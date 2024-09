Le plan de 9,6 millions de dollars de l’État pour acheter des entreprises privées pourrait être approuvé mercredi

9 septembre — FROSTBURG — Un accord de plusieurs millions de dollars pour l’achat par l’État d’une entreprise privée devrait être présenté au Conseil des travaux publics du Maryland mercredi.

Le ministère des Ressources naturelles du Maryland prévoit d’acheter Savage River Lodge aux propriétaires Jan Russell et Mike Dreisbach pour 8,7 millions de dollars.

Selon l’ordre du jour du BPW de vendredi, la proposition comprend 870 000 $ « pour stabiliser l’intégrité structurelle des améliorations existantes sur le terrain au moment de l’acquisition, éliminer les risques pour la santé et la sécurité, protéger la qualité de l’eau et fournir un accès public ».

La source de financement des 9 570 000 $ est répertoriée comme étant le prêt foncier pour les loisirs de plein air, programme Open Space Stateside.

Si elle est approuvée, le règlement pourrait avoir lieu début 2025 et la transaction reliera la propriété de 42 acres à la forêt d’État environnante de Savage River.

Le lodge serait géré par le Maryland Park Service dans le cadre du complexe du parc d’État de New Germany.

« La propriété comprend des installations déjà existantes (gîte, cabanes et yourtes) qui serviront à étendre l’hébergement de nuit dans une région où ces commodités sont très demandées », selon l’ordre du jour. « L’acquisition augmentera les possibilités de loisirs pour la randonnée, le vélo, le ski de fond, la raquette et la pêche. Elle élargira également l’accès du public à la zone de chasse de la forêt d’État de Savage River et simplifiera la gestion des limites en éliminant une propriété privée. »

L’ordre du jour énumérait deux évaluations pour le lodge à partir de 2023, dont 6 800 000 $ par Terrence W. McPherson et 9 800 000 $ par Georgia L. Nichols.

Les évaluations ont été examinées par Dave Wallenberg, l’évaluateur en chef du DNR, indique le document.

Approbation

En décembre, le responsable des relations avec les médias du DNR, Gregg Bortz, a déclaré que les propriétaires du lodge avaient rencontré le secrétaire du DNR, Josh Kurtz « et d’autres dirigeants du DNR » à Annapolis pour discuter de l’entreprise.

« La direction du DNR discute régulièrement avec les propriétaires fonciers des parcelles qui jouxtent ou se trouvent dans les propriétés du DNR sur l’utilisation future potentielle de leurs terres », a-t-il déclaré à l’époque. « Comme il s’agissait d’une réunion informelle, il n’y a eu ni ordre du jour ni compte rendu. »

Vendredi, en réponse à une demande de détails du Cumberland Times-News sur l’accord entre l’État et les propriétaires de lodges, Bortz a déclaré que l’approbation du BPW était nécessaire avant que le DNR puisse conclure un accord.

« Il n’existe actuellement aucun contrat qui puisse être divulgué », a-t-il déclaré. « Les informations concernant la proposition sont à l’ordre du jour du conseil d’administration ».

Conseil

Selon Maryland.govle Conseil des travaux publics, qui se compose du gouverneur, du contrôleur et du trésorier, est l’organe administratif le plus élevé du gouvernement de l’État.

Les pouvoirs et devoirs du conseil comprennent l’approbation des dépenses pour tous les fonds d’obligations générales; les améliorations d’équipement à l’exception des routes, ponts et autoroutes de l’État; la vente, la location ou le transfert de biens immobiliers et personnels de l’État; et le contrôle de la politique d’approvisionnement, des réglementations et l’approbation de la plupart des contrats qui dépassent 200 000 $.

« La mission moderne du conseil est vaste mais peut se résumer à protéger et à améliorer l’intégrité fiscale de l’État en veillant à ce que les dépenses publiques importantes soient nécessaires et appropriées, financièrement responsables, équitables et légales », indique le site Web.

« Cela se fait par le biais de réunions bimensuelles au cours desquelles les membres du conseil examinent et votent sur une myriade de propositions de l’agence », indique-t-il.

« En examinant et en approuvant les projets d’investissement, les contrats d’approvisionnement et l’acquisition, l’utilisation et le transfert des actifs de l’État, le conseil assure aux Marylanders que les décisions exécutives sont prises de manière responsable et réactive. »

‘Déraisonnable’

Mike Gregory, résident de Grantsville, a travaillé pour le DNR pendant 30 ans en tant que garde forestier et gestionnaire de parc dans des endroits à travers l’État, y compris la forêt d’État de Savage River.

Vendredi, il a déclaré que l’argent que le DNR prévoit de dépenser pour Savage River Lodge serait mieux utilisé dans d’autres régions de l’État où il est nécessaire.

« Ils ne font que jeter de l’argent là-dedans sans que cela profite aux contribuables », a-t-il déclaré. « J’ai déjà vu le DNR commettre des erreurs. »

Savage River Lodge est « une entreprise en échec » qui n’a pas réussi à attirer un acheteur privé.

« Il est inadmissible que l’État intervienne pour les renflouer », a déclaré Gregory.

Il a déclaré que le DNR aurait dû organiser une audience publique pour permettre aux contribuables de donner leur avis sur la manière dont leur argent est dépensé.

« Le DNR n’a pas été très communicatif », a déclaré Gregory, évoquant le « silence des élus » et un « accord en coulisses ».

‘Sombre’

John Bambacus est un ancien sénateur d’État et maire de Frostburg, et membre du conseil forestier du comté de Garrett.

La BPW est chargée de défendre les meilleurs intérêts des contribuables, a-t-il déclaré.

En revanche, la transaction que l’État a conclue avec des propriétaires d’entreprises privées jette les contribuables dans l’industrie des centres de villégiature et de la restauration, a-t-il déclaré.

Bambacus a demandé à plusieurs reprises au DNR le contrat de vente du lodge.

« Personne n’est prêt à s’avancer et à informer le public des conditions », a-t-il déclaré.

« Le public a été volontairement laissé dans l’ignorance. »

Teresa McMinn est journaliste au Cumberland Times-News. Vous pouvez la joindre au 304-639-2371 ou à [email protected].