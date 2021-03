La Russie et l’Iran, des États qui avaient tous deux été critiqués sur les questions nucléaires, ont accusé le Royaume-Uni d’hypocrisie et de double poids, accusant que sa nouvelle position nucléaire portait un coup sérieux au contrôle des armements et menaçait gravement la sécurité et la stabilité internationales.

