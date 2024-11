Le plan budgétaire CPD de Johnson réduit la police constitutionnelle

Bonjour, Chicago.

Plan budgétaire 2025 du maire Brandon Johnson pour la police de Chicago supprime plusieurs bureaux essentiels au décret de consentement fédéral en courssuscitant l’inquiétude des experts policiers qui affirment que ce n’est pas le moment de lâcher le pied avec la réforme.

Le plan de dépenses de Johnson de 17,3 milliards de dollars pour la ville prévoit 2,1 milliards de dollars pour le département de police de Chicago, soit une augmentation de 58,7 millions de dollars par rapport à l’allocation de cette année. Cependant, cela implique également la suppression de 456 postes vacants – dont 98 assermentés et 358 civils –, ce qui permettra d’économiser plus de 50 millions de dollars en salaires et autres coûts.

Robert Boik, ancien directeur exécutif du Bureau de la police constitutionnelle et de la réforme, a déclaré à la Tribune que la suppression de ces postes entraverait les réformes massives nécessaires dans le département.

« Nous devons décider quelle est notre priorité », a déclaré Boik. « Si nous voulons qu’une réforme de la police ait lieu à Chicago, nous devons y investir. »

Le président du conseil scolaire du maire Brandon Johnson, critiqué pour ses publications controversées sur les réseaux sociaux, démissionne

Le président du conseil scolaire, trié sur le volet par le maire Brandon Johnson, a démissionné jeudi après avoir été critiqué par les critiques, y compris le gouverneur JB Pritzker et le maire, pour des publications sur les réseaux sociaux jugées antisémites, misogynes et conspiratrices.

« Aujourd’hui, j’ai demandé sa démission au président du Chicago School Board of Education (BOE), le révérend Mitchell Johnson, et il a démissionné avec effet immédiat », a déclaré le maire dans un communiqué.

Des militants demandent plus de financement pour les services aux migrants et aux sans-abri dans le budget 2025 de Chicago

Les militants des droits des immigrés ont mis en garde contre une crise imminente des sans-abri l’année prochaine et ont exhorté le maire Brandon Johnson et le conseil municipal lors d’une conférence de presse à maintenir le financement des services aux migrants et aux sans-abri dans le budget de l’année prochaine en augmentant les impôts sur les sociétés.

Crime haineux et accusations de terrorisme ajoutées contre le tireur présumé de West Rogers Park

L’homme de 22 ans accusé d’avoir tiré sur un juif qui se rendait à la synagogue de West Rogers Park le week-end dernier fait désormais face à des accusations supplémentaires de terrorisme et de crime de haine, ont annoncé les autorités.

Sidi Mohamed Abdallahi a été arrêté samedi matin à la suite d’un fusillade avec des policiers de Chicago. Il aurait ouvert le feu sur les policiers et les ambulanciers qui étaient intervenus, puis aurait été abattu par la police. Il restait hospitalisé jeudi, ont indiqué des responsables.

48 échevins acceptent des augmentations alors que le maire Brandon Johnson en refuse une dans un contexte de budget délicat

Presque tous les conseillers municipaux du conseil municipal de Chicago envisagent d’accepter une augmentation l’année prochaine, alors même que la ville est confrontée à une crise. crise budgétaire redoutable.

Le maire Brandon Johnson envisage cependant de rompre avec les 48 échevins sur 50 qui accepteront la majoration automatique liée à l’inflation. Le budget municipal 2025 proposé par Johnson mercredi a révélé qu’il s’était retiré.

Des bénévoles de l’Illinois tentent de faire pencher la balance dans la course à la présidentielle dans les États charnières du Wisconsin et du Michigan

Les Cape Cods et d’autres maisons modestes du quartier de Nash Park, la plus grande ville démocrate du Wisconsin, étaient ornées de squelettes et de citrouilles en prévision de friandises, mais c’est Loretta Jackson, 70 ans, d’Evanston, qui a frappé à la porte. .

L’employé d’État à la retraite et vétéran de la Marine est arrivé un samedi après-midi récent, après avoir voyagé avec près de 500 autres démocrates de l’Illinois à travers la frontière de l’État – après le Mars Cheese Castle – pour pousser les électeurs de cet État clé à voter pour la vice-présidente Kamala Harris. .

Factures du canton de Thornton payées après un mois de confrontation entre la superviseure Tiffany Henyard et les administrateurs

Après un mois d’accumulation de factures impayées, le canton de Thornton a réussi à mener à bien certaines affaires lors d’une réunion spéciale avant que l’administrateur Chris Gonzalez ne se retire en raison de ce qu’il a appelé une démagogie non fondée de la part du superviseur Tiffany Henyard.

Les Cubs parviennent à un accord de règlement avec le ministère de la Justice pour rendre Wrigley Field plus accessible aux fans handicapés

Le jugement de consentement, déposé jeudi devant le tribunal fédéral de Chicago, règle un procès vieux de deux ans intentée par le bureau du procureur américain, alléguant que la rénovation du Wrigley Field violait l’Americans with Disabilities Act en reléguant les supporters en fauteuil roulant dans certains des pires sièges de la maison.

« J’ai hâte de me mettre au travail »: Will Venable est officiellement nommé 44e manager de l’histoire des White Sox de Chicago

Will Venable n’a pas beaucoup réfléchi à l’idée de devenir manager pendant qu’il jouait. Mais l’opportunité de passer par le processus d’entrevue pour l’ouverture des Cubs de Chicago après la saison 2019 a allumé une étincelle.

« (Jed Hoyer et Theo Epstein) ont été très transparents et ont dit : ‘Nous vous considérons comme un manager potentiel à l’avenir, et cela va vous aider à y arriver' », a déclaré Venable. « C’était la première fois que je pensais : ‘Wow, quelqu’un pense que je peux faire ça’, et cela m’a en quelque sorte ouvert les yeux sur cette possibilité. »

Cette possibilité est devenue réalité jeudi lorsque les White Sox de Chicago ont présenté Venable comme leur nouveau manager.

3 choses que nous avons entendues de la part des coordinateurs des Bears de Chicago, y compris la confiance de Shane Waldron dans la remise du troisième et du but à Doug Kramer

Les coordinateurs des Bears de Chicago se sont entretenus avec les journalistes avant l’entraînement jeudi au Halas Hall alors que l’équipe se prépare pour le match sur la route de dimanche contre les Cardinals de l’Arizona.

Voici trois choses que nous avons apprises de ces séances.

Un chapitre est terminé, mais l’histoire n’est pas terminée pour le propriétaire d’une librairie que l’on croit décédé : « Les gens peuvent penser que vous êtes mort autant qu’ils veulent »

La nouvelle s’est rapidement répandue selon laquelle le propriétaire d’une librairie vieille de près d’un siècle était décédé. Des publications sur les réseaux sociaux ont été publiées. Un article de presse écrit. E-mails envoyés.

Pendant ce temps, Bill Fiedler, 73 ans, se trouvait chez lui à Elk Grove Village avec sa femme, profitant de sa retraite sans se soucier du fait que la nouvelle de sa mort ait commencé à circuler.

Que faire à Chicago : Stevie Wonder, Sarah Silverman et la Hot Chocolate Run

Le nom de la tournée dit tout : « Sing Your Song ! Alors que nous réparons le cœur brisé de notre nation. Nous pourrions utiliser un peu plus de Stevie Wonder dans nos vies en ce moment. Chicago est la dernière étape de la tournée.