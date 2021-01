Le président élu Joe Biden prononce une allocution sur son plan de lutte contre Covid-19 et la crise économique le 14 janvier 2021, à Wilmington, Delaware. | Alex Wong / Getty Images

Voici comment Biden prévoit de distribuer 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours.

Le président élu Joe Biden a annoncé vendredi un plan pour ce qui sera probablement son défi le plus pressant lorsqu’il prendra la Maison Blanche la semaine prochaine: réparer le déploiement désordonné du vaccin Covid-19 aux États-Unis.

Le plan s’appuie sur la proposition de relance économique de 1,9 billion de dollars de Biden, qui comprenait un plan Covid-19 de 400 milliards de dollars, annoncé jeudi. Il promet plus de soutien aux États et aux niveaux inférieurs de gouvernement, une plus grande expansion de l’admissibilité aux vaccins, un financement pour plus d’agents de santé publique, une augmentation de la production de vaccins, une meilleure communication sur les vaccins, une campagne d’éducation et de sensibilisation, etc.

Surtout, le plan vise quelque chose que l’administration du président Donald Trump n’a pas fait avec Covid-19 plus largement et le vaccin en particulier: une plus grande implication fédérale. L’administration Trump a poussé à plusieurs reprises contre ce concept – allant jusqu’à caractériser plus de soutien pour aider les États à obtenir des coups de feu dans le cadre d’une «invasion fédérale». Biden a rejeté cette rhétorique, appelant à un plus grand rôle du gouvernement fédéral et le cimentant avec son plan.

Les enjeux sont aussi élevés qu’ils ne l’ont jamais été. Le pays compte désormais en moyenne 240 000 cas de Covid-19 et plus de 3 300 décès chaque jour. Le nombre de morts aux États-Unis est parmi les pires au monde, le pays avoisinant maintenant un total de 400 000 morts; si les États-Unis avaient le même taux de mortalité par million de personnes que le Canada, plus de 230 000 Américains de plus seraient probablement en vie aujourd’hui.

Le vaccin est la chance de l’Amérique – et du monde – de réparer ce gâchis. Les experts disent que le pays doit vacciner au moins 70 pour cent de sa population, et peut-être plus, pour atteindre l’immunité collective et protéger une quantité suffisante de la population contre le virus. Ce n’est qu’alors que les épidémies pourront vraiment être freinées.

Mais les États-Unis ont mis du temps à déployer un vaccin. L’administration Trump a été surprenante et sous-livrée: elle a promis 40 millions de doses et 20 millions de personnes vaccinées d’ici la fin de 2020; deux semaines après 2021, seuls 31 millions de personnes ont été livrées et seulement 11 millions d’Américains ont reçu au moins la première dose d’un vaccin, selon les données fédérales. Le pays n’est actuellement pas en passe d’atteindre des taux de vaccination de plus de 70% d’ici la fin de l’été.

Le défi immédiat de Biden est de réparer ce gâchis, promettant de faire administrer 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Sa présidence comptera dessus – sa gestion de la crise la plus pressante du pays sera probablement ce sur quoi les Américains le jugeront au cours de l’année prochaine.

Plus sérieusement, c’est une question de vie ou de mort: avec des milliers de personnes qui meurent chaque jour, mettre fin à l’épidémie aux États-Unis, même des jours ou des semaines plus tôt, pourrait sauver des dizaines ou des centaines de milliers de vies.

Voici comment Biden prévoit de le faire.

Ce que fait le plan de vaccination de Biden

Biden promet de tirer parti de «toute la force du gouvernement fédéral», en partenariat avec des organisations étatiques, locales et privées, pour un plan de vaccination véritablement national. Vous pouvez lire la proposition complète ici, mais voici quelques-uns des points clés:

Davantage de travail fédéral pour obtenir des vaccins aux gens : Biden appelle à une plus grande implication du gouvernement fédéral dans la distribution des doses de vaccin aux gens. Cela comprend de nouveaux centres de vaccination, des unités de vaccination mobiles dans les communautés mal desservies, le remboursement des déploiements de la Garde nationale des États et l’expansion de la disponibilité des vaccins dans les pharmacies. Il promet également de cibler les communautés marginalisées difficiles à atteindre avec un soutien supplémentaire, en particulier celles qui ont été les plus durement touchées par Covid-19.

: Biden appelle à une plus grande implication du gouvernement fédéral dans la distribution des doses de vaccin aux gens. Cela comprend de nouveaux centres de vaccination, des unités de vaccination mobiles dans les communautés mal desservies, le remboursement des déploiements de la Garde nationale des États et l’expansion de la disponibilité des vaccins dans les pharmacies. Il promet également de cibler les communautés marginalisées difficiles à atteindre avec un soutien supplémentaire, en particulier celles qui ont été les plus durement touchées par Covid-19. Augmenter l’offre de vaccins : Biden dit qu’il utilisera davantage les pouvoirs fédéraux, tels que la loi sur la production de défense, pour stimuler la fabrication de vaccins et de fournitures connexes. Il dit également qu’il améliorera la communication avec les États afin qu’ils puissent mieux comprendre quand et combien de vaccins ils peuvent s’attendre à recevoir – répondant à une grosse plainte des États aujourd’hui, car l’administration Trump a souvent omis de les informer même de ces détails de base.

: Biden dit qu’il utilisera davantage les pouvoirs fédéraux, tels que la loi sur la production de défense, pour stimuler la fabrication de vaccins et de fournitures connexes. Il dit également qu’il améliorera la communication avec les États afin qu’ils puissent mieux comprendre quand et combien de vaccins ils peuvent s’attendre à recevoir – répondant à une grosse plainte des États aujourd’hui, car l’administration Trump a souvent omis de les informer même de ces détails de base. Éligibilité élargie aux vaccins : Biden appelle à élargir l’admissibilité aux vaccins pour inclure toutes les personnes de 65 ans et plus ainsi que les travailleurs essentiels de première ligne, y compris les enseignants, les premiers intervenants et les employés des épiceries. Plusieurs États ont déjà évolué dans cette direction, mais Biden promet plus de soutien et d’encouragement vers cet objectif.

: Biden appelle à élargir l’admissibilité aux vaccins pour inclure toutes les personnes de 65 ans et plus ainsi que les travailleurs essentiels de première ligne, y compris les enseignants, les premiers intervenants et les employés des épiceries. Plusieurs États ont déjà évolué dans cette direction, mais Biden promet plus de soutien et d’encouragement vers cet objectif. Mobiliser un personnel de santé publique plus important : S’appuyant sur son plan de relance, Biden promet d’embaucher et d’utiliser un personnel de santé publique plus important pour aider à déployer le vaccin à travers le pays. Il prendra également d’autres mesures, comme permettre aux professions médicales à la retraite qui ne sont pas actuellement autorisées par la loi de l’État d’aider à administrer les vaccins «avec une formation appropriée».

: S’appuyant sur son plan de relance, Biden promet d’embaucher et d’utiliser un personnel de santé publique plus important pour aider à déployer le vaccin à travers le pays. Il prendra également d’autres mesures, comme permettre aux professions médicales à la retraite qui ne sont pas actuellement autorisées par la loi de l’État d’aider à administrer les vaccins «avec une formation appropriée». Lancer une campagne nationale d’éducation du public: Pour aider à convaincre les gens de se faire vacciner, Biden prévoit également de lancer une campagne d’éducation «qui remédie à l’hésitation à la vaccination et est conçue pour répondre aux besoins des communautés locales».

Tout cela s’ajoute au plan plus large Covid-19 de Biden, qui promet 400 milliards de dollars supplémentaires pour lutter contre le coronavirus et, plus précisément, 20 milliards de dollars supplémentaires pour les efforts de vaccination.

Le plan de Biden atteint bon nombre des objectifs que j’ai entendus de la part des experts au cours des dernières semaines, alors que je leur ai demandé ce qui ne va pas avec le déploiement des vaccins aux États-Unis.

Premièrement, le plan a des objectifs clairs pour aborder ce que les experts de la chaîne d’approvisionnement appellent le «dernier kilomètre» – le chemin parcouru par les vaccins du stockage à l’injection chez les patients – en s’assurant qu’il y a suffisamment de personnel, d’infrastructure et de planification pour réellement mettre les armes à feu. Deuxièmement, il prend des mesures pour s’assurer que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont résolus de manière proactive – avec une surveillance attentive et l’utilisation des pouvoirs fédéraux lorsque cela est nécessaire pour remédier aux goulots d’étranglement. Enfin, mais tout aussi crucial, il y a une campagne d’éducation du public pour s’assurer que les Américains veulent vraiment se faire vacciner quand c’est leur tour.

La question, bien sûr, est de savoir si tout cela peut être mis en œuvre correctement. Alors que la réponse américaine à Covid-19 a échoué, une question clé a été de savoir dans quelle mesure l’échec est imputable uniquement à Trump par rapport à des problèmes systémiques plus importants, tels que la taille et l’étalement du pays, le système de soins de santé fracturé et le gouvernement fédéraliste fragmenté.

Il y a aussi la question de savoir si Biden peut obtenir le soutien du Congrès nécessaire pour tous ces efforts. Les démocrates contrôleront les deux chambres du Congrès. Mais des ailes plus modérées du parti peuvent se moquer du prix élevé: le plan de relance de Biden est estimé à 1,9 billion de dollars et le plan Covid-19 seul (qui est inclus dans le plan plus vaste) à 400 milliards de dollars. Le coût d’emprunt est faible et Biden fait valoir que le risque actuel est d’en faire trop peu au lieu de trop, mais il reste à voir s’il obtient suffisamment de soutien au Congrès.

S’il réussit, cependant, Biden a une chance de montrer à quel point un véritable leadership fédéral peut faire la différence – et de montrer à quel point l’administration précédente a échoué en n’assumant pas un rôle plus large.

Biden veut un rôle fédéral que Trump a désavoué

Au cœur du plan de Biden se trouve une posture d’implication plus fédérale à laquelle Trump a résisté à chaque étape de la crise de Covid-19.

Cela était clair dans le plan plus large Covid-19 de Biden également: les idées de la proposition ne sont pas du tout nouvelles. Les experts ont appelé à étendre les tests, à se préparer aux efforts de vaccination de masse, à soutenir les écoles, à offrir des congés payés d’urgence et bien plus encore au cours de l’année écoulée. Biden lui-même a proposé beaucoup de ces choses en mars dernier. Vous pouvez voir nombre de ces idées article après article dans Vox et ailleurs, datant de début 2020.

L’administration Trump a décliné des mesures plus agressives, affirmant à plusieurs reprises que le rôle du gouvernement fédéral n’était pas de mettre la main à la pâte avec la réponse Covid-19. Avec un équipement de protection, Trump a résisté à l’utilisation de la loi sur la production de défense pour obtenir plus de masques, de gants et d’autres équipements pour les travailleurs de la santé. Lors des tests, l’administration Trump a laissé l’essentiel de la tâche aux acteurs locaux, étatiques et privés, décrivant le gouvernement fédéral comme un simple «fournisseur de dernier recours». En ce qui concerne le traçage, l’administration n’a jamais rien eu qui ressemble à un plan pour s’assurer que le pays pourrait retrouver les malades ou les exposés et les aider à les isoler ou à les mettre en quarantaine.

Ce genre d’attitude de non-intervention, de laisser-le-aux-États a abouti au déploiement désordonné du vaccin. Bien que de nombreux facteurs contribuent à la lenteur des efforts de vaccination des États-Unis – y compris la taille, l’étalement et le système de soins de santé fragmenté du pays – l’un des principaux facteurs est le manque de participation fédérale. En effet, l’administration Trump a acheté des dizaines de millions de doses de vaccins, les a expédiées aux États, puis a laissé les États se charger du reste.

Cela était clair dans les chiffres du financement. Les organisations étatiques ont demandé 8 milliards de dollars pour construire une infrastructure de vaccination. L’administration Trump a fourni 340 millions de dollars. Ce n’est qu’en décembre que le Congrès a finalement approuvé les 8 milliards de dollars demandés aux États, mais les experts disent que l’argent arrive en retard, étant donné que les efforts de vaccination sont déjà bien avancés et que les fonds auraient pu aider dans les étapes de préparation.

Interrogée sur le déploiement raté du vaccin, l’administration Trump est restée fidèle à sa position anti-fédéraliste – arguant qu’il incombe aux États et aux localités de déterminer comment ils peuvent vacciner plus de personnes. Brett Giroir, un chef de l’administration chargé des efforts de Covid-19, argumenté, «Le gouvernement fédéral n’envahit pas le Texas ou le Montana et ne fournit pas de photos aux gens.»

Caractériser un soutien fédéral accru aux efforts de Covid-19 comme une invasion fédérale est bien sûr absurde, mais c’est emblématique de l’approche de l’administration Trump face à la crise.

Sur les vaccins, comme pour le coronavirus en général, la promesse de Biden est depuis longtemps qu’il assumera un rôle plus important pour le gouvernement fédéral. Avec son plan, Biden met des détails spécifiques à cette fin. La question est maintenant de savoir s’il peut y parvenir – s’il obtient le soutien dont il a besoin du Congrès et si le gouvernement fédéral peut vraiment tenir ce que Biden a promis.