Le plaisir des Fêtes commence avec le Turkey Testicle Festival, « A Christmas Carol » et la promenade des Fêtes de McHenry – Shaw Local

1. Rencontrez Elizabeth Scrooge et voyagez dans le Londres des années 1840 dans le récit du théâtre 121 “Un chant de noel,” qui débutera vendredi et se poursuivra jusqu’au 4 décembre à l’Opéra de Woodstock, 121 W. Van Buren St.

Les spectacles auront lieu à 19 h 30 les vendredis sauf le 25 novembre et à 14 h les samedis et dimanches avec des représentations supplémentaires à 19 h 30 les samedis 26 novembre et 4 décembre; 20 h vendredi 25 novembre; et 16 h le dimanche 27 novembre.

Les billets pour adultes coûtent 26 $ pour les sièges A et 20 $ pour les sièges B ; les billets pour étudiants et seniors coûtent 24 $ pour les sièges A et 18 $ pour les sièges B.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur woodstockoperahouse.com.

2. Explorez le Volo Bog avec un naturaliste De 10 h à midi vendredi le long du sentier Tamarack View de la zone naturelle de l’État.

Les participants doivent s’habiller en fonction de la météo et apporter des jumelles s’ils en ont. Rendez-vous devant le centre d’accueil, 28478 West Brandenburg Road, sous le chêne.

Pour plus d’informations, appelez le 815-344-1294 ou envoyez un e-mail à dnr.volobog@illinois.gov.

3. Rendez visite au Père Noël au belvédère du parc des anciens combattants avant qu’il n’allume les lumières de Noël pendant la centre-ville McHenry Holiday Walk à 17h samedi.

Veterans Park, 3400 Pearl St., accueillera le Père Noël de 13 h à 17 h samedi ainsi qu’un atelier Home Depot Kids Build-It et une maison gonflable parrainés par Ed’s Rentals. Des jeux pour enfants et des activités artisanales sous le pavillon seront proposés par The Chapel et la McHenry High School National Honour Society.

Le Père Noël allumera des milliers de lumières scintillantes dans le parc et dans les rues du centre-ville à 17 h.

De 16 h à 19 h, des mannequins vivants recréent des scènes de vacances préférées dans les vitrines des magasins du centre-ville avec Living Windows. Environ un mile sépare les deux endroits les plus éloignés et peut être parcouru à pied, mais un tramway à quatre arrêts traversera le centre-ville.

La tournée des pubs Polar Express – portez votre pyjama – se déroulera de 18 h à 22 h. Les billets donneront accès à des boissons spéciales et une chance de gagner l’un des 15 articles de tombola. Le coût est de 20 $.

Samedi démarre également le Festival des arbres, qui se déroule jusqu’au 30 décembre au McHenry Recreation Center, 3636 Municipal Drive. Les arbres seront décorés par des entreprises locales et des organisations civiques, et les visiteurs pourront voter pour leur favori en déposant un aliment non périssable ou des articles de toilette sous leur arbre préféré. Tous les articles seront donnés à Veterans Path to Hope.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur mchenrychamber.com/downtown-holiday-walk.

4. Woodstock Pride accueillera un Rassemblement du jour du souvenir transgenre De 18 h à 20 h le dimanche au Stage Left Cafe à l’Opéra de Woodstock, 125 W. Van Buren St.

Tous les participants auront l’occasion de partager leurs expériences et de prendre la parole lors de l’événement. La nourriture sera fournie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur bit.ly/WoodstockTransgenderRemembrance.

5. Le Festival des testicules de Turquie revient mercredi, la veille de Thanksgiving, pour sa 40e année, au Parkside Pub, 11721 Main St. à Huntley.

De 11 h à 23 h 30 mercredi, les participants pourront écouter de la musique en direct tout en grignotant des testicules de dinde comme apéritif de dinde avant l’Action de grâces.

Les groupes incluent Voyage de 11 h à 13 h, 7th Heaven de 14 h à 16 h 30, Modern Day Romeos de 17 h à 19 h 30 et Bad Medicine, un groupe hommage à Bon Jovi, de 20 h 30 à 23 h 30.

Les laissez-passer VIP – au coût de 75 $ – n’incluent pas d’attente pour entrer plus un t-shirt unisexe à manches longues, un sac de cadeaux pour l’événement et l’accès à une zone Platinum Pass dédiée avec ses propres salles de bains portables et la possibilité de rencontrer les groupes.

Un laissez-passer coupe-file coûte 30 $ et l’admission générale à la porte est de 20 $.

Les personnes doivent être âgées de 21 ans ou plus pour y assister.

Des informations sur la façon d’acheter des billets à l’avance peuvent être trouvées sur le site Web du restaurant, parksidepub.com/ttf. Vous trouverez des informations sur l’événement sur Page Facebook du Parkside Pub.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Northwest Herald à shawlocal.com/northwest-herald/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour inclusion dans cette fonctionnalité.