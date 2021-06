Le plan bipartite du Sénat fait face à l’opposition des démocrates

Les sénateurs démocrates et républicains qui proposent un accord sur les infrastructures sont confrontés à des obstacles précoces pour faire passer leur plan d’environ 1 000 milliards de dollars au Congrès.

La proposition bipartite élaborée par 10 sénateurs se concentrerait sur les transports, le haut débit et l’eau, et n’augmenterait pas les taxes pour compenser les coûts. Une poignée de démocrates qui recherchent un plan plus large qui aborde le changement climatique et les programmes sociaux, financés par l’augmentation des impôts sur les sociétés ou les riches, se sont opposés au cadre.

Les sénateurs doivent marcher sur une ligne fine, car les concessions pour gagner l’un des partis compromettent le soutien de l’autre. Malgré l’opposition croissante des libéraux, un républicain qui a travaillé sur le plan espère que le groupe pourra obtenir le soutien d’un nombre suffisant de sénateurs du GOP pour surmonter une perte de votes démocrates.

« Il devrait certainement y en avoir », a déclaré mardi à CNBC le sénateur Rob Portman, R-Ohio, lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait suffisamment de soutien républicain pour adopter le plan. « Je veux dire, c’est une proposition d’infrastructure que les républicains ont traditionnellement soutenue. C’est aussi une proposition sans augmenter les impôts sur le revenu. … Je pense que c’est quelque chose qui va obtenir beaucoup de soutien des deux côtés de l’allée. »