Le plan Covid initial du gouvernement était «  l’immunité collective d’ici septembre  », affirme Dominic Cummings

Le plan initial du gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19 était de laisser le virus déchirer la population pour répandre l’immunité du troupeau, a affirmé Dominic Cummings.

Dans un article sur les médias sociaux, l’ancien assistant de Downing Street a déclaré que les médias n’avaient pas correctement examiné et avaient plutôt «repris» les affirmations du gouvernement selon lesquelles il n’avait jamais préconisé l’approche, malgré les preuves du contraire.

Ses commentaires précèdent une comparution devant un comité mixte de députés mercredi, alors qu’il devrait blâmer Boris Johnson pour les échecs de la réponse du Royaume-Uni au coronavirus, qui a fait plus de 150000 morts.

«Les médias ont généralement été épouvantables à propos de Covid, mais même moi j’ai été surpris par une chose: combien de hacks ont repris la ligne de Hancock selon laquelle« l’immunité collective n’était pas le plan »alors que« l’immunité collective d’ici septembre »était littéralement le plan officiel. dans tous les documents / graphiques / réunions jusqu’à ce qu’il soit abandonné », a-t-il déclaré sur le post samedi après-midi.

Dans une interview du 5 mars 2020, Boris Johnson a déclaré qu’il était « nécessaire de trouver un équilibre » en imposant des restrictions qui aplaniraient le pic de la pandémie afin de réduire la pression sur le NHS mais permettraient « à la maladie, pour ainsi dire, de traverser le pays. population ».

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré à Sky News à peu près au même moment: «Les communautés deviendront immunisées contre cela et cela constituera un élément important du contrôle à long terme. Environ 60% est le genre de chiffre dont vous avez besoin pour obtenir l’immunité collective. »

Dans une autre interview avec la BBC, Sir Patrick a déclaré: «Si vous supprimez quelque chose de très, très difficile, lorsque vous relâchez ces mesures, il rebondit et il rebondit au mauvais moment.»

Il a ajouté: «Notre objectif est d’essayer de réduire le pic, d’élargir le pic, pas de le supprimer complètement; aussi, parce que la grande majorité des gens contractent une maladie bénigne, pour développer une sorte d’immunité collective afin que plus de gens soient immunisés contre cette maladie et que nous réduisions la transmission, en même temps nous protégeons ceux qui y sont les plus vulnérables.

Lors d’une conférence de presse le 12 mars, Sir Patrick a ajouté: «Notre objectif n’est pas d’empêcher tout le monde de l’obtenir, vous ne pouvez pas faire cela. Et ce n’est pas souhaitable, car vous voulez obtenir une certaine immunité dans la population. Nous devons avoir une immunité pour nous protéger de cela à l’avenir. »

Il a dit plus tard aux députés que l’immunité collective en laissant simplement le virus déchirer la population n’était jamais le plan de la riposte à la pandémie.

La dernière déclaration de M. Cummings fait suite à une affirmation de ses alliés selon laquelle il utiliserait la prochaine comparution en commission parlementaire la semaine prochaine pour faire des ravages sur l’administration de Boris Johnson.

« Il va essentiellement essayer de le napalmer », aurait déclaré un allié de M. Cummings au journal The Times.

L’hostilité entre les deux hommes s’est accrue lorsque M. Cummings a quitté le n ° 10 en novembre à la suite d’une lutte de pouvoir interne avec les alliés de la fiancée de M. Johnson, Carrie Symonds.

Mais des mois de silence de l’ancien conseiller se sont transformés en colère tumultueuse en avril après que des sources n ° 10 ont blâmé M. Cummings pour avoir divulgué les textes du Premier ministre.

L’ancien stratège de Vote Leave a riposté durement, niant les allégations et lâchant plusieurs autres bombes liées et sans rapport avec l’opération gouvernementale.

Il a accusé le Premier ministre d’un stratagème «fou et totalement contraire à l’éthique» pour amener les donateurs conservateurs à payer pour la rénovation d’un appartement de Downing Street, et a affirmé que M. Johnson avait refusé d’accepter une enquête de fuite pour protéger un ami de Mme Symonds.

Mais c’est lors de la réunion conjointe de mercredi des comités de la santé et de la technologie des Communes où M. Cummings devrait dévoiler ce qui s’est passé dans les coulisses de la pandémie.

Il comparaîtra lors d’une séance intitulée Coronavirus: leçons apprises, et devrait accuser M. Johnson d’être responsable d’un excès de décès pendant la pandémie.

La Grande-Bretagne a subi l’un des pires taux de mortalité au monde à cause de Covid-19, avec des retards répétés et des hésitations sur l’introduction de mesures de verrouillage accusées.