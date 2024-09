Le plaignant s’effondre alors que le contre-interrogatoire reprend dans le procès pour agression sexuelle de Jacob Hoggard

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le juge Robin Tremblay, de gauche à droite, le procureur adjoint de la Couronne Peter Keen, la procureure de la Couronne Lilly Gates, les avocats de Jacob Hoggard, Kally Ho, Megan Savard et Jacob Hoggard, sont représentés dans un croquis d’une salle d’audience à Haileybury, en Ontario, le 23 septembre.Alexandra Newbould/La Presse Canadienne

Le contre-interrogatoire émotionnel de la femme accusant Jacob Hoggard d’agression sexuelle s’est poursuivi lors de son procès vendredi, alors que l’avocat de la défense du musicien canadien cherchait à mettre en évidence d’éventuels problèmes de mémoire de la plaignante.

La femme, dont l’identité est protégée par une interdiction de publication, allègue que Hoggard l’a violée, étouffée, giflée et uriné sur elle dans sa chambre d’hôtel après qu’elle ait assisté à un concert de son groupe et à une after-party autour d’un feu de joie à Kirkland Lake, en Ontario, il y a huit ans.

Son témoignage au tribunal de Haileybury, une communauté du nord-est de l’Ontario, a duré la majeure partie de la semaine.

Hoggard, le chanteur du groupe Hedley, a plaidé non coupable d’une accusation d’agression sexuelle lorsque le procès a débuté lundi.

La défense et la Couronne conviennent qu’une relation sexuelle entre Hoggard et son accusateur a eu lieu. Les procureurs cherchent à prouver que le plaignant n’a pas donné son consentement.

La femme a éclaté en sanglots et a demandé une pause environ 20 minutes après le début de la journée, alors qu’elle était interrogée vendredi par l’avocate de la défense Megan Savard sur ses souvenirs de l’agression présumée.

La femme avait témoigné plus tôt cette semaine que Hoggard avait sorti une guitare lorsqu’ils sont entrés dans sa chambre d’hôtel et qu’elle s’attendait à ce qu’il joue de la musique, mais qu’il l’a immédiatement posée et a commencé à lui enlever ses vêtements malgré ses protestations selon lesquelles elle se sentait mal à l’aise.

Savard a suggéré que ce qui s’est réellement passé, c’est que Hoggard lui a joué quelques chansons, ce que la femme a nié.

« Vous ignorez ce fait pour le jury parce que vous pensez que cela nuit à votre cause », a déclaré Savard.

« Non », dit la femme.

« Cela semble plutôt romantique », a déclaré l’avocat de la défense.

« Non », a répété le plaignant.

« Et tu ne veux pas admettre au jury que tu étais dans une situation romantique avec ça -«

« Non », interrompit la femme avec force.

«– avec cet homme quand tu avais un petit ami», a poursuivi Savard.

« J’ai pensé à mon petit ami », a déclaré la plaignante en se mettant à pleurer. « Mais rien de tout cela n’était romantique ou quoi que ce soit que je voulais. Je n’ai pas demandé que cela m’arrive.

Savard a ensuite demandé des précisions sur la façon dont les vêtements du plaignant avaient été retirés. La plaignante avait déjà déclaré qu’elle ne se souvenait pas exactement de la façon dont cela s’était produit.

Vendredi matin, elle a laissé entendre que sa jupe avait été baissée, mais, interrogée par Savard, la femme a reconnu plus tard que la méthode de retrait n’était qu’une « supposition » et que ses souvenirs de cette partie de la nuit étaient « flous ».

«Je vous suggère que les vêtements que vous n’avez aucun souvenir qu’il ait enlevés étaient des vêtements que vous avez aidé à enlever», a déclaré Savard.

Le plaignant a nié cette suggestion.

Tandis que Savard continuait de demander si le témoignage de la femme était fondé sur des émotions plutôt que sur des souvenirs, la plaignante s’est effondrée en larmes et a demandé à s’absenter de la salle d’audience.

Plus tard, Savard est revenu sur les préludes à l’agression présumée et a suggéré que plusieurs éléments de celle-ci avaient été consensuels : le retrait des vêtements, Hoggard prenant une photo de la femme avec sa guitare, puis la filmant alors qu’il lui demandait son âge.

La plaignante a soutenu que ce n’était pas consensuel, mais a déclaré qu’elle ne se souvenait pas avec certitude de certains détails, comme si elle avait indiqué son âge ou non. Le tribunal a appris qu’elle avait 19 ans à l’époque.

Elle a pleuré tout au long des interrogatoires sur la position de son corps lors du viol présumé et sur la durée pendant laquelle elle était coincée sur le lit.

Savard a laissé entendre que plusieurs des configurations corporelles décrites par la plaignante dans son témoignage étaient « physiquement impossibles » – qu’elle n’aurait pas pu être frappée aux fesses lors d’une partie du viol présumé alors qu’elle était censée être allongée sur le dos, et qu’elle n’aurait pas pu être étouffé pendant quatre minutes sans perdre connaissance.

Savard a également interrogé la plaignante sur les marques rouges qu’elle dit avoir vues sur son corps après l’agression présumée.

L’avocat a noté des incohérences entre la déclaration de la femme à la police en janvier 2022, dans laquelle elle n’a révélé aucune visite médicale, et un article de CBC News publié quelques mois plus tard qui la paraphrasait comme disant qu’elle s’était rendue dans un centre médical quelques jours après l’agression présumée.

CBC a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de vérifier s’il existait une trace de sa visite au centre.

Savard a laissé entendre que les dossiers n’existent pas.

La plaignante a nié cela et a soutenu vendredi qu’elle avait consulté un médecin au centre et aux urgences d’un hôpital quelque temps après l’événement, mais qu’elle ne se souvenait pas de quand et que ce n’était peut-être pas « tout de suite ».

Elle a déclaré, après avoir examiné la transcription de la police, que lorsqu’elle avait dit au détective qu’elle n’avait pas consulté un médecin, elle lui disait « que je ne suis pas allée à l’hôpital en rentrant chez moi ».

Savard repoussa. Elle a déclaré que le plaignant savait que les dossiers médicaux constituaient un élément que la police aurait pu utiliser comme preuve dans son enquête.

« Vous n’avez donné à la police aucune raison de penser qu’il y avait des dossiers médicaux à collecter, n’est-ce pas ? » dit Savard.

« Ce n’était pas mon intention, mais oui, c’est ce qui s’est passé », a déclaré la femme.

Au cours d’un contre-interrogatoire qui a débuté mercredi après-midi, Savard est revenu à plusieurs reprises sur l’idée que le témoin basait plusieurs de ses réponses sur des hypothèses plutôt que sur des souvenirs vifs et concrets.

La plaignante a reconnu à plusieurs reprises que certaines de ses réponses étaient fondées sur ce qu’elle pensait, ressentait ou supposait qu’il s’était produit plutôt que sur des images qu’elle pouvait facilement évoquer dans son esprit.

« Je ne veux pas mentir », a déclaré le plaignant.