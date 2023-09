Le plan anticonstitutionnel visant à piéger les femmes qui ont besoin d’avorter au Texas

Il y a plus d’un an, les militants anti-avortement semblaient désireux d’interdire à toute personne cherchant à avorter dans un État où cela est interdit de se rendre dans un autre État où cela est légal. En effet, de nombreux législateurs semblaient si désireux d’adopter de telles interdictions de voyager que le juge Brett Kavanaugh, entre autres, a tenté d’abroger ces lois avant qu’elles puissent être promulguées.

« Un État peut-il interdire à un résident de cet État de se rendre dans un autre État pour obtenir un avortement ? Kavanaugh a demandé dans son opinion concordante dans Dobbs c.Jackson Women’s Health Organization (2022), la décision annulant Roe contre Wade. « À mon avis, la réponse est non », a répondu Kavanaugh à sa propre question, « sur la base du droit constitutionnel aux voyages interétatiques ». La Constitution a longtemps été considérée comme autorisant les citoyens américains à voyager entre les États.

Pour la plupart, les législateurs nationaux et locaux n’ont pas vérifié si Kavanaugh maintiendrait ce point de vue si une interdiction de voyager devenait effectivement une loi. Mais quelques juridictions du Texas rompent désormais avec ce consensus. Comme le rapporte le Washington Post, deux comtés et deux villes du Texas ont adopté des ordonnances locales interdisant le transport d’une personne à travers l’un de ces comtés ou villes dans le but d’obtenir un avortement à l’extérieur de l’État.

Cette liste de localités anti-avortement comprend notamment le comté de Mitchell, au Texas, une communauté clairsemée d’environ 9 000 personnes. Cela est important car l’Interstate 20, l’itinéraire qu’emprunteront de nombreuses personnes voyageant de Dallas au Nouveau-Mexique pour se faire avorter, passe par le comté de Mitchell. Plusieurs autres comtés dotés d’autoroutes ou d’aéroports importants envisagent également des lois similaires.

Ces ordonnances et propositions d’ordonnances suivent en grande partie la législation modèle, qui Le militant anti-avortement Mark Lee Dickson a partagé sur Twitterqui est elle-même calquée sur la SB 8 – la loi anti-avortement à l’échelle de l’État qui permet aux chasseurs de primes privés de poursuivre les prestataires d’avortement et de collecter des primes de 10 000 $ ou plus.

En toute honnêteté, la législation modèle de Dickson interdit effectivement que de telles poursuites de chasseurs de primes soient intentées contre « la femme enceinte qui cherche à avorter de son enfant à naître ». Mais la législation permettrait potentiellement de poursuivre en justice les fonds destinés à l’avortement qui contribuent à financer les soins liés à l’avortement, ou toute personne conduisant une patiente enceinte dans une clinique d’avortement à l’extérieur de l’État.

D’ordinaire, le rejet préventif par Kavanaugh des interdictions de voyager serait un signe clair que ces lois ne survivront pas à un contrôle judiciaire. Mais en La santé de la femme entière contre Jackson (2021), la Cour suprême a effectivement mis fin aux poursuites fédérales contestant des lois inconstitutionnelles appliquées uniquement par des chasseurs de primes. Et Kavanaugh s’est joint à la décision de la Cour dans Jackson.

Le résultat est que ces ordonnances inconstitutionnelles du Texas pourraient réussir, non pas parce qu’elles sont légales, mais parce que la Cour suprême les a largement immunisées contre un contrôle constitutionnel.

Les interdictions de voyager sont inconstitutionnelles

Les citoyens américains ont le droit de voyager librement entre les États. Comme l’a dit la Cour suprême dans Shapiro c.Thompson (1969), « la nature de notre Union fédérale et nos concepts constitutionnels de liberté personnelle s’unissent pour exiger que tous les citoyens soient libres de voyager sur toute la longueur et la largeur de notre pays, sans être entravés par des lois, des règles ou des règlements qui encombrent ou restreignent de manière déraisonnable cette liberté. mouvement. »

En effet, la Cour suprême a statué il y a plus de 150 ans que les États ne peuvent pas imposer des barrières, même minimes, aux citoyens américains qui souhaitent voyager en dehors de leur État. Ce problème s’est posé dans Crandall c.Nevada (1867), qui a invalidé une loi du Nevada qui imposait une taxe d’un dollar « à toute personne quittant l’État par un chemin de fer, une diligence ou tout autre véhicule engagé ou employé dans le transport de passagers contre rémunération ».

En supprimant cette taxe relativement modeste, la Cour a parlé en termes généraux du droit de chaque citoyen de voyager librement. « Nous sommes tous citoyens des États-Unis et, en tant que membres d’une même communauté, nous devons avoir le droit d’y circuler et d’y revenir sans interruption, aussi librement que dans nos propres États », a déclaré la Cour dans l’affaire Crandall.

Par ailleurs, la Cour a également précisé que cette règle s’applique également aux « personnes résidant dans l’État qui souhaiteraient en sortir, et aux personnes n’y résidant pas qui pourraient avoir l’occasion de le traverser ».

Encore, Crandall impliquait une imposition assez mineure pour les voyageurs : une taxe d’un seul dollar (environ 18 dollars en valeur actuelle). Si la Constitution ne permet pas d’imposer une charge aussi minime aux voyageurs interétatiques, il s’ensuit qu’un État ou un gouvernement local ne peut effectivement pas prendre une personne en otage pendant des mois – potentiellement pendant la durée de sa grossesse – afin de l’empêcher de quitter le pays. l’État pour obtenir un avortement.

Comme la Cour l’a expliqué dans Saenz c.Roe (1999), le droit de voyager comporte « trois éléments différents » : le droit des citoyens « d’entrer et de sortir d’un autre État », le droit d’être traité « comme un visiteur bienvenu » lorsqu’ils visitent un autre État et le droit d’être traité comme « un visiteur bienvenu » lorsqu’ils visitent un autre État. traités de la même manière que les résidents établis d’un État après avoir déménagé dans cet État. Chacun de ces droits découle d’une disposition différente de la Constitution.

Parmi ces trois éléments, le droit de voyager hors de l’État pour obtenir un avortement découle du droit des citoyens « d’entrer et de sortir d’un autre État », et la Cour a indiqué dans Edwards c.Californie (1941) que ce droit est ancré dans une doctrine connue sous le nom de « Clause de commerce dormant ». La Constitution donne au Congrès le pouvoir de « réglementer le commerce… ». . . entre les différents États », et la Cour soutient depuis longtemps qu’en conférant au gouvernement national l’autorité sur le commerce multi-États, la Constitution empêche implicitement les États de promulguer des lois qui imposent des charges excessives au commerce entre les États.

Cela inclut les lois qui entravent la capacité des personnes à traverser les frontières des États. Comme Édouard Selon ce jugement, « il est incontestable que le transport de personnes constitue un « commerce ». »

Pour ce que ça vaut, Dickson a déclaré au Washington Post que son modèle d’ordonnance est légal parce qu’il est similaire à la loi fédérale Mann, qui interdit le transport de « toute femme ou fille à des fins de prostitution ou de débauche, ou pour toute autre activité immorale. but. » Si la loi Mann est constitutionnelle, a-t-il soutenu, une interdiction de voyager visant les avortements doit également l’être.

Dickson pourrait avoir raison si Congrès a promulgué une loi de type Mann Act qui interdit les voyages entre États pour obtenir un avortement. Mais, encore une fois, la Constitution donne au Congrès, et non aux gouvernements des États ou locaux, une autorité exclusive sur le commerce interétatique. Ni le Texas ni aucun comté du Texas ne peuvent adopter une loi ciblant les comportements se produisant au Nouveau-Mexique. Ils ne peuvent pas non plus empêcher les Texas de quitter l’État.

Le fait que les interdictions de voyager soient inconstitutionnelles n’a peut-être pas d’importance pour cette Cour suprême.

La décision de la Cour dans La santé de la femme entière contre Jackson plane sur cette discussion sur les interdictions de voyager comme une peste. La législation modèle de Dickson a été clairement rédigée avec Jackson à l’esprit, car il s’appuie sur le type de chasseurs de primes privés que la Cour a adopté dans Jackson.

En règle générale, une personne qui craint que ses droits soient restreints par une loi nationale ou locale inconstitutionnelle peut obtenir une ordonnance d’un tribunal fédéral bloquant cette loi. La Cour suprême a statué en Ex parte Jeune (1908) que quiconque sollicite une telle ordonnance du tribunal doit poursuivre le fonctionnaire de l’État spécifique chargé de faire appliquer la loi inconstitutionnelle. Ainsi, par exemple, si le Texas adoptait une loi ordonnant à la police de l’État de bloquer l’autoroute I-20 pour empêcher quiconque de s’y rendre pour se faire avorter, un plaignant qui souhaiterait bloquer cette loi pourrait poursuivre le chef de la police de l’État.

SB 8, la loi adoptée par la Cour Jackson, a tenté de se mettre à l’abri d’un contrôle judiciaire en déclarant qu’aucun fonctionnaire de l’État ne pouvait tenter de l’appliquer – seuls les chasseurs de primes privés intentant des poursuites pouvaient le faire. Et, dans une décision à 5 voix contre 4, la Cour suprême a reconnu que ce cadre de chasseur de primes immunisait la loi contre les poursuites fédérales visant à la bloquer.

En toute honnêteté, une personne poursuivie en vertu du SB 8 pourrait toujours prétendre lors de son procès que la loi est inconstitutionnelle. Mais le SB 8 permet à pratiquement n’importe qui de poursuivre en justice tout prestataire d’avortement qui pratique un avortement après la sixième semaine de grossesse. Ainsi, toute personne accusée d’avoir violé la loi risquait d’être bombardée de tant de poursuites judiciaires que ses frais juridiques la mettraient en faillite.

C’est pourquoi il était si important de bloquer la loi avant que quiconque ne soit poursuivi en justice en vertu de cette loi, et pourquoi la décision de la Cour suprême d’immuniser le SB 8 contre tout contrôle fédéral a porté un coup si dur au droit à l’avortement au Texas.

Pendant ce temps, la législation modèle de Dickson utilise un mécanisme similaire pour échapper au contrôle judiciaire. En vertu de cette législation, l’interdiction de voyager dans le mauvais comté du Texas pour aider quelqu’un à avorter «sera exécuté exclusivement par le biais de … actions civiles privées.»

D’un point de vue pratique, il n’est pas clair si ce cadre sera réellement efficace pour dissuader les gens de se rendre au Nouveau-Mexique pour se faire avorter. Si un homme conduit sa petite amie enceinte à travers le comté de Mitchell pour se rendre à une clinique d’avortement au Nouveau-Mexique, comment quelqu’un d’autre que eux deux est-il censé savoir où il va ?

Mais la loi pourrait finir par dissuader les femmes engagées dans des relations abusives ou d’autres patientes dont des connaissances ou des membres de leur famille apprennent qu’elles cherchent à avorter. En effet, selon le Washington Post, Dickson a suggéré qu’« un mari qui ne veut pas que sa femme avorte pourrait menacer de poursuivre en justice l’ami qui lui propose de la conduire ».

Si ce procès se produit, l’ami de l’épouse devrait l’emporter – il peut faire valoir au procès que l’ordonnance du comté de Mitchell viole le droit constitutionnel de voyager. Mais même si cet ami l’emporte, ils finiront par devoir engager un avocat et endurer le stress d’un procès qui n’aurait jamais dû être intenté en premier lieu.