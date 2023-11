Le plaisir de l’intersaison de la MLB commence : réunions des directeurs généraux, agents libres, besoins des managers et plus encore

Ceci est une version numérique de la newsletter The Windup. Inscrivez-vous ici pour recevoir ce contenu directement dans votre boîte de réception chaque matin.

C’est officiellement l’intersaison. Il est temps de lancer ces rumeurs d’agent libre, de trouver un nombre étonnamment élevé de managers et de rattraper son retard sur un premier week-end chargé. Je m’appelle Levi Weaver, ici avec Ken Rosenthal — bienvenue au Windup (je viens chez vous deux fois par semaine, les lundis et jeudis, toutes hors saison) !

L’intersaison a commencé

Aujourd’hui, c’est le premier jour où les équipes peuvent recruter des membres d’une classe d’agent libre dirigée par Shohei Ohtani. Mais saviez-vous qu’il existe aussi autre agents libres?? Nous avons ici un grand tableau des 40 meilleurs agents libres, alors ouvrez-le, ajoutez-le à vos favoris et faites-en votre nouvel ami Internet pour les prochains mois.

Avant que les joueurs et les équipes puissent entamer le processus d’agence libre, il y avait cependant quelques points à régler : les options de joueur et d’équipe (et mutuelles), qui permettent à une équipe ou à un joueur d’exercer la dernière année d’un contrat ou de choisir de se séparer. .

Voici quelques-uns des noms les plus reconnaissables qui ont pris des décisions (ou ont fait prendre des décisions à leur place) au cours du week-end :

Options d’équipe

• Parmi ceux retenus par leurs équipes : OF Max Kepler (Twins, 10 millions de dollars), 2B Jorge Polanco (Twins, 10,5 millions de dollars), LHP Andrew Heaney (Rangers, 13 millions de dollars), RHP Kyle Hendricks (Cubs, 16,5 millions de dollars) et RHP José Leclerc (Rangers, 6,25 millions de dollars).

• Et voici quelques noms notables dont les options ont été refusées, ce qui en fait des agents libres : SS Tim Anderson (White Sox, rachat de 1 million de dollars), RHP Liam Hendriks (rachat de 15 millions de dollars, payable sur 10 ans, selon CBS Sports), RHP Lance Lynn. (Dodgers, rachat de 1 million de dollars), 1B Joey Votto (Reds, rachat de 7 millions de dollars). Oui, pour l’instant, les Reds et Votto ne sont plus.



Pour le moment, Joey Votto n’est plus membre des Reds de Cincinnati. (Harry Comment / Getty Images)

Options du joueur

• Le 1B Josh Bell (Marlins, 16,5 millions de dollars) et le RHP Ross Stripling (Giants, 12,5 millions de dollars) resteront dans les parages pour une nouvelle tentative avec leurs équipes.

• Parmi ceux qui ont choisi de tester le terrain en agence libre : OF Cody Bellinger (rachat de 5 millions de dollars), RHP Mike Clevinger (White Sox, rachat de 4 millions de dollars), RHP Seth Lugo (Padres), RHP Hector Neris (Astros), LHP Eduardo. Rodriguez (Tigers), OF Jorge Soler (Marlins), RHP Marcus Stroman (Cubs) et DH Justin Turner (Red Sox, rachat de 6,7 millions de dollars)

Options mutuelles

• Les Padres ont refusé les options sur deux joueurs – RHP Nick Martinez et RHP Michael Wacha (Padres), déclenchant une option de joueur à un salaire inférieur. Martinez a déjà refusé et Wacha devrait emboîter le pas.

• De même, les Blue Jays et le 2B/OF Whit Merrifield (rachat de 500 000 $) ont tous deux décidé de se séparer.

Oh, et nous avons également eu un échange avant le début de l’agence libre : les Brewers ont envoyé Mark Canha aux Tigers contre le lanceur des ligues mineures Blake Holub. Pendant ce temps, les réunions des directeurs généraux commencent mardi à Scottsdale, en Arizona. Voici Ken qui en dit plus à ce sujet.

Le carnet de Ken : Manège du gérant

Attends, ne venons-nous pas de quitter l’Arizona ? Oui, et la célébration des Rangers sera à peine terminée que les réunions des directeurs généraux débuteront demain.

Les réunions sont un tremplin pour les conversations hors saison, les dirigeants jetant les bases des futurs échanges et des signatures d’agents libres. Mais cinq clubs – près d’un cinquième du sport – seront préoccupés par une question plus urgente : trouver un manager pour 2024.

Les Guardians en auraient fait six, mais ils ont annoncé lundi matin qu’ils avaient leur gars. Deux des cinq équipes restantes, les Mets et les Brewers, attendent une décision de Craig Counsell, le principal agent libre de direction. Deux autres, les Angels et les Astros, semblent susceptibles d’agir selon les caprices de leurs propriétaires. Et le dernier club avec un poste vacant, les Padres, embauchera son sixième manager en 10 ans sous la direction du directeur général AJ Preller.

Un aperçu rapide :

Mets: En supposant que Counsell soit le premier choix des Mets, la question est de savoir s’ils lui offriront suffisamment d’argent pour contrecarrer toute tentative des Brewers de le retenir. L’entraîneur du banc des Yankees, Carlos Mendoza, fait également partie du groupe des Mets, mais le nouveau président des opérations baseball, David Stearns, choisirait-il un débutant après les expériences douteuses de l’équipe avec Mickey Callaway et Luis Rojas ?

Brasseurs: Counsell veut relever la barre en matière de salaires des cadres, et les Brewers ne sont pas vraiment connus pour dépenser de l’argent. Mais pour garder Counsell, le propriétaire Mark Attanasio devrait être tenté de faire tout ce qu’il faut. Disons qu’on parle d’un salaire de 8 millions de dollars par saison. C’est à peu près le prix courant pour un installateur libre. Et avec tout le respect que je vous dois, Counsell a bien plus de valeur que Joe Jiménez.

Gardiens: L’équipe a annoncé lundi qu’elle embauchait l’ancien receveur des ligues majeures Stephen Vogt, qui vient de terminer sa première saison en tant qu’entraîneur de l’enclos des releveurs des Mariners. Vogt était le favori pour ce poste, selon un dirigeant rival qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il ne voulait pas commenter publiquement un autre club.

Padres: L’entraîneur de banc Ryan Flaherty et le conseiller principal Mike Shildt sont les principaux candidats internes, et l’ancien manager des Angels Phil Nevin et l’entraîneur sur le terrain des Angels Benji Gil sont également dans le mix. Preller a affronté les débutants Andy Green et Jayce Tingler, ainsi que les managers expérimentés Bud Black et Bob Melvin. Flaherty et Gil seraient des débutants. Shildt et Nevin ont une expérience de gestion antérieure.

Astros. Si les Astros faisaient la promotion du prochain sur la liste, ils embaucheraient l’entraîneur de banc Joe Espada. Si le choix appartenait uniquement au directeur général Dana Brown, le poste pourrait revenir à l’un de ses anciens entraîneurs avec les Braves, Walt Weiss ou Eric Young Sr. Mais le propriétaire Jim Crane aura presque certainement son mot à dire, et l’un de ses conseillers, l’ancien grand des Astros Jeff Bagwell, pourrait faire pression pour son ancien coéquipier, l’ancien manager des Tigers and Angels Brad Ausmus. Crane connaît bien Ausmus, qui était finaliste derrière Brown pour le poste de directeur général et finaliste pour le poste de direction attribué à Dusty Baker en 2020.

anges. C’est l’appel d’Arte, Arte étant le propriétaire des Angels, Arte Moreno. Un jour, Moreno pourrait se réveiller et penser : « Donnez-moi un grand nom. Je veux Buck Showalter. Un autre jour, il pourrait dire : « Donnez-moi un membre des Angels, champions des World Series 2002 – Benji Gil, Darin Erstad, Tim Salmon, n’importe lequel des ci-dessus ! Showalter n’a pas fait de son mieux avec les Mets 2023, mais serait un choix judicieux pour une équipe qui a cruellement besoin de stabilité et de responsabilité.

Gants d’or décernés

Les résultats sont tombés : voici la liste complète des lauréats du prix Gold Glove 2023. Quelques faits marquants :

• Anthony Volpe a remporté le prix d’arrêt-court de l’AL lors de sa saison recrue. Comme Chris Kirschner l’écrit dans le lien ci-dessus, l’adéquation à long terme de Volpe avec les Yankees pourrait même ne pas être à l’arrêt-court, comme ils l’ont avec Oswald Peraza, qui est considéré comme un défenseur supérieur à ce poste.

• Pour les Rangers, Nathaniel Lowe a terminé bon dernier pour les points défensifs sauvés parmi les joueurs de premier but en 2022. Cette année, après un hiver passé à travailler avec Francisco Lindor et d’autres, il a remporté le Gant d’or. Adolis García a remporté le prix dans le champ droit et Jonah Heim a remporté la médaille d’or au receveur, un an après que son ancien coéquipier Jose Trevino l’ait remporté avec les Yankees.

• Deux autres équipes ont également eu trois vainqueurs : les Blue Jays de Toronto (3B Matt Chapman, CF Kevin Kiermaier et P José Berríos) et les Cubs de Chicago (2B Nico Hoerner, SS Dansby Swanson et LF Ian Happ).

• Et à San Diego, le joueur de deuxième but Ha-Seong Kim est devenu le premier joueur de champ intérieur né en Asie à remporter un gant d’or.

Les Marlins embauchent le chef des opérations de baseball

Kim Ng a quitté le front office des Marlins à la mi-octobre et les Marlins ont maintenant embauché Peter Bendix, ancien directeur général des Rays, pour reprendre les opérations de baseball à Miami.

C’est un nouveau poste en préparation depuis un moment. Il a été rapporté que Ng était partie lorsque le propriétaire des Marlins, Bruce Sherman, l’avait informée qu’il embaucherait un responsable des opérations de baseball qui se situerait au-dessus d’elle.

Comme le note Andy McCullough, Bendix n’est que le dernier membre de l’équipe d’Andrew Friedman à reprendre les opérations de baseball ailleurs, après Chaim Bloom récemment licencié à Boston, James Click (qui a quitté Houston après 2022) et Matt Arnold, qui est toujours en poste. Milwaukee. Le départ de Friedman a précédé le leur ; il a repris les opérations de baseball des Dodgers après la saison 2014.

Bendix faisait partie des Rays depuis qu’il avait rejoint l’organisation en tant que stagiaire en 2009.

Poignées de main et High Five

La Malédiction du Bambino : intéressant, mais assez simple. La malédiction du bouc ? OK, maintenant nous arrivons quelque part. Mais qu’en est-il de la malédiction du colonel KFC ? C’est vraiment bizarre, et Andrew Baggarly a tous les détails dans cette histoire, expliquant comment une statue du colonel Sanders était « responsable » de la disette de 38 ans des Hanshin Tigers. L’équipe a remporté les Japan Series cette semaine pour la première fois depuis 1985.

Chad Jennings a une interview absolument incroyable avec Geddy Lee de Rush, qui vend une grande partie – mais pas la totalité – de sa collection de souvenirs de baseball. L’étendue de la collection de Lee est stupéfiante, mais Jennings raconte également l’histoire du fandom de Lee en matière de baseball.



Geddy Lee et une partie de sa collection. (Avec l’aimable autorisation de Richard Sibbald)

Clayton Kershaw espère revenir au lanceur à un moment donné en 2024 après avoir subi une opération à l’épaule.

Dans l’actualité du front-office, Jen McCaffrey affirme que la relation entre le manager des Red Sox, Alex Cora, et le nouveau chef des opérations baseball, Craig Breslow, sera au centre des préoccupations cette année.

Le radiodiffuseur des Rangers, Eric Nadel, fait partie de l’équipe depuis 1979. La semaine dernière, il a finalement eu la chance de faire un appel sur la « liste de choses à faire » – la dernière d’une victoire des Rangers en Série mondiale. Plus tôt dans la journée, j’ai rencontré Eric pour parler de sa vie dans la radiodiffusion.

Inscrivez-vous à nos autres newsletters :

Le rebond 🏀 | Le pouls | À temps plein ⚽ | Pneu principal 🏁 | Jusqu’à samedi 🏈

(Photo du haut de Tim Anderson : Quinn Harris / Getty Images)