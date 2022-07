Le plafonnement des prix du pétrole russe pourrait pousser le pétrole à 140 dollars: groupe de réflexion IAGS

Luft a comparé le plan à aller dans un magasin et à demander au vendeur d’accepter moins d’argent que le prix indiqué.

Le plafonnement proposé des prix du pétrole russe est une “idée ridicule” qui pourrait se retourner contre les États-Unis et les autres pays du Groupe des 7, selon le codirecteur de l’Institut d’analyse de la sécurité mondiale.

Ce qui est susceptible de se produire, c’est que la Russie limitera sa production et créera une pénurie artificielle sur le marché, a-t-il prédit.

“Ces Européens et Américains qui parlent de 40 dollars le baril, ce qu’ils vont obtenir, c’est 140 dollars le baril”, a averti Luft. Bloomberg, citant des personnes proches du dossier, a rapporté que les États-Unis et leurs alliés ont discuté d’un plafonnement du prix du pétrole russe entre 40 et 60 dollars le baril.

“Vous ne pouvez pas tromper les lois de l’offre et de la demande, et vous ne pouvez pas défier les lois de la gravité lorsqu’il s’agit d’un produit fongible”, a-t-il déclaré.

Les prix du pétrole ont été volatils et ont grimpé en flèche alors que la demande a remonté après que les pays ont annulé les mesures de Covid et rouvert.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a également contribué à la flambée des prix de l’énergie. Pour punir Moscou de l’invasion, les États-Unis ont interdit les importations de pétrole russe, tandis que l’Union européenne envisage d’imposer un embargo progressif.

Pendant ce temps, certains pays producteurs de pétrole peinent à augmenter leur production.