour un accord, et de la part de partenaires plus extrémistes de sa coalition, qui insistent continuellement sur une « victoire absolue » à Gaza. . La diffusion publique par Biden de la proposition de cessez-le-feu a fait remonter ces tensions à la surface, ce qui signifie que Netanyahu ne sera peut-être plus en mesure de gagner du temps.

Le discours de Biden vendredi est intervenu après le coucher du soleil en Israël, alors que certains membres de la coalition d’extrême droite observaient le sabbat juif, pendant lequel ils s’abstiennent de travailler ou d’utiliser leur téléphone.

À la fin du sabbat samedi soir, le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, posté sur X que l’accord équivalait à une « défaite absolue ». Si Netanyahu va de l’avant, a-t-il dit, son parti « démantelera le gouvernement ».

Bezalel Smotrich, autre membre ultranationaliste de la coalition, dit le X qu’il a dit à Netanyahu qu’il quitterait le gouvernement si l’accord était conclu.

« Nous exigeons la poursuite des combats jusqu’à la destruction du Hamas et le retour de tous les otages, la création d’une réalité sécuritaire complètement différente à Gaza et au Liban, le retour de tous les habitants dans leurs foyers au nord et au sud et une investissement dans le développement accéléré de ces régions du pays », a-t-il déclaré.

Le chef de l’opposition Yair Lapid a déclaré que le gouvernement ne s’effondrerait pas nécessairement sans Ben Gvir et Smotrich, et qu’il serait prêt à fournir un « filet de sécurité » pour l’aider à mettre en œuvre un accord de cessez-le-feu.

« Les menaces de Ben Gvir et Smotrich sont [an act of] abandonnant la sécurité nationale, les otages et les habitants du nord et du sud », a tweeté Lapid samedi soir. « C’est le gouvernement le pire et le plus imprudent de l’histoire du pays. De leur point de vue, qu’il y ait une guerre ici pour toujours. »

Alors que les dirigeants politiques échangeaient des piques sur les réseaux sociaux, plus de 120 000 personnes sont descendues dans les rues de Tel Aviv samedi, selon les organisateurs. Ils ont considéré l’annonce de Biden comme un tournant après huit mois de limbes angoissants.

« J’espère que le discours de Biden fera pression sur tous ceux qui ont besoin de l’être pour qu’il y ait un accord », a déclaré Mor Kornigold, dont le frère Tal Shoham fait partie des 125 otages toujours détenus à Gaza.

S’ils ne reviennent pas, a-t-il déclaré, « nous n’aurons jamais la victoire ».

« Nous continuerons à nous battre jusqu’à ce que le gouvernement de destruction dise oui », a déclaré Ayala Metzger, dont le beau-père, Yoram Metzger, 80 ans, a été kidnappé au kibboutz Nir Oz. Elle s’est exprimée près du quartier général militaire israélien à Tel Aviv, où la police a affronté des milliers de manifestants scandant la démission immédiate du gouvernement. Sa jambe a été blessée par la cavalerie de la police, selon des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

« Notre confiance, en tant que citoyens, dans le gouvernement s’est effondrée le 7 octobre et rien n’a été fait pour la réparer », a déclaré Gil Dickman, cousin de l’otage Carmel Gat, 39 ans.

« Biden se présente comme l’adulte responsable présent dans la pièce, en disant : ‘Je vais vous expliquer la situation, afin que personne ne puisse se retirer par la suite pour une raison politique ou une autre' », a déclaré Dickman. S’adressant à Netanyahu, il a ajouté : « Biden dit que ce train a déjà quitté la gare. Maintenant, la question est de savoir si vous allez vous lancer et ramener les otages chez eux ou si vous allez rester la tête contre le mur, comme si vous vouliez continuer la guerre pour toujours.»

Les familles d’otages ont intensifié leurs efforts pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il relance les négociations, essayant de convaincre les responsables que l’opinion publique israélienne soutiendrait un accord.

« Les représentants des familles ont appelé tous les ministres du gouvernement et les membres de la coalition à s’engager publiquement à soutenir l’accord, à faire tout leur possible pour garantir qu’il soit mis en œuvre immédiatement et à bloquer toute tentative de le torpiller », a déclaré samedi un communiqué du Forum des familles d’otages. une organisation faîtière représentant la plupart des proches des personnes détenues à Gaza.

« C’est maintenant ou jamais », a déclaré Dickman.

Jeudi, a-t-il déclaré, le chef du Conseil national de sécurité israélien, Tzachi Hanegbi, lui a déclaré, ainsi qu’à plusieurs autres proches des otages, que si la proposition actuelle de cessez-le-feu n’était pas mise en œuvre, « il n’y aurait pas de plan B ».

Le président israélien Isaac Herzog, dont la position est essentiellement cérémoniale, a déclaré dimanche qu’il avait remercié Biden pour son discours et qu’il avait promis à Netanyahu son plein soutien dans un accord d’otages.

« Nous ne devons pas oublier que selon la tradition juive, il n’y a pas de plus grand commandement que de racheter les captifs et les otages, en particulier lorsqu’il s’agit de citoyens israéliens que l’État d’Israël n’a pas été en mesure de défendre », a-t-il déclaré lors d’un discours à l’Université hébraïque. de Jérusalem.

Dans un communiqué publié samedi, les États-Unis, l’Égypte et le Qatar – les trois pays qui tentent depuis des mois de négocier un accord entre Israël et le Hamas – ont déclaré qu’un accord apporterait « un soulagement immédiat à la fois à la population de Gaza qui souffre depuis longtemps ainsi qu’à la population ». des otages qui souffrent depuis longtemps et leurs familles.

« Cet accord offre une feuille de route pour un cessez-le-feu permanent et une fin à la crise », indique le communiqué.

Voici quoi d’autre à savoir

Des responsables des États-Unis, d’Israël et de l’Égypte se réunissent dimanche au Caire. pour discuter de la réouverture du poste frontière de Rafah afin de laisser entrer l’aide indispensable à Gaza, a déclaré au Washington Post un ancien responsable égyptien familier avec les négociations. La proposition sur la table serait temporaire pour gérer la crise de l’aide, a ajouté l’ancien responsable, affirmant qu’elle entrerait en vigueur pendant un délai de six semaines « fixé par Joe Biden pour arrêter les combats ».

Les 36 abris de Rafah appartenant à l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) sont « vides maintenant ». dit Philippe Lazzarini, commissaire général de l’agence. La récente escalade des opérations israéliennes dans la région a déclenché un exode de plus d’un million de personnes depuis Rafah – dont la plupart ont déjà été déplacées à plusieurs reprises, a déclaré Lazzarini samedi soir. « Tous les regards sont tournés vers la proposition visant à mettre fin à cette guerre par un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et un flux substantiel et sûr de fournitures urgentes vers Gaza », a-t-il écrit. L’armée israélienne a déclaré dimanche qu’elle poursuivait ses opérations dans la région, tuant des militants et localisant des armes.

L’armée israélienne a déclaré que des avions de l’armée de l’air israélienne avaient frappé un complexe militaire utilisé par des membres du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa au Liban. dans réponse à un missile sol-air du Hezbollah qui a été tiré samedi sur un drone de Tsahal opérant dans l’espace aérien libanais. Le Hezbollah avait revendiqué l’attaque du véhicule sans pilote samedi.

Au moins 36 439 personnes ont été tuées et 82 627 blessées à Gaza depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants mais affirme que la majorité des morts sont des femmes et des enfants. Israël estime qu’environ 1 200 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre, dont plus de 300 soldats, et affirme que 293 soldats ont été tués depuis le lancement de son opération militaire à Gaza.