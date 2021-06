Le plan coûteux de la Marine pour moderniser les sous-marins vieillissants

Les sous-marins sont silencieux, mortels et chers. Des bateaux comme ceux de la classe Virginia, qui est un sous-marin d’attaque américain, peuvent coûter 3,4 milliards de dollars et prendre sept ans à construire. La Marine a des objectifs ambitieux pour l’avenir de la flotte sous-marine, mais certains problèmes pourraient s’y opposer.

« La Marine est soumise à un plan de 20 ans qui coûtera 21 milliards de dollars pour moderniser ses infrastructures », a déclaré Aidan Quigley, journaliste à Inside Defense qui couvre la Marine et les Marines américains. « À l’heure actuelle, l’état des infrastructures des chantiers navals de la Marine n’est pas excellent. Ils ont été sous-financés au cours des deux dernières décennies. »

La Marine compte actuellement 68 sous-marins en service. Et il veut commencer la construction navale de deux à peut-être trois sous-marins d’attaque de classe Virginia par an, et environ un sous-marin de classe Columbia par an jusqu’aux environs de 2035. Mais selon le Congressional Budget Office, un manque de infrastructures de chantier naval pourrait retarder ces plans.

« La Marine se concentre sur l’amélioration de la capacité de production via des initiatives visant à augmenter les délais de livraison et la disponibilité opérationnelle tout en réduisant les coûts de maintenance », a déclaré le lieutenant de la Marine Rob Reinheimer, dans une déclaration à CNBC.

Et en réponse au Government Accountability Office rapport sur les achats de classe Columbia publié en janvier, a déclaré Reinheimer, « Au cours des trois dernières années, la Marine, avec un fort soutien du Congrès, a investi plus de 573 millions de dollars dans le renforcement des sources existantes et le développement de nouveaux fournisseurs. »

le récemment sorti la demande de budget de la défense pour l’exercice 2022 pourrait être inférieure à ce dont la marine a besoin suivre le rythme de la Chine et de la Russie, selon certains observateurs.

