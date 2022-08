Le plan climatique néo-zélandais comprend la relocalisation de certaines maisons

Commentez cette histoire Commentaire

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – Le gouvernement néo-zélandais a publié mercredi son tout premier plan d’adaptation au climat, qui prévoit la possibilité de déplacer certaines communautés vers des terrains plus élevés. Mais le plan de six ans, qui compte près de 200 pages, manque de détails importants, notamment le coût des changements et qui paiera.

Le ministre du Changement climatique, James Shaw, a déclaré aux journalistes qu’environ 70 000 maisons côtières en Nouvelle-Zélande étaient menacées par la montée des mers et que de nombreuses autres maisons intérieures étaient menacées par les inondations des rivières. Il a déclaré que la Nouvelle-Zélande avait mis du temps à s’adapter au changement climatique, ce qui finirait par coûter plus cher avec le temps.

“Je suis frustré qu’au cours des trois dernières décennies, les gouvernements successifs n’aient prêté aucune attention réelle aux défis auxquels nous sommes confrontés à cause des effets du changement climatique”, a déclaré Shaw. “Il fallait bien commencer quelque part.”

Le plan national d’adaptation prévoit la relocalisation possible des habitations et des actifs de faible altitude, car la montée des mers et l’augmentation des tempêtes rendent les inondations plus fréquentes.

“Dans certaines zones très exposées, le risque lié aux aléas naturels et aux impacts climatiques peut devenir intolérable”, indique le rapport. “L’inondation des bâtiments et des infrastructures commencera à se produire, entraînant des dommages directs et la perte de certaines installations comme les routes ou d’autres services vitaux, et les espaces publics ouverts.”

Le rapport indique qu’une “retraite gérée” de ces zones sera souvent considérée comme un dernier recours, à utiliser en conjonction avec d’autres adaptations telles que l’installation de digues et l’élévation de maisons sur pilotis.

Shaw a déclaré que les coûts d’adaptation seront supportés par une combinaison de propriétaires, d’assureurs, de banques, de conseils locaux et du gouvernement central. Il a déclaré que le gouvernement tenait compte des difficultés et ciblerait l’aide à ceux qui sont les moins capables de payer eux-mêmes les changements.

Le plan vise également à rendre plus largement accessibles les données granulaires sur le changement climatique, ce qui, dans certains cas, pourrait avoir un impact sur les tarifs d’assurance et les prix de l’immobilier.

Luke Harrington, maître de conférences sur le changement climatique à l’Université de Waikato, a déclaré dans un communiqué que le rapport était un rappel opportun que la Nouvelle-Zélande devait faire face non seulement à la montée des mers, mais également à d’autres impacts climatiques tels que des sécheresses plus graves et des conditions extrêmes. précipitations.

“Ce plan national d’adaptation est un premier pas important vers la résolution de certains de ces défis, même s’il manque encore certains détails”, a-t-il déclaré.

Le plan d’adaptation intervient deux mois après la publication par le gouvernement d’un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui comprend un programme d’essai pour aider les personnes à faible revenu à se débarrasser de leurs vieux énergivores et à les remplacer par des voitures hybrides ou électriques plus propres.