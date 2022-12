Le plan d’action pour le climat du Canada est sous-financé et les principaux risques ne sont pas clairs : rapport

La stratégie d’adaptation au climat du Canada est sous-financée et n’aligne pas clairement ses objectifs sur les principaux risques de changement climatique du pays, selon un nouveau rapport.

L’Institut canadien du climat a publié le rapport, qui formule 11 recommandations pour améliorer le projet de stratégie de 1,6 milliard de dollars du gouvernement fédéral publié en novembre.

Le rapport indique que s’il est bon que la stratégie établisse des priorités claires et de haut niveau comme la résilience aux catastrophes, la santé et la biodiversité, aucun travail n’a été fait pour évaluer quels risques sont les plus importants et les plus urgents.

Ryan Ness, directeur de la recherche sur l’adaptation de l’institut, a déclaré que d’autres pays dotés de stratégies nationales similaires, comme la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne, ont effectué des évaluations pour définir les principaux problèmes nécessitant une attention nationale coordonnée.

“Le problème qu’une stratégie nationale d’adaptation est censée résoudre est le manque de coordination, le manque de concentration, dans la préparation au changement climatique”, a-t-il déclaré dans une interview jeudi.

«Nous devons donc comprendre quelles sont les choses les plus importantes auxquelles nous devons nous préparer à cette échelle nationale… et les énoncer clairement pour nous assurer que nous tirons tous dans la même direction et que les ressources de plusieurs niveaux de gouvernement, des communautés, du secteur privé, sont exploitées aussi efficacement que possible ».

Ness a déclaré que le gouvernement disposait probablement déjà des données sur ces priorités nationales, mais qu’il devait “montrer son travail”.

Le rapport indique que la justification du Canada pour la sélection de ses objectifs proposés n’est pas claire et qu’il devrait y avoir des évaluations régulières des principaux risques climatiques nationaux afin que le plan puisse être mis à jour.

Ness a déclaré que même s’il est bon que le rapport reconnaisse la nécessité pour les différents gouvernements de travailler ensemble et pour le gouvernement fédéral de travailler plus efficacement entre les ministères, il a besoin de plus d’informations sur la manière dont cela sera fait.

Le rapport a également conclu que le financement du plan d’action est « inadéquat », ne représentant qu’une augmentation annuelle moyenne d’environ 200 millions de dollars en investissements fédéraux dans l’adaptation aux changements climatiques.

Il indique qu’Ottawa doit confirmer que davantage de financement gouvernemental va au-delà de ce qui a été annoncé avec le plan d’action.

“Le gouvernement a reconnu que les récents engagements de financement qu’il a pris avec la stratégie nationale d’adaptation ne sont qu’un acompte et que davantage doit être fait”, a déclaré Ness.

“Mais cela n’approche pas encore l’échelle d’une estimation nécessaire pour relever le défi.”

Bien qu’il n’y ait pas eu d’estimation des coûts pour l’ensemble du plan, la Fédération canadienne des municipalités estime que les gouvernements locaux auraient besoin à eux seuls d’environ 5 milliards de dollars par an pour adapter leurs communautés, a-t-il déclaré.

Lorsqu’Ottawa a publié la stratégie d’adaptation en novembre, elle a entamé une période de commentaires de 90 jours « dans le but de s’assurer que les perspectives provinciales, territoriales et autochtones sont bien prises en compte ».

Ness a déclaré qu’il espère que les recommandations de l’institut seront prises en considération.

Sinon, il a dit qu’il y a un risque que la méthode actuelle de réponse au changement climatique, qu’il décrit comme « non coordonnée, ad hoc, souvent réactive et non proactive », se poursuive.

“Le fait que nous ayons maintenant une stratégie nationale d’adaptation est vraiment un grand pas en avant, mais elle doit faire le travail de nous concentrer collectivement sur les bonnes priorités et doit avoir des mécanismes pour s’assurer qu’elle est effectivement mise en œuvre, sinon elle pourrait simplement être un autre document sur l’étagère.

Changement climatiquePolitique fédérale