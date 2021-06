Le plan de Biden pour augmenter l’immigration pourrait aider à la reprise de l’économie pandémique

Le président Joe Biden cherche à augmenter les niveaux d’immigration légale dans tous les domaines – un plan qui a suscité les critiques des restrictions en matière d’immigration qui mettent en garde contre les possibles retombées économiques. Mais les économistes affirment que l’augmentation de l’immigration légale aux États-Unis pourrait potentiellement aider la reprise économique du pays après la récession pandémique.

Le New York Times a récemment obtenu un avant-projet de 46 pages du plan de l’administration Biden visant à réorganiser le système d’immigration légale américain afin de faciliter la tâche des travailleurs étrangers, des victimes de la traite, des membres de la famille des Américains à l’étranger, des réfugiés, des demandeurs d’asile, des ouvriers agricoles et des Américains. Indiens nés au Canada pour venir aux États-Unis.

Bien qu’il ne soit pas clair exactement combien d’immigrants supplémentaires Biden a l’intention d’admettre aux États-Unis, le plan signifie une augmentation de l’immigration au-delà d’un simple retour aux niveaux d’administration d’avant Trump, et il pourrait le mettre en œuvre en grande partie sans avoir besoin de l’approbation du Congrès.

Ce serait une réalisation de l’une des promesses de campagne de Biden sur l’immigration et marquerait une rupture significative par rapport aux politiques de son prédécesseur, qui est entré en fonction dans le but de réduire l’immigration légale de 63 %, en plus de freiner l’immigration non autorisée à la frontière.

Mais les restrictions en matière d’immigration ont fait valoir que cela pourrait entraver la reprise économique après la pandémie en permettant aux travailleurs étrangers de rivaliser avec les Américains pour les salaires.

« Ils veulent juste pelleter des gens ici », a déclaré au Times Ken Cuccinelli, ancien chef par intérim des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis sous le président Donald Trump, au sujet du plan de l’administration Biden. « Ils ne gèrent pas un système d’immigration au profit de l’Amérique, et certainement pas au profit des Américains ordinaires. »

La recherche économique, cependant, suggère que c’est plus compliqué que cela, et que les immigrants pourraient d’une certaine manière aider à renforcer la reprise en prenant des emplois dont les Américains ne veulent pas, en créant de nouveaux emplois et en contribuant à la croissance économique en tant que consommateurs. L’efficacité avec laquelle ils peuvent le faire pourrait dépendre des catégories d’immigrants que Biden choisit de mettre en évidence et du nombre de personnes autorisées à venir aux États-Unis – deux facteurs qui restent inconnus.

Mais les économistes à qui j’ai parlé ont déclaré qu’il n’y avait aucune justification économique pour continuer à maintenir les politiques de l’ère Trump qui ont rendu l’immigration aux États-Unis considérablement plus difficile au cours des quatre dernières années et au milieu de la pandémie en particulier. À ce stade de la reprise, les employeurs doivent avoir la possibilité d’embaucher à la fois des immigrés et des travailleurs nés dans le pays en grand nombre.

Les immigrés ont peu ou pas d’effet sur les salaires des travailleurs nés dans le pays

Il est difficile d’étudier l’impact économique de l’immigration sur les travailleurs nés au pays, car il est souvent difficile d’isoler cet impact d’autres facteurs. Une augmentation ou une diminution soudaine de l’immigration peut coïncider avec d’autres événements économiques qui pourraient contribuer aux fluctuations des salaires ou des niveaux de chômage.

Par exemple, les chercheurs ne peuvent pas quantifier l’effet économique du quasi-arrêt de l’immigration légale pendant la pandémie, car de nombreux autres facteurs étaient en jeu, du désir des gens de rester chez eux aux mandats locaux limitant la capacité des entreprises.

Il y avait des preuves que les marchés du travail locaux souffraient du manque de travailleurs étrangers, en particulier dans les endroits qui dépendent de la main-d’œuvre saisonnière, comme l’une des plus grandes villes touristiques du Michigan et sur la côte est du Maryland, le cœur de l’industrie de la pêche au crabe. Mais il n’est pas possible de faire des déclarations générales sur la façon dont le manque d’immigrants a affecté l’économie.

Certaines des recherches les plus connues sur le sujet se concentrent sur une seule période d’immigration en 1980, une époque où l’économie locale souffrait déjà d’un chômage et d’une inflation élevés.

Le soi-disant «ascenseur à bateaux Mariel» a amené environ 125 000 Cubains, dont plus de la moitié étaient des décrocheurs du secondaire, à Miami en cinq mois après que le dictateur communiste Fidel Castro a assoupli les restrictions d’émigration. Le président américain Jimmy Carter a mis en place un programme qui leur a accordé un statut juridique temporaire et l’accès au traitement de l’asile.

David Card de l’Université de Californie à Berkeley n’a trouvé aucun effet significatif sur les salaires des Américains nés dans le pays à Miami en raison de l’ascenseur à bateaux. George Borjas de Harvard, d’autre part, a constaté que les hommes nés dans le pays sans diplôme d’études secondaires voyaient leur salaire baisser entre 10 et 30 pour cent.

D’autres économistes ont mis en doute les résultats de Borjas, estimant qu’il n’avait pas tenu compte des changements démographiques parmi les travailleurs qu’il avait étudiés avant et après l’ascenseur à bateaux. Prendre cela en considération réduit considérablement l’effet négatif sur les salaires que Borjas observe dans la mesure où il n’est plus discernable.

Alors que les études de l’ascenseur à bateaux de Mariel ont montré ce qui arrive aux salaires immédiatement après une vague d’immigration, d’autres recherches largement citées suggèrent que tout effet de l’immigration sur les salaires a tendance à diminuer à long terme.

Borjas, Gianmarco Ottaviano de l’Université Bocconi et Giovanni Peri de l’Université de Californie Davis ont estimé que les Américains nés dans le pays n’ont vu leurs salaires augmenter que d’environ un demi pour cent à long terme. Les décrocheurs du secondaire ont vu un effet un peu plus important sur les salaires, mais il était encore très faible : une baisse de 1,7 % dans l’étude de Borjas et une augmentation de 1,1 % dans l’étude d’Ottaviano et Peri. Mais dans l’ensemble, l’effet à long terme, positif ou négatif, est presque nul.

« L’immigration n’affecte pas beaucoup les salaires ou l’emploi des natifs, les effets négatifs ont tendance à être à court terme et les effets positifs ont tendance à être à long terme », écrit Alex Nowrasteh, directeur des études sur l’immigration et du Centre Herbert A. Stiefel. pour les études de politique commerciale à l’Institut Cato.

Inversement, la diminution de la main-d’œuvre immigrée légale ne profite pas nécessairement aux travailleurs américains. Un exemple d’avertissement est le programme Bracero, qui a amené des millions de travailleurs agricoles temporaires du Mexique à partir de 1942. Lorsqu’il a pris fin en 1964, les salaires des travailleurs nés dans le pays ont en fait augmenté plus lentement parce que les agriculteurs ont commencé à compter sur la récolte à la machine et à devenir moins exigeants en main-d’œuvre cultures à la place.

Les restaurateurs de l’immigration semblent donc exagérer l’effet négatif de l’immigration sur les salaires des travailleurs américains tout en négligeant les avantages potentiels de faire venir davantage de travailleurs étrangers.

Les immigrants peuvent pourvoir les postes vacants, créer des emplois et stimuler la croissance économique

L’économie américaine est déjà en bonne voie vers une reprise complète. Le chômage a baissé à 5,8% en mai, ce qui est encore plus de deux points de pourcentage supérieur à ce qu’il était avant la pandémie, mais bien inférieur au pic de 11,3%.

Mais la reprise a été inégale selon les industries et selon les différents types de travailleurs. Des secteurs comme la vente au détail, les loisirs et l’hôtellerie, qui ont tendance à s’appuyer sur des travailleurs à bas salaire qui sont plus susceptibles d’être noirs ou hispaniques, ont continué d’avoir certains des taux de chômage les plus élevés.

Il s’agit également généralement de certaines des industries qui dépendent des travailleurs immigrants. Les immigrants représentent 22 pour cent de la main-d’œuvre dans l’hôtellerie, un sur sept dans le commerce de détail, un sur cinq dans la restauration et un sur trois dans les hôtels et hébergements.

L’immigration pourrait aider ces industries en difficulté à pourvoir les postes nécessaires pour soutenir les efforts de réouverture à pleine capacité.

« Ces secteurs dépendent de professions spécifiques pour se rétablir », a déclaré Michael Clemens, chercheur principal au Center for Global Development, où il étudie les effets économiques et les causes de la migration. « Alors que les restaurants rouvrent en réponse à la demande croissante, ils ont besoin de lave-vaisselle, ils ont besoin de sous-chefs – ils ont besoin de toutes les personnes impliquées pour démarrer. Dans ce processus de réouverture et de réemploi des lave-vaisselle, des emplois pour le reste de la population sont créés. »

Pour certains de ces emplois, il n’y a tout simplement pas assez de travailleurs américains disponibles. Vous avez peut-être remarqué récemment une prolifération de panneaux « Help Wanted ». Clemens m’a dit qu’il avait observé le même effet dans une étude sur les ouvriers agricoles de la récolte à la main en Caroline du Nord pendant la Grande Récession, qui a entraîné une augmentation de 4 à 11 % du chômage dans l’État. Il a découvert que sur les 450 000 habitants de la Caroline du Nord qui étaient au chômage en 2010, seulement 10 ont accepté des emplois dans l’industrie de la récolte manuelle cette année-là.

« Il y a cette idée que lorsque le chômage est élevé, ou comme il était extrêmement élevé l’année dernière, tout travailleur immigré prend un emploi à un Américain », a déclaré Clemens. «Ce n’est pas vrai parce qu’il existe une division du travail en Amérique entre les immigrants et les autochtones dans de nombreuses industries qui est critique pour ces industries. Ce n’est pas qu’il y ait ce bassin indifférencié de chômeurs qui sont heureux d’accomplir n’importe laquelle de ces tâches. Ce n’est tout simplement pas ainsi que fonctionne le marché du travail américain, même lorsqu’il fait mal. »

En effet, des recherches ont montré que les travailleurs nés dans le pays réagissent généralement à l’immigration en se spécialisant dans des domaines qui nécessitent la maîtrise de l’anglais et en recherchant des emplois à forte intensité de communication où ils gagnent des salaires plus élevés. Les immigrants ayant des compétences limitées en anglais sont comparativement limités aux emplois manuels. Même les immigrants et les Américains qui ont le même niveau d’instruction et qui pourraient autrement sembler interchangeables, ne sont donc pas nécessairement en compétition pour les mêmes emplois.

Alors que certaines industries durement touchées auront besoin de plus de travailleurs immigrés avant de voir les taux de chômage baisser et se redresser, d’autres, comme l’industrie technologique, n’ont été relativement pas affectées par la pandémie car les travailleurs pourraient continuer à être productifs à domicile. La demande de plus de travailleurs dans ces industries n’a jamais diminué, mais la disponibilité d’immigrants pour occuper ces postes a diminué. Si cela n’est pas rectifié, cela pourrait entraver la capacité de croissance des entreprises et potentiellement nuire à la reprise à long terme du pays.

Un rapport récent de New American Economy, un groupe de réflexion et de défense des droits de l’immigration, a révélé qu’il existe une pénurie de travailleurs hautement qualifiés, avec des taux de chômage dans des secteurs tels que les emplois liés à l’informatique et aux mathématiques en baisse et les employeurs demandent même des travailleurs dans ces domaines à un taux légèrement plus élevé au milieu de la pandémie.

« Alors que de nombreuses entreprises ont cherché à se développer, les restrictions de voyage continues en plus d’un système d’immigration obsolète peuvent en fait prolonger et exacerber la pénurie de travailleurs hautement qualifiés », indique le rapport. « Cela va finalement à l’encontre de l’objectif d’une reprise économique rapide. »

Au-delà de combler des pénuries de main-d’œuvre spécifiques qui sont essentielles à la reprise économique, les immigrants peuvent également aider à stimuler l’économie par d’autres moyens. Des milliers de personnes immigrent aux États-Unis chaque année en tant qu’investisseurs, rapportant des centaines de milliers de dollars chacune.

Les immigrants sont également plus entreprenants, lançant des entreprises à environ deux fois plus que les Américains nés dans le pays, ce qui crée plus d’emplois et favorise également l’innovation. C’est le cas des grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon, Apple, Google et Yahoo – qui ont été fondées par des immigrés ou leurs enfants – et des petites entreprises, qui représentent 70 % des employeurs à l’échelle nationale.

Les immigrants peuvent également stimuler la croissance économique en tant que consommateurs, car ils achètent des biens et des services et créent une demande pour davantage de travailleurs. Pendant au moins les cinq premières années après l’ascenseur à bateaux Mariel, par exemple, les chercheurs ont observé cet effet. C’est la même raison pour laquelle le quadruplement de la participation des femmes au marché du travail au cours du siècle dernier n’a pas nui aux travailleurs masculins et les a même vus bénéficier de salaires plus élevés.

« Les immigrants sont des consommateurs, ce sont des investisseurs, ce sont des fondateurs et des inventeurs », a déclaré Clemens. « Ce sont aussi des fournisseurs de main-d’œuvre. Ce sont des fournisseurs de main-d’œuvre spécialisée. Et pour toutes ces raisons, ils sont très différents de cette idée caricaturale des immigrés en tant que fournisseurs de main-d’œuvre indifférenciée. »

C’est un pouvoir que le plan de Biden semble essayer d’exploiter – pas seulement pour la reprise immédiate, mais à long terme.