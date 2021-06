Le plan Biden augmenterait les impôts des riches de 213 000 $ l’année prochaine, selon un rapport

Les 1% les plus riches verraient leurs impôts fédéraux augmenter de plus de 213 000 $, en moyenne, l’année prochaine en raison du plan fiscal du président Joe Biden, selon un Analyse publié mercredi par le Urban-Brookings Tax Policy Center.

Ces ménages, qui gagnent environ 800 000 $ ou plus par an, verraient leur revenu après impôt chuter d’environ 11% en conséquence, selon le rapport.

Biden a proposé d’augmenter les impôts des riches Américains et des entreprises pour payer un plan d’infrastructure à plusieurs volets et une expansion du filet de sécurité sociale qui profiterait particulièrement aux familles à revenu faible et moyen.