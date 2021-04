Le président Joe Biden a reçu un soutien rapide et des avertissements sévères de la part des politiciens des deux partis pour sa décision de retirer les troupes américaines d’Afghanistan à la fin des 20 ans de cette guerre.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas réagi à la décision de Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan en septembre.

« Le retrait précipité des forces américaines d’Afghanistan est une grave erreur. C’est une retraite face à un ennemi qui n’a pas encore été vaincu et une abdication du leadership américain », a déclaré Mardi McConnell devant le Sénat.

Guerre de 20 ans:« Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre d’Amérique »: Biden aborde aujourd’hui le retrait de l’Afghanistan

Il a ajouté « un recul imprudent comme celui-ci » laisse la région vulnérable dans la « lutte contre les terroristes que nous n’avons pas encore gagnée. Il abandonnera aussi spécifiquement les femmes d’Afghanistan, dont les libertés individuelles et les droits humains seront mis en péril ».

Le sénateur Lindsey Graham a partagé un sentiment, qualifiant le retrait de « désastre en gestation » et « tellement irresponsable, cela donne à la politique de l’administration Biden à la frontière une apparence saine ».

La représentante Liz Cheney, R-Wyo., Dont le père était vice-président lorsque la guerre a éclaté, a qualifié la date limite du 11 septembre de « grande victoire de propagande pour les talibans, pour al-Qaïda ».

«Tout retrait des forces qui n’est pas basé sur les conditions sur le terrain met la sécurité américaine en danger», a-t-elle déclaré.

Le principal républicain de la commission des relations extérieures du Sénat est contre cette décision.

«Ce plan ne garantit pas la sécurité des États-Unis», a déclaré le sénateur américain Jim Risch (R-Idaho), membre de premier plan du panel, du Comité sénatorial des relations étrangères. « Une décision précipitée et politique de se retirer sans tenir compte de nos priorités de lutte contre le terrorisme permettra à l’Afghanistan de servir de future plate-forme pour des attaques terroristes contre les États-Unis et nos partenaires. »

Mais tous les républicains n’étaient pas avec eux.

La sénatrice Cynthia Lummis, R-Wyo., Qui tweeté mercredi: « J’aurais aimé que l’administration Biden ait respecté la date limite du président Trump du 1er mai, mais je suis heureux que nos troupes rentrent chez elles. » Elle a ajouté qu’elle attend avec impatience de travailler avec la Maison Blanche « pour poursuivre nos efforts de collecte de renseignements et empêcher les terroristes d’utiliser l’Afghanistan comme base d’attache ».

Les démocrates sont également loin d’être unis sur le sujet.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré mercredi à CNN que le plan « est très bon », le décrivant comme « réfléchi ».

« Vous voulez vous assurer que la date du 11 septembre est bloquée, est une date qui colle. Que ce n’est pas un coup de pied sur la route », a-t-il déclaré.

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., A salué cette décision et a déclaré que les États-Unis « doivent rester attachés au soutien diplomatique, économique et humanitaire de l’Afghanistan alors même que nous mettons fin à cette intervention militaire ».

«Je félicite le président Biden d’avoir pris la décision courageuse et juste de retirer les troupes américaines d’Afghanistan et de mettre fin à la plus longue guerre de l’histoire de notre pays.

Mais le mois dernier, certains démocrates du Sénat ont averti qu’un retrait précipité des États-Unis serait une erreur.

« Nous devons être en mesure d’assurer au monde et au public américain que l’Afghanistan ne sera pas une source de planification, de complot pour projeter des attaques terroristes dans le monde entier », a déclaré le sénateur Jack Reed, président de la commission des services armés du Sénat. journalistes lors d’une récente session vidéo organisée par l’Université George Washington. «C’est le minimum. Je ne suis pas sûr que nous puissions faire ça sans une certaine présence là-bas.

Bien qu’il n’ait pas encore commenté la date limite du 11 septembre, en mars, le sénateur Bob Menendez, DN.J., président du Comité sénatorial des affaires étrangères, a mis en garde contre le calendrier de retrait précédent du 1er mai.

« Les talibans ne respectent clairement pas tous leurs engagements sous l’accord du 29 février, et cela soulève de sérieuses questions sur l’avenir de la sécurité et de la gouvernance afghanes », a-t-il déclaré à un petit groupe de journalistes lors d’une table ronde. « Personne ne veut autant que moi ramener nos fils et nos filles à la maison. Mais je ne veux pas non plus avoir versé autant de sang et de trésors nationaux, et les voir retomber dans le chaos. »