Depuis que la Cour suprême a annulé en juin Roe v. Wade, l’affaire judiciaire qui a donné aux Américains le droit à l’avortement, de plus en plus de femmes se tournent vers le Plan B, la pilule du lendemain la plus reconnue du pays.

Bien qu’il soit disponible au comptoir, Plan B n’est pas toujours accessible. À un prix moyen de 40 $ à 50 $, c’est trop cher pour de nombreuses personnes à faible revenu. Certains États autorisent les pharmaciens à refuser de le délivrer et les détaillants ont tendance à placer le produit hors de portée des clients.

Maintenant, encore plus de restrictions pourraient être en cours pour le plan B. L’étiquetage de la Food and Drug Administration avertit que le produit peut “empêcher un ovule fécondé de se fixer à l’utérus” – une déclaration qui, selon les scientifiques et les professionnels de la santé, n’est pas étayée par des données scientifiques. preuve, mais a été inclus sur l’étiquette afin d’obtenir l’approbation du statut en vente libre de Plan B. De nombreux militants anti-avortement soutiennent que toute interférence avec un ovule est considérée comme un avortement ; les professionnels de la santé disent le contraire.

Suite à la décision de la Cour suprême, le juge Clarence Thomas a suggéré que le tribunal revoie sa décision antérieure sur la contraception. La confusion autour du langage sur l’étiquette pourrait signifier des problèmes pour la marque et ses consommateurs. Alors, à quoi ressemble l’avenir du plan B ?

