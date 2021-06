Un PLAN pour les avertissements « fumer tue » placés sur les cigarettes individuelles devrait être dévoilé demain.

Les fabricants qui ne respectent pas les règles pourraient faire face à d’énormes amendes ou même à la prison en vertu du plan.

Un plan d’avertissements rouges sur les cigarettes individuelles comme celles-ci sera présenté demain Crédit : EPA

Le conservateur Lord George Young présentera demain un projet de loi d’initiative parlementaire qui pourrait devenir loi.

Les avertissements – écrits en rouge sur les cigarettes individuelles – incluraient « fumer tue » et « vous n’avez plus besoin de moi ».

Lord Young a déclaré au Mirror : « C’est gratuit, populaire et plus efficace que les avertissements sanitaires sur les paquets.

« Le gouvernement pourrait répondre positivement et j’en serais ravi s’il le faisait. »

Lord Young avait proposé les mêmes mesures lorsqu’il était ministre de la Santé sous Margaret Thatcher – mais elles ont été repoussées par l’industrie du tabac qui a affirmé que l’encre sur les cigarettes causerait le cancer.

Deborah Arnottm d’Action on Smoking and Health, a déclaré : « Les cigarettes tuent les fumeurs, pas les paquets de cigarettes, donc c’est évidemment là que les avertissements sanitaires sont le plus nécessaires.

« Tout ce dont il a besoin, c’est du soutien du gouvernement pour que nous devenions le premier pays à mettre » le tabagisme tue « sur la cigarette elle-même. »

‘RIDICULE’

Cependant, Simon Clark du groupe de campagne des fumeurs Forest a déclaré que l’idée de mettre les avertissements sur les cigarettes était « risible ».

Il a déclaré: « Les fumeurs sont bien conscients des risques pour la santé. »

Le Groupe parlementaire multipartite (APPG) sur le tabagisme et la santé a appelé Boris Johnson à renforcer les règles antitabac la semaine dernière.

Il a mis en évidence les commentaires du médecin-chef du Royaume-Uni, Chris Whitty, qui a récemment averti que les pédés sont toujours plus mortels que le virus qui a paralysé le monde.

En 2007, l’interdiction de fumer est entrée en vigueur, rendant illégal de fumer à l’intérieur des pubs, des restaurants, des discothèques, des espaces de travail, partout dans le pays.

Le rapport de l’APPG vient après la semaine dernière, il est apparu que sept conseils en Angleterre ont poussé cette interdiction un peu plus loin.

L’Oxfordshire est devenu le premier à déclarer qu’il interdirait de fumer à l’extérieur dans les lieux publics.

Et le conseil du comté de Northumberland, Durham, North Tyneside, Newcastle et la ville de Manchester ont tous emboîté le pas, Gateshead ajoutant que les trottoirs doivent être sans fumée.

L’APPG a déclaré que le gouvernement doit « prendre le contrôle du tabac » et prendre sa place sur la scène mondiale.

Les organismes de bienfaisance ont demandé que les avertissements rouges soient introduits auparavant.

Deborah Arnott, directrice générale d’Action on Smoking and Health (ASH), a déclaré à The Sun Online en 2019 : « Les cigarettes sont largement connues sous le nom de bâtonnets anti-cancer. un pédé.

« Le gouvernement admet qu’il a besoin de plus s’il veut réaliser son ambition d’une Angleterre sans fumée d’ici 2030.

« Les avertissements sur les cigarettes sont une prochaine étape évidente, ils sont déjà à l’étude non seulement en Australie mais aussi au Canada et en Écosse.

« Les fumeurs eux-mêmes disent que cela pourrait les aider à arrêter de fumer, et ce serait aussi l’avertissement le plus clair possible aux enfants de ne pas commencer. »

Il s’agit du plan en 12 étapes proposé par l’APPG pour rendre la Grande-Bretagne sans fumée