Le Plaisir du Calendrier de l’Avent Luxe

Une nouvelle rubrique pour les personnes dont la vie imaginaire implique beaucoup de shopping.

Chaque saison de vacances, j’achète plusieurs calendriers de l’Avent. Je ne suis pas tellement émue par le compte à rebours jusqu’à Noël que je suis excitée à l’idée de recevoir un cadeau tous les jours. (S’il y avait des versions de 365 jours, je le voudrais absolument.) Faire du café et nourrir mon chien sont tellement plus amusants quand j’ouvre une petite fenêtre pour la première fois et vois ce qui m’attend. C’est aussi bien d’avoir des calendriers de l’Avent utiles, donc j’en reçois un Nespresso chaque année pour avoir un nouvel assortiment de dosettes de café. Et j’achète généralement à mon chien un calendrier de l’Avent. (J’aime Lily’s Kitchen, qui est une entreprise britannique de friandises biologiques pour chiens.)

L’Europe est beaucoup plus attachée aux calendriers de l’Avent que les États-Unis, je vous recommande donc vivement de parcourir un magasin comme Selfridges pour sa sélection de thèmes très spécifiques et joyeusement britanniques, qui comprend le gin, le thé, Wedgwood et tant de variations de chocolat. J’aime aussi l’idée des calendriers de l’avent Kiosk48th. C’est une marque d’art et de design danoise qui vend de gros candélabres en céramique et des sets de table faits à la main en palmier d’Iraca. J’hésite à approuver celui-ci car il n’y a que quatre cadeaux – un pour chaque dimanche de l’Avent – et les calendriers de l’Avent de moins de 24 jours semblent manquer le point d’une ruée vers l’endorphine quotidienne, mais je suis sûr que les cadeaux sont tout à fait délicieux.

Parfois, je suis prise par la fantaisie d’un calendrier de l’Avent et je succombe à l’achat de plusieurs versions comestibles pour moi-même. Cette année je veux le calendrier François Doucet pour les fruits et noix enrobés. Je m’imagine l’ouvrir la nuit et m’allonger avec des amandes enrobées de chocolat dans une main et une flûte de champagne très fine et très froide dans l’autre. Et bien que cela semble profondément agréable, le calendrier n’a pas fait la différence lorsqu’un ami m’a demandé mes recommandations pour les calendriers de l’avent les plus luxueux.