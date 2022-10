Le plan budgétaire final de Cronin évite l’augmentation de la taxe foncière à DuPage – Shaw Local

Le président du conseil d’administration du comté de DuPage, Dan Cronin, a dévoilé un plan budgétaire de 586 millions de dollars qui augmente les salaires des employés mais n’augmente pas les impôts fonciers, même si les gouvernements locaux de l’Illinois peuvent demander une augmentation maximale de 5% en raison de la flambée de l’inflation.

Alors qu’il se prépare à démissionner après son troisième mandat, Cronin a publié sa proposition de budget finale tout en réfléchissant à son héritage et en exhortant son successeur à “maintenir une approche conservatrice et prudente des dépenses”.

Le républicain d’Elmhurst a pris la tête du conseil du comté en mode resserré la ceinture, à peine sorti des affres de la Grande Récession. Les perspectives de cette année sont considérablement meilleures : le comté devrait récolter un Excédent de 40 millions de dollars d’ici la fin de l’exercice 2022. Mais Cronin continue de faire preuve de prudence.

“Bien que nos revenus soient certainement meilleurs qu’au cours des années passées, nous devons reconnaître la montée en flèche des coûts et les interruptions de la chaîne d’approvisionnement qui ont un impact sur notre capacité à fournir des services, tout comme ils ont un impact sur le secteur privé”, a déclaré Cronin.

En raison du plafond fiscal imposé par l’État, la plupart des gouvernements locaux ne peuvent pas augmenter le montant des impôts fonciers annuels qu’ils reçoivent de plus que le taux d’inflation ou de 5 %, selon la valeur la moins élevée.

Mais une croissance de 7% du taux d’inflation de décembre 2020 à décembre 2021 signifie que les gouvernements locaux peuvent augmenter leur taxe foncière au niveau maximal autorisé cette année, selon le ministère du Revenu de l’Illinois.

“Je suis sûr que certains gouvernements locaux feront exactement cela”, a déclaré Cronin.

Cependant, Cronin propose de maintenir le taux d’imposition foncière du comté à un niveau “pour égaliser le fardeau sur nous tous”.

La proposition de budget équilibré prévoit une taxe foncière de 70 millions de dollars qui tiendrait compte de l’ajout de nouvelles constructions aux rôles d’imposition. Le propriétaire d’une maison d’une valeur de 250 000 $ paie environ 132 $ par an en taxes foncières au comté. Le gouvernement DuPage représente moins de 2% de la facture d’impôt foncier du propriétaire moyen.

Mais Jim Zay, membre du conseil d’administration, fait pression pour un allégement des impôts fonciers afin d’atténuer l’impact de l’inflation sur les propriétaires. Zay a suggéré un prélèvement fiscal de 65 millions de dollars. Il a cité l’allégement fédéral COVID-19 et les réserves de trésorerie du comté comme raisons d’une réduction d’impôt.

“Je pense qu’il est temps de transmettre des économies à nos résidents car ils souffrent en ce moment”, a déclaré le républicain de Carol Stream.

Cronin a dit qu’il est “ouvert et réceptif” à l’idée.

“Je pense que cela nécessiterait un examen attentif, et je sais que nous faisons un effort suprême pour minimiser notre prélèvement. Je pense que notre prélèvement est assez minime tel qu’il est », a déclaré Cronin. “Nous sommes très, très dépendants des recettes de la taxe de vente, ce qui, du point de vue de la politique fiscale, n’est probablement pas idéal.”

Les revenus de la taxe de vente – une source principale de l’excédent de fin d’exercice – ont augmenté de 21,4 millions de dollars, ou 19,6 %, par rapport aux prévisions budgétaires. Le comté a déclaré avoir collecté 12,1 millions de dollars rien qu’en août, le deuxième mois le plus élevé de tous les temps. Les taxes sur les ventes sur Internet, une source de revenus relativement nouvelle, ont été le principal moteur de l’augmentation, ont déclaré des responsables.

“Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un événement ponctuel”, a déclaré Jeff Martynowicz, directeur financier de DuPage. “Nous avons vu des tendances qui suggèrent que ce que nous avons budgétisé – 130 millions de dollars de taxe de vente en 23 – va rester à ce niveau, et nous le suivons de très près.”

Dans l’ensemble, les planificateurs budgétaires avaient initialement prévu que le comté terminerait l’exercice 2022 avec 210 millions de dollars de revenus du fonds général. Le comté se retrouvera probablement avec plus de 240 millions de dollars. Les dépenses devraient également être inférieures de 10 millions de dollars au budget de cet exercice, qui se termine en décembre.

Cronin a présenté des plans pour dépenser l’excédent inhabituellement important sur des articles coûteux afin “d’éliminer des millions de dollars de fardeau sur les budgets futurs”. Une partie de l’argent supplémentaire permettrait de payer les éléments suivants :

• 3 millions de dollars pour des rénovations majeures dans une maison de retraite appartenant au comté

• 2 millions de dollars pour les infrastructures de transport

• 2,5 millions de dollars pour couvrir les frais de responsabilité et d’assurance

• 6 millions de dollars pour remplacer le système financier existant du comté

• 3,25 millions de dollars pour remplacer les véhicules vieillissants

• 250 000 $ pour le « Programme de revitalisation des quartiers », un effort pour enlever ou réparer les bâtiments délabrés ou abandonnés

Le nombre total d’employés du comté – 2 255 – augmente de 10 postes nets après des réductions de personnel par le greffier du comté et le greffier de la cour de circuit. Le bureau du procureur de l’État ajoute 12 postes, dont quatre procureurs, pour se conformer aux réformes radicales de la justice pénale.

Le budget recommandé par Cronin prévoit des augmentations de salaire estimées à 6 millions de dollars pour aider à retenir et à attirer les travailleurs du comté.

“Nous apprécions nos employés bien formés, hautement qualifiés et professionnels, et nous reconnaissons l’importance de les retenir dans un marché très concurrentiel”, a déclaré Cronin. “Nous sommes également douloureusement conscients de l’impact des taux d’inflation élevés sur les familles de nos employés. Le fait est que tout coûte plus cher. Plus tôt cette année, les prix de l’essence ont grimpé en flèche. Nous constatons actuellement que les prix des produits d’épicerie et des biens sont plus élevés que ceux que nous avons vus depuis des décennies. »

Les employés non syndiqués recevraient une augmentation du coût de la vie de 4%, au lieu des 2% habituels, versée en décembre. Le comté accorderait également une augmentation au mérite de 2% en février 2023 aux personnes éligibles. De plus, les employés à temps plein non syndiqués gagnant 55 000 $ ou moins recevraient «un ajustement unique pour l’inflation».

Les membres du conseil d’administration ont jusqu’à fin novembre pour approuver un budget 2023.

https://www.dailyherald.com/news/20220928/cronins-final-budget-plan-avoids-property-tax-increase-in-dupage