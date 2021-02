Le plan d’Arsenal d’Arteta alors qu’il prétend "ne croit pas" à Lacazette

Mikel Arteta a insisté sur le fait que le retour de Pierre-Emerick Aubameyang au poste d’attaquant central n’est pas un rendez-vous permanent malgré les affirmations qu’il « ne croit pas » en Alexandre Lacazette.

Le capitaine des Gunners, Aubameyang, a été rétabli à sa position préférée au milieu de l’attaque d’Arsenal lors de la victoire 4-2 contre Leeds dimanche.

Il s’est même emparé d’un triplé impressionnant – son premier en Premier League – pour répondre à ses critiques après sa forme indifférente en début de saison.

Pendant ce temps, Lacazette a dû regarder en tant que spectateur depuis la ligne de touche, alors qu’il était le meilleur buteur d’Arsenal avant le match.

Et l’ancien attaquant d’Arsenal et de Man Utd Andy Cole pense que Lacazette a été laissé de côté parce qu’Arteta n’est tout simplement pas son plus grand fan.

« Regardez Lacazette et je suis déçu pour lui parce que je ne pense pas qu’Arteta croit en lui », a déclaré Cole. talkSPORT .

« Il regarde Aubameyang revenir après deux matchs sur le banc, se fait un triplé … il se dira, ‘ça aurait pu être moi.' »

Lacazette avait commencé les sept matches de championnat précédents d’Arsenal – un certain nombre desquels Aubameyang n’était pas disponible.