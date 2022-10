Le plan annuel Amazon Kids + réduit à 14,99 £

Jusqu’au 31 octobre 2022, les membres d’Amazon Prime au Royaume-Uni peuvent souscrire un abonnement d’un an à Amazon Kids+ pour 14,99 £. C’est en baisse par rapport à son prix habituel de 38 £, ce qui représente une économie d’environ 61 %.

Si vous n’êtes pas membre Prime, cet abonnement coûte 68 £ par an et aucune réduction n’est disponible. Alternativement, si vous préférez un abonnement mensuel, vous pouvez obtenir un essai gratuit d’un mois. Cela coûte ensuite 3,99 £ par mois après l’essai pour les membres Prime et 6,99 £ par mois pour les non-membres Prime.

Obtenez Amazon KIDS+ FORFAIT ANNUEL POUR 14,99 £

Malheureusement, aucun accord équivalent n’est disponible pour les lecteurs américains.

L’abonnement à Amazon Kids+ déverrouille l’accès à de nombreux contenus adaptés aux enfants, notamment des milliers de livres, de films et de séries, ainsi qu’à des applications et des jeux éducatifs. Ceux-ci sont disponibles sur les appareils Fire, Android, iOS et Kindle compatibles – Amazon a une liste complète ici.

Certains des contenus inclus dans un abonnement Amazon Kids+ incluent Peppa Pig, les livres Harry Potter, les jeux Sonic the Hedgehog, la série Mr. Men/Little Miss et plus encore.

Il y a aussi controle parental disponible pour équilibrer le type de choses que les enfants consomment. Cela peut être fait en fixant des limites de temps à l’écran, en fixant des objectifs éducatifs, en filtrant le contenu pour différents âges et en gérant le contenu et l’activité Web en fonction des préférences.

Les enfants n’ont pas accès aux réseaux sociaux sur Amazon Kids+ et les achats intégrés ne peuvent pas être effectués sans l’autorisation parentale. Il y a jusqu’à quatre profils sur un seul compte, et le contenu peut tous être adapté aux différents membres du foyer.

Vous pouvez consulter notre tour d’horizon des meilleures tablettes pour enfants – nous avons également un guide similaire pour le meilleur Fitbit pour les enfants.