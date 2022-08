Le plaisir de l’Euro 2022 déclenche une période de boom pour le football féminin anglais

Londres (AFP) – L’Euro 2022 a commencé avec des organisateurs défendant le choix de petites salles, mais 25 jours plus tard, une participation record au Championnat d’Europe de 87 192 à Wembley pour la finale a vu l’Angleterre remporter enfin un tournoi international majeur.

L’héritage des Lionnes pourrait changer la face du football féminin en Angleterre pour les générations futures.

Une audience télévisée record pour un match de football féminin au Royaume-Uni de 17,4 millions de personnes a regardé la victoire tendue 2-1 de dimanche en prolongation contre l’Allemagne, alors que Chloe Kelly a marqué le vainqueur.

L’équipe de Sarina Wiegman a changé les perceptions en plus de gagner le cœur du pays hôte.

Un sondage Ipsos publié lundi a révélé que 44% du public britannique – et 64% des fans de football – ont déclaré être plus intéressés par le football féminin après l’Euro 2022.

Les femmes d’Angleterre ont maintenant une plate-forme dont leurs prédécesseurs ne pouvaient que rêver et elles l’ont utilisée pour faire passer le message d’égalité hors du terrain.

“Dans la plupart des lieux de travail à travers le monde, les femmes ont encore quelques batailles à mener”, a déclaré la capitaine Leah Williamson.

“Pour chaque changement de jugement ou de perception ou pour ouvrir les yeux de quelqu’un qui considère les femmes comme quelqu’un ayant le potentiel d’être égal à son homologue masculin, je pense que cela change la société.

“C’est un message puissant que nous avons le pouvoir d’envoyer, dans un environnement typiquement masculin.”

Il reste un énorme écart de revenus entre le football féminin et le football masculin.

Une prime de 16 millions d’euros (17 millions de dollars) pour les 16 équipes en lice à l’Euro 2022 est dérisoire par rapport aux 331 millions d’euros distribués aux 24 nations lors de l’Euro 2020 masculin l’année dernière.

L’UEFA a défendu ce gouffre en disant qu’elle ferait une “perte significative” dans l’organisation du tournoi en raison d’une multiplication par cinq des dépenses d’infrastructure et d’installations.

Mais un tournoi de foule record – avec une fréquentation totale plus que doublée par rapport à l’Euro 2017 aux Pays-Bas – et des audiences télévisées se répercuteront sur le reste du continent.

“Nous attendions beaucoup, mais pour être honnête, nous n’en attendions pas autant”, a déclaré dimanche le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, lors d’un forum sur le football féminin.

« Les chiffres sont incroyables, mais il n’y a pas que les chiffres qui sont importants. Les matchs sont formidables et les compétences techniques ont été incroyables.

“Peut-être que certaines personnes – sponsors, diffuseurs et tout le monde – devraient commencer à penser qu’il vaut la peine d’investir dans le football féminin.”

– Coupe du monde à venir –

À moins d’un an du début de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’Euro a ravivé une partie de l’élan perdu pour le football féminin lors de la pandémie de coronavirus.

La Coupe du monde 2019 en France a également été considérée comme une rampe de lancement pour la popularité du football féminin. Cependant, à peine un an plus tard, cela a souvent été traité comme une réflexion après coup alors que les associations, les clubs et les ligues se sont précipités pour remettre le jeu masculin en marche pendant les fermetures.

L’Euro 2022 lui-même devait avoir lieu en 2021, mais a été reculé pour tenir compte d’un retard de 12 mois par rapport à l’Euro 2020 masculin.

Les femmes anglaises n’ont pas disputé de match pendant près d’un an entre mars 2020 et février 2021.

Un tel scénario est désormais impensable avec une nouvelle génération de filles idolâtrant Beth Mead, Alessia Russo et Ella Toone tout autant que Harry Kane ou Raheem Sterling.

“L’objectif moral de ce que nous avons essayé de faire ici en Angleterre est tout aussi important que l’objectif commercial de gagner des équipes”, a déclaré la directrice du football féminin de l’Association anglaise de football (FA), Sue Campbell.

“Nous pensons que nous pouvons améliorer la vie des filles et des femmes dans la société en livrant le football dans la communauté et sur la scène internationale.”

Même la reine Elizabeth II s’est jointe aux félicitations pour qualifier les Lionnes “d’inspiration pour les filles et les femmes d’aujourd’hui et pour les générations futures”.

La dernière fois que l’Angleterre a remporté un tournoi majeur, lors de la Coupe du monde de 1966, le football féminin était toujours interdit par la FA.

Maintenant, son temps de prospérer est venu.