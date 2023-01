Le plan d’action de 100 jours d’Eby obtient une note mitigée avant le budget de la Colombie-Britannique

Un politologue donne au gouvernement du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, une note mitigée plus de 50 jours après ses diverses promesses, tout en louant des aspects spécifiques et le style personnel du chef de la province.

Interrogé sur le plan d’action de 100 jours du gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique, Stewart Prest de l’Université Quest Canada et anciennement de l’Université Simon Fraser a déclaré que le gouvernement avait correctement identifié les défis auxquels sont confrontés les Britanno-Colombiens, à savoir le logement, les soins de santé et la sécurité publique.

Mais s’il semble clair où se situent les priorités du gouvernement, des détails clés sur la manière dont le gouvernement envisage de traduire ces priorités en résultats spécifiques restent en suspens, a-t-il déclaré.

Le public aura une meilleure idée des détails lorsque le gouvernement d’Eby prévoit de publier son premier budget en février.

«Je m’attendrais à un budget avec de gros chiffres», a déclaré Prest, interrogé sur ses attentes en soulignant la mise à jour financière publiée en novembre 2022 qui montre que la province a un excédent budgétaire de 5,7 milliards de dollars – bien plus élevé que les estimations précédentes.

En regardant la situation politique dans son ensemble, le gouvernement néo-démocrate a pris des mesures pour consolider les vulnérabilités alors qu’il cherche un troisième mandat. Prest a déclaré qu’ils s’attaquent notamment à la perception selon laquelle les néo-démocrates sont indulgents en matière de sécurité publique – l’une des premières annonces majeures concernait l’embauche de plus de policiers – et impliquent le public sur l’avenir du Royal BC Museum après l’annonce de l’été dernier, puis le plan de reconstruction retiré. l’installation à hauteur de près de 800 millions de dollars.

Passant à d’autres questions, Prest a déclaré que la création d’un nouveau ministère chargé de la gestion des urgences et de la préparation au climat témoigne du fait que la question du changement climatique occupe une plus grande part du travail du gouvernement. Le nouveau ministère est l’un des trois qui s’occupent actuellement des diverses facettes du changement climatique, les deux autres étant le ministère de l’Environnement et du Changement climatique et le ministère de l’Intendance des terres, de l’eau et des ressources.

D’autre part, il a également reconnu que cette répartition des responsabilités peut signifier que personne ne s’occupe de la question de manière adéquate.

La province semble poursuivre ce que Prest appelle une approche «Goldilocks» pour faire face au changement climatique par le biais de politiques telles que la taxe sur le carbone et d’autres mesures, tout en développant le secteur du gaz naturel liquéfié de la province. Il s’attend à ce que les détracteurs du gouvernement préoccupés par le changement climatique soient frustrés par cette approche.

Prest a également reproché au gouvernement de ne pas en faire assez pour faire face à la crise des opioïdes, que beaucoup considèrent comme plus meurtrière que la pandémie de COVID-19 et qui s’étend à tous les coins de la province.

“Ce n’est pas seulement un problème localisé.”

Le départ de l’ancien premier ministre John Horgan et l’arrivée de son remplaçant ont également entraîné un changement de style de leadership, a déclaré Prest à condition qu’il n’ait jamais rencontré Eby personnellement.

L’arrivée d’Eby a apporté un “style plus bizarre” au bureau du premier ministre – un terme selon Prest n’est pas destiné à être négatif.

L’évaluation de Prest du style de leadership d’Eby par rapport à Horgan et de son approche «Premier Dad» est également attrayante. Eby doit s’efforcer de faire participer le reste de la province et ne peut ignorer le genre de politique de vente au détail dans laquelle son prédécesseur excellait.

