Le plan d’affaires du nouveau Collège est confronté à des questions à l’approche de la sélection du président

TALLAHASSEE — Un plan d’affaires décrivant des changements radicaux au New College of Florida n’est « pas financièrement viable » dans son état actuel, a déclaré un membre du corps professoral d’une école de commerce de l’Université de Floride dans une analyse critiquant la « vision stratégique » du New College.

L’examen du plan d’affaires intervient alors que le conseil d’administration du New College doit choisir mardi un nouveau président. Le président par intérim Richard Corcoran, ancien président de la Chambre des représentants et commissaire à l’éducation de l’État, fait partie des trois finalistes pour ce poste. Corcoran a souligné le plan d’affaires dans le cadre d’un entretien en août avec les administrateurs.

En outre, le comité de planification stratégique du Conseil des gouverneurs du système universitaire d’État doit se réunir mercredi pour discuter des « commentaires » liés au plan d’affaires de 119 pages.

Le plan détaille les efforts visant à augmenter les inscriptions du New College d’environ 800 étudiants à 1 200 au cours des cinq prochaines années, à réviser le programme au cours des trois prochaines années et à apporter des améliorations au campus de Sarasota.

« La mission unique du New College est d’être la meilleure université d’arts libéraux d’Amérique, de perfectionner les diplômes d’enseignement supérieur de Floride et de produire une marque de luxe pour compléter les grandes universités de recherche de l’État », indique une partie introductive du plan.

Amanda Phalin, professeur à l’Université de Floride et également membre du Conseil des gouverneurs du système universitaire, a demandé à ses collègues du Warrington College of Business de l’UF d’évaluer et de formuler des recommandations concernant le plan du New College.

Deux membres du corps professoral de l’UF, que Phalin a déclaré dans un courriel du 20 septembre au Conseil des gouverneurs, « se spécialiser dans l’enseignement et l’évaluation des plans d’affaires », ont fourni des commentaires écrits. Les deux membres du corps professoral, qui ne sont pas identifiés dans le courrier électronique ou dans le document, semblaient être d’accord sur le fait que le plan du New College accordait peu d’attention à qui fait partie du marché cible que New College tente d’atteindre et à la manière dont les efforts visant à transformer la façon dont l’école est commercialisés pourraient se traduire par le succès.

«Je n’ai pas vu de problème clair identifié. Quelle est la lacune sur le marché ? Quel est le besoin non satisfait », a écrit un membre du corps professoral appelé « membre du corps professoral n°1 ».

Alors que Corcoran a exprimé son objectif d’intensifier les efforts de collecte de fonds, le premier membre du corps professoral a souligné la nécessité que le plan contienne plus de détails sur des questions telles que la manière dont les efforts de marketing augmenteraient les inscriptions.

« Ils disposaient de beaucoup d’informations sur les « produits » (solutions) (voici ce que nous allons vendre : programme d’études, installations, programmation, etc.) et ils ont mentionné certains points de différenciation. Mais si je regardais cela du point de vue d’un investisseur, j’aimerais beaucoup plus de détails sur les points soulignés ci-dessus », a déclaré le premier membre du corps professoral.

Le plan du New College présente des arguments « économiques » et « éthiques » pour refaire l’école, un effort mené par DeSantis et Corcoran qui a attiré une grande attention depuis le début de l’année. La refonte a inclus la nomination de DeSantis d’une liste d’administrateurs conservateurs et l’éviction de l’ancienne présidente Patricia Okker.

L’argument économique tente de plaider en faveur de l’enseignement des arts libéraux, que le plan présente comme aidant à développer des dirigeants dotés de compétences attractives pour les employeurs, telles que la pensée critique, la communication, la résolution de problèmes, la gestion de projet, la capacité de prendre des initiatives et le travail d’équipe.

« Le développement de ces compétences est intégré dans la structure curriculaire unique du New College », indique une partie du plan.

Le deuxième membre anonyme du corps professoral de l’UF, appelé membre du corps professoral n°2, a déclaré que la section sur les arguments économiques est « assez éloignée du contexte du reste du plan ».

L’argument éthique présente les offres académiques du New College comme étant orientées vers la formation de meilleurs citoyens et dirigeants.

Pour stimuler la croissance, l’école prévoit de lancer un « Institut de la Liberté », en utilisant les 2 millions de dollars d’argent que l’école envisage de demander à l’Assemblée législative. L’institut prévu, qui accueillerait des conférenciers, des événements communautaires et des cours crédités pour les étudiants, a été présenté par Corcoran comme un moyen de lutter contre « l’annulation de la culture » dans l’enseignement supérieur.

Le plan comprend également la création de diplômes de maîtrise en sciences des mammifères marins, en économie de l’environnement et en leadership politique et éducatif, en plus de programmes universitaires sur « l’application pratique » de l’intelligence artificielle.

Pendant ce temps, le New College a lancé six programmes sportifs qui, en juillet, avaient attiré 120 athlètes à s’inscrire à l’école, avec l’intention d’inscrire 350 athlètes d’ici l’automne 2027.

Mais le professeur n°2 de l’UF a déclaré qu’aucun des aspects du plan d’affaires liés à la croissance « ne semble avoir le potentiel de générer durablement des revenus à marge élevée (ou même des revenus à faible marge). »

Le plan du New College met également en évidence ce qui constitue déjà un investissement substantiel de la part de l’État, soulignant « 50 millions de dollars de nouveaux fonds de crédits législatifs pour recentrer le New College sur ses étudiants et reconstruire après la négligence des administrations précédentes ».

L’école a déclaré avoir dépensé 500 000 $ pour améliorer la qualité de la nourriture sur le campus, et prévoit maintenir ce niveau d’investissement à l’avenir. En outre, il prévoit d’améliorer l’infrastructure du campus et les programmes extrascolaires et sociaux pour les étudiants.

Il décrit également un objectif visant à accroître sa position sur le marché. Notant que les comtés environnants de Sarasota et de Manatee produisent régulièrement environ 20 % des étudiants du New College, l’école cherchera à attirer des étudiants « très performants » venant de l’extérieur de l’État.

« New College étendra son activité à travers les États-Unis et au-delà, en se concentrant en particulier sur les lycées non traditionnels, dont les conseillers d’orientation apprécieront le programme académique unique de New College », indique le plan d’affaires.

Mais le deuxième membre du corps professoral de l’UF, qui a écrit que le plan « manque d’informations suffisantes sur le marché et la concurrence », a également remis en question sa viabilité financière.

« Le plan, dans son état actuel, n’est pas financièrement viable », a écrit le professeur.

« Cependant, il existe probablement des opportunités pour que le New College devienne financièrement viable en tirant parti d’idées qui ont été soit marginalement mentionnées dans le plan, soit pas du tout mentionnées », a ajouté le membre du corps professoral.

Par exemple, le professeur n°2 a déclaré qu’une de ces idées serait de « tirer parti de l’emplacement côtier du New College au nord de Sarasota et de la proximité de St. Pete pour offrir une formation aux cadres et des certificats » dans les secteurs de la finance, des affaires, de l’investissement et de l’entrepreneuriat.

