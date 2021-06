Le plan de 60 milliards de dollars pour donner 1 000 dollars à chaque bébé américain

Le fossé de la richesse raciale entre les familles blanches et noires aux États-Unis est plus un gouffre qu’un fossé.

En 2019, la richesse médiane des ménages des familles blanches était de près de 190 000 $, soit près de huit fois plus élevée que celle des ménages noirs, selon les données de la Réserve fédérale.

Les « baby bonds » sont une proposition pour aider à combler le fossé. Contrairement aux obligations ordinaires, elles ne sont pas un instrument de dette négocié sur les marchés publics. Au lieu de cela, la proposition créerait un compte de fonds en fiducie financé par le gouvernement fédéral pour chaque nouveau-né aux États-Unis.

« Je soutiens cette idée appelée baby bonds », a déclaré à CNBC le sénateur Cory Booker, DN.J. Booker a proposé une politique sur les obligations pour bébés appelée American Opportunity Accounts Act, qui a été cosignée par plusieurs de ses collègues démocrates.

Le projet de loi, s’il est adopté, créerait un compte d’épargne pour chaque enfant disposant d’au moins 1 000 $.

« En fonction de la richesse de votre famille, chaque enfant recevra une caution annuelle jusqu’à [age] 18 sur ce compte, plus de 2 000 $ pour les enfants aux revenus les plus faibles », a déclaré Booker à CNBC.

Lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans, selon le revenu des familles, ils pourraient avoir près de 50 000 $ dans ce compte. Si l’enfant vient d’une famille aisée, il se retrouverait avec un peu plus de 1 600 $ à l’âge de 18 ans, car il ne recevrait pas de paiements annuels.

Selon la société d’investissement Morningstar, l’American Opportunity Accounts Act de Booker pourrait réduire l’écart de richesse raciale de 40 %. De plus, les bénéficiaires de baby bonds ne pourraient utiliser les fonds que pour des activités de création de richesse, notamment l’achat d’une maison, la formation continue ou le démarrage d’une entreprise.

Selon les analyses du bureau de Booker et de la City University of New York, un programme d’obligations pour bébés pourrait coûter entre 60 et 80 milliards de dollars au gouvernement américain.

« C’est un peu plus que des coupons alimentaires », a déclaré Naomi Zewde, professeure adjointe à la Graduate School of Public Health and Health Policy de la CUNY.

Cependant, les obligations pour bébés ne peuvent à elles seules combler l’écart de richesse raciale, et les experts politiques conservateurs soutiennent que les obligations pour bébés pourraient réduire les incitations à épargner ou à poursuivre des études supérieures.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur le fonctionnement des obligations pour bébés, les aspects économiques de la proposition et les prochaines étapes de ces politiques aux niveaux fédéral et étatique.

