Le plan de Biden augmente le taux d’imposition des plus-values ​​parmi les plus élevés au monde

Oliver Contreras/Sipa/Bloomberg via Getty Images

Les États-Unis imposeraient les gains en capital et les dividendes des riches à des taux parmi les plus élevés du monde développé si la proposition du président Joe Biden était adoptée. Le taux le plus élevé que les Américains à revenu élevé paient sur les dividendes et la vente d’actifs appréciés passerait à près de 49%, en combinant tous les impôts fédéraux et étatiques, selon la Tax Foundation.

L’Irlande est le seul autre pays développé à percevoir un impôt plus élevé sur les revenus d’investissement – ​​51 % sur les dividendes. Mais en ce qui concerne les gains en capital, les États-Unis réclameraient le taux maximal le plus élevé, selon la Tax Foundation Les données. (Contrairement aux États-Unis, de nombreux pays imposent les gains en capital et les dividendes à des taux différents.) « Si la [Biden] proposition a été acceptée, nous sommes au sommet du monde », selon James Hines Jr., professeur de droit et d’économie à l’Université du Michigan et directeur de recherche à son Office of Tax Policy Research.

Les États-Unis imposent actuellement les dividendes admissibles et les gains en capital à long terme pour les citoyens les plus riches à environ 29 %. (Encore une fois, il s’agit d’un taux combiné qui comprend les taxes d’État et fédérales.) Ce prélèvement est dans la moyenne des 37 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, selon des experts fiscaux.

Les 0,3% les plus élevés

Bien sûr, cette analyse comporte de nombreuses mises en garde. Il est difficile de comparer les charges fiscales entre les pays en raison de la variation extrême de certains détails, selon les experts. D’une part, le taux américain le plus élevé s’appliquerait à relativement peu de contribuables chaque année. D’autres pays développés imposent leur taux d’imposition le plus élevé à un plus grand nombre de personnes. Plus de Personal Finance :

Les gros épargnants peuvent augmenter leur réserve de retraite avec cette option

Voici les meilleurs conseils de Suze Orman pour les propriétaires de petites entreprises

Seulement 5% des personnes qui ont demandé une remise de prêt de service public se sont qualifiées La politique de l’administration Biden cible les Américains les plus riches – les 0,3% les plus riches – car ils sont souvent capables de manipuler le système fiscal en leur faveur, selon un responsable de la Maison Blanche. Il est donc injuste de comparer plus largement le taux d’imposition le plus élevé, a déclaré le responsable. Un récent ProPublica rapport ont constaté que certains des cadres les plus riches du monde – comme Warren Buffett, Jeff Bezos, Michael Bloomberg et Elon Musk – paient peu ou pas d’impôts par rapport à leur richesse. Les contribuables les plus riches perçoivent souvent des revenus de soi-disant « revenus du capital » comme les intérêts, les dividendes et les plus-values. La proposition de Biden augmenterait le taux fédéral le plus élevé sur les gains en capital à long terme et les dividendes admissibles à 39,6 %, contre 20 %, pour les contribuables dont le revenu annuel est supérieur à 1 million de dollars.

(Selon la loi actuelle, un taux de 3,8% impôt sur le revenu net de placement s’applique également aux contribuables ayant un revenu de plus de 200 000 $ et aux couples mariés ayant plus de 250 000 $. La plupart des États imposent également une taxe distincte sur les gains en capital et les dividendes – le taux d’imposition supérieur moyen est de 5,2 %, selon à la Fondation fiscale.) Ensemble, cela donne un taux maximal de 48,6 %. Le Danemark et le Chili sont les seuls autres pays développés avec un taux d’imposition des gains en capital d’au moins 40 %. Et par rapport aux dividendes, c’est vrai pour seulement trois pays : l’Irlande, la Corée et le Danemark. La proposition de Biden fait partie d’un plan plus large visant à augmenter les impôts des ménages gagnant plus de 400 000 $ par an, afin d’aider à financer des initiatives nationales qui profitent largement aux classes inférieure et moyenne. Le plan modifierait également l’impôt sur les gains en capital d’autres manières, notamment en taxant les actifs appréciés au décès d’un propriétaire.

Fiscalité progressive

Mais la plupart des Américains paieraient un taux d’imposition fédéral beaucoup plus bas que le taux le plus élevé. En effet, le régime américain d’imposition des gains en capital est progressif par rapport à d’autres pays, selon Garrett Watson, analyste principal des politiques à la Tax Foundation. Les contribuables célibataires dont le revenu se situe entre environ 40 000 $ et 446 000 $ paient 15 % sur leurs gains en capital à long terme ou leurs dividendes en 2021. Ceux qui ont moins de revenus ne paient aucun impôt.

La tranche supérieure comprend de nombreuses personnes au Royaume-Uni, alors que ce ne serait pas le cas aux États-Unis. James Hines Jr. directeur de recherche à l’Office of Tax Policy Research de l’Université du Michigan

Mais la France, par exemple, a un taux d’imposition forfaitaire de 30 % sur les plus-values ​​et les dividendes, ce qui signifie qu’il s’applique à tout le monde, quel que soit le revenu. (Les hauts revenus paient 4 % de plus.) Les Pays-Bas, Israël, l’Allemagne, le Japon et la Hongrie imposent également un impôt forfaitaire. Même dans les pays sans impôt forfaitaire, leur taux maximum peut inclure une frange plus large de la population. « La tranche supérieure comprend beaucoup de gens au Royaume-Uni, alors que ce ne serait pas vrai aux États-Unis », a déclaré Hines. En outre, les règles dans les pays développés peuvent augmenter leurs taux d’imposition jusqu’à des niveaux plus élevés qu’ils ne le paraissent initialement. Par exemple, neuf pays de l’OCDE — Belgique, République tchèque, Corée, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Slovaquie, Slovénie, Suisse et Turquie — ont un impôt de 0 % sur les plus-values. Mais ils imposent les dividendes. Et certains prélèvent une taxe si l’actif n’est pas détenu pendant un certain temps. En Slovénie, par exemple, la taxe de 0 % ne s’applique qu’aux actifs détenus depuis au moins 20 ans. Les taux pourraient atteindre 27,5 % pour des périodes de détention plus courtes.

États américains