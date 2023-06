Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le projet du gouvernement conservateur de placer les demandeurs d’asile dans une barge sur un quai à l’est de Londres a été rejeté, a déclaré Sadiq Khan à Suella Braverman.

Le maire de Londres a exhorté le ministre de l’Intérieur à exclure l’utilisation de barges dans la capitale – alors qu’il attaquait la politique «cruelle et inhumaine» du gouvernement Rishi Sunak pour faire face aux migrants arrivant par de petits bateaux.

Écrivant à Mme Braverman, M. Khan a déclaré qu’il soutenait la décision de la Royal Docks Management Authority (RoDMA) de rejeter une demande d’utilisation du King George V Dock comme couchette pour les demandeurs d’asile.

L’avertissant de ne pas essayer d’annuler l’autorité portuaire, le maire travailliste a déclaré: « Je vous exhorte dans les termes les plus forts possibles à abandonner les projets du gouvernement d’accueillir les demandeurs d’asile sur des navires. »

M. Khan a déclaré que les plans étaient « dangereux et irréalisables, et qu’ils mettent en danger la santé et le bien-être de personnes déjà très vulnérables » – avertissant que les quais pourraient être ciblés par des manifestants d’extrême droite.

« On ne sait pas comment les ministres chercheront à garantir que les personnes hébergées dans de tels navires, dont certains fuient les circonstances les plus épouvantables, auront accès au soutien nécessaire, à la fois à leur arrivée et pour reconstruire leur vie », a-t-il écrit.

M. Sunak a annoncé lundi que son gouvernement avait acquis deux autres barges géantes pour héberger environ 1 000 personnes cherchant refuge au Royaume-Uni – mais n’a pas révélé les emplacements.

Les quais de Middlesborough et de Birkenhead seraient envisagés pour accueillir les barges, des manifestations contre les «navires prisonniers» ayant lieu dans le Merseyside cette semaine.

Malgré la forte opposition du maire travailliste, M. Khan a été averti qu’il n’aurait pas le pouvoir de bloquer le projet de barge si le gouvernement allait de l’avant.

Rishi Sunak s’est engagé à « arrêter les bateaux » (PENNSYLVANIE)

On pense que le ministère de l’Intérieur a approché la Royal Docks Management Authority (RoDMA) il y a plusieurs semaines pour amarrer une barge d’asile dans les quais de l’est de Londres.

La police métropolitaine et le conseil de Newham auraient tous deux exprimé des inquiétudes à propos de l’idée pour des raisons de sécurité.

Cependant, on pense que le bureau du maire n’a pas le pouvoir de bloquer le projet et le ministère de l’Intérieur pourrait aller de l’avant malgré les objections locales.

« Les ministres doivent repenser complètement leurs plans de toute urgence », a déclaré M. Khan – qualifiant les propositions de barges « d’extension de l’approche ratée du gouvernement en matière d' »environnement hostile » vis-à-vis de la migration ».

Dans sa lettre, il a également rejeté la « fausse hypothèse » du gouvernement selon laquelle les barges créeraient un effet dissuasif pour les personnes à venir faire le voyage à travers la Manche.

« Il n’y a aucune preuve que l’utilisation de tels logements aurait un effet dissuasif, alors qu’en pratique, cela laisserait simplement un grand nombre de personnes dans des conditions totalement inadaptées. »

La péniche Bibby Stockholm s’apprête à accoster à Portland (PENNSYLVANIE)

M. Sunak a confirmé lundi que la première barge Bibby Stockholm, destinée à héberger 500 demandeurs d’asile au large du Dorset, sera amarrée à Portland d’ici quinze jours.

Les habitants de Portland ont partagé leur colère avec un responsable du ministère de l’Intérieur lors d’une réunion publique tendue sur le plan cette semaine.

Les demandeurs d’asile sur la barge seront soumis à un « code de conduite » et perdront tous les fonds publics s’ils se conduisent mal – soit sur le bateau, soit lorsqu’ils sont « escortés » à l’intérieur et à l’extérieur de la ville – aurait déclaré le ministère de l’Intérieur aux résidents.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le gouvernement cherchait toujours de « nouveaux sites alternatifs » mais a refusé de commenter la demande de Royal Docks.

« La pression sur le système d’asile a continué de croître et nous oblige à examiner une gamme d’options d’hébergement qui offrent un meilleur rapport qualité-prix pour le contribuable britannique que les hôtels coûteux », a ajouté le porte-parole du ministère de l’Intérieur.

« Nous comprenons les préoccupations des communautés locales et travaillerons en étroite collaboration avec les conseils et les partenaires clés pour gérer l’impact de l’utilisation de ces sites. »