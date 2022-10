Le plan d’annulation de prêt étudiant de Biden est suspendu. Ce que les emprunteurs doivent savoir

Voici ce que les emprunteurs doivent savoir sur le développement et ce que cela pourrait signifier pour votre dette étudiante.

Pourtant, le plus grand revers du plan radical de l’administration Biden est survenu vendredi, lorsqu’une cour d’appel américaine l’a temporairement empêché d’aller de l’avant.

Les États dirigés par le GOP n’ont pas abandonné après le rejet de leur procès. Ils ont interjeté appel et demandé au tribunal de suspendre le plan du président, qui devait commencer à se dérouler dès cette semaine, pendant que leur demande est examinée.

Le juge de district américain Henry Autrey à Saint-Louis a statué plus tôt ce mois-ci que si les États avaient soulevé “des défis importants et significatifs au plan d’allégement de la dette”, ils n’avaient finalement pas la capacité juridique de poursuivre l’affaire.

En septembre, les procureurs généraux des États dirigés par les républicains – Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska et Caroline du Sud – poursuivi l’administration Biden dans le but d’arrêter son plan d’annulation de centaines de milliards de dollars de dettes étudiantes.

“Le procès des procureurs généraux de l’État était le plus fort des procès jusqu’à ce que le ministère américain de l’Éducation coupe le tapis en éliminant leur statut juridique”, a déclaré Kantrowitz.

Cela rendra plus difficile pour les États du GOP de faire valoir que le plan du président coûtera aux prêteurs privés une quantité considérable d’affaires, a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

Le ministère de l’Éducation, afin de protéger sa politique plus large d’annulation de prêt, a maintenant déclaré que les emprunteurs FFEL doivent avoir consolidé leurs prêts d’ici la fin septembre pour être éligibles. Ils ne peuvent plus le faire pour se qualifier.

Tout ce que la 8e US Circuit Court of Appeals a fait vendredi a été de geler le plan du président jusqu’à ce qu’il décide de maintenir ou non le plan en attente pendant la durée de l’appel des États, a expliqué Stephen I. Vladeckprofesseur à la faculté de droit de l’Université du Texas.

“Ce n’est pas une grande décision en soi”, a déclaré Vladeck.

La vraie question, a-t-il dit, sera de savoir ce qui se passera plus tard cette semaine lorsque le tribunal décidera “ce que devrait être le statu quo pendant que l’appel des États suit son cours”.

“Je pense que c’est une bataille difficile pour les États étant donné la conclusion du tribunal de district selon laquelle il n’a pas qualité pour agir”, a déclaré Vladeck.