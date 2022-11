Le plaisir au travail peut réduire l’épuisement professionnel et augmenter la production

Laisser de la place au «jeu» dans un environnement d’entreprise peut favoriser un meilleur engagement des employés et stimuler la productivité de l’entreprise, déclare un PDG et auteur.

“Je pense que c’est un état d’esprit intentionnel de s’amuser un peu plus”, a déclaré Kristin Herold, fondatrice et PDG de Jam, une ligue de sports récréatifs pour adultes et auteur du livre It Pays to Play: How Play Improves Business Culture.

“Un événement d’entreprise une fois par an ne crée pas un lieu de travail amusant ou une grande culture”, a-t-elle déclaré dimanche à CTV News Channel. “Avoir une grande culture signifie un peu de jeu intentionnellement tout au long de votre journée.”

Herold a expliqué que le « ludisme » peut émerger à travers diverses avenues d’interaction.

“C’est ludique avec la façon dont nous communiquons dans nos e-mails. Ce n’est pas nous prendre trop au sérieux. C’est avoir un peu de rire tous les jours, qu’il s’agisse d’une chaîne de dédicaces sur Microsoft Teams ou Slack qui célèbre le travail formidable accompli par vos équipes, ou d’événements mensuels.

Une forte source de liaison, dit-elle, est le sport.

“Peut-être que c’est avoir une équipe sportive d’entreprise qui joue au football, au kickball, au dodgeball ou au beach volley. Vous savez, une fois par semaine, où les gens peuvent sortir et jouer ensemble.

Herold a souligné qu’il existe de nombreuses façons de jouer et de créer des liens, et que cela est crucial pour nouer des amitiés solides.

Tout comme les enfants qui ont besoin d’amitiés à l’école, Herold a expliqué que les employés ont besoin d’amitiés au travail.

« Si vous avez des amitiés au travail », dit-elle, « vous êtes plus heureux, vous êtes plus engagé, vous faites davantage confiance aux gens. Vous travaillez mieux. Nous sommes plus énergiques. Moins brûlé. Et nous sommes plus excités d’être là.

Herold a expliqué que trouver des moyens intentionnels de créer plus de plaisir sur le lieu de travail peut aider à la rétention de l’entreprise et améliorer la santé mentale, l’épuisement professionnel et l’engagement général des employés.

“Il y a tellement de façons de jouer”, a-t-elle déclaré. «Il s’agit simplement de trouver des moyens intentionnels de le faire. Et lorsque nous le faisons, cela peut vraiment aider à conserver la santé mentale, l’épuisement professionnel et l’engagement sur le lieu de travail.

Herold voit une causalité claire qui peut se produire avec la mise en œuvre d’un peu plus de plaisir au bureau.

“Des employés plus heureux rendent les clients plus heureux, ce qui se traduit par un résultat net plus heureux.”