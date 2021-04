Le nouveau plan du président Joe Biden pour renforcer le filet de sécurité sociale n’élargirait pas la couverture de Medicare, une omission qui pourrait irriter des dizaines de législateurs démocrates qui l’ont exhorté à étendre le programme à davantage d’Américains.

Mercredi, la Maison Blanche a présenté le plan des familles américaines de 1,8 billion de dollars, le deuxième volet du programme de reprise économique de plus de 4 billions de dollars du président. Il appelle à étendre les congés payés et la pré-K gratuite, à rendre la garde d’enfants et l’enseignement supérieur plus abordables et à étendre les crédits d’impôt pour les familles adoptés dans le cadre du projet de loi sur l’allégement des coronavirus cette année.

Le plan n’inclut pas les promesses de campagne de Biden de créer une option d’assurance maladie publique et de réduire l’âge d’admissibilité à Medicare à 60. Il appelle à investir 200 milliards de dollars dans des réductions permanentes des coûts des primes pour les personnes qui achètent une couverture sur le marché individuel. La politique adoptée dans le cadre du projet de loi sur l’aide à la pandémie.

Des dizaines de législateurs du parti de Biden l’ont poussé à abaisser l’âge d’admissibilité à Medicare dans le cadre de la proposition, affirmant que cette décision étendrait la couverture à des millions d’Américains supplémentaires. Ils lui ont également demandé d’autoriser Medicare à négocier les prix avec les sociétés pharmaceutiques afin de réduire les coûts. La disposition n’a pas fait le nouveau paquet.