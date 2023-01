Le plafonnement des prix du pétrole russe pourrait faire économiser des milliards aux pays africains, selon Yellen

La guerre de la Russie en Ukraine frappe particulièrement durement les Africains en exacerbant l’insécurité alimentaire et en freinant inutilement l’économie du continent, a déclaré vendredi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, à Dakar, la capitale du Sénégal.

Yellen a déclaré que mettre fin à la guerre serait la meilleure chose à faire pour aider l’économie mondiale, mais le Trésor a estimé qu’un plafonnement des prix du pétrole brut et des produits raffinés russes dirigé par le Groupe des Sept pour limiter les revenus de la Russie pourrait sauver les 17 plus grands importateurs nets de pétrole d’Afrique. pays 6 milliards de dollars par an.

S’exprimant au début d’une visite de trois pays en Afrique, Yellen a déclaré que certains pays émergents économisaient encore plus en utilisant le plafonnement des prix pour négocier des remises plus importantes avec la Russie, et que le Trésor encourageait les autres à emboîter le pas.

Les pays du G7 et l’Australie ont mis en place le plafond des prix du pétrole le 5 décembre, interdisant l’utilisation de l’assurance maritime, de la finance et d’autres services fournis par l’Occident pour les cargaisons dont le prix dépasse 60 dollars le baril. Un nouveau plafond sur les produits pétroliers raffinés russes, tels que le diesel et le mazout, devrait entrer en vigueur le 5 février.

Yellen a déclaré que les États-Unis travaillaient avec les dirigeants africains pour atténuer les dommages causés par la “guerre illégale et non provoquée” de la Russie en Ukraine, qui, avec le COVID-19, avait ralenti la croissance et poussé des millions d’Africains dans la pauvreté et la faim.

Washington a fourni environ 13 milliards de dollars d’aide d’urgence et d’aide alimentaire l’année dernière, et met actuellement en place un partenariat stratégique américano-africain pour répondre aux besoins alimentaires à court terme de plus de 300 millions d’Africains, a déclaré Yellen. Il aide également à construire des systèmes plus résilients et durables pour l’avenir.

Yellen est le premier d’un certain nombre de hauts responsables américains qui prévoient de se rendre en Afrique cette année, y compris le président Joe Biden, alors que Washington cherche à approfondir les liens avec le continent et à fournir un contrepoids à la Chine, dont les prêts garantis ont laissé de nombreux pays profondément endettés. .

S’exprimant dans un espace de coworking qui aide les femmes et les jeunes entrepreneurs, Yellen a établi des contrastes frappants avec l’approche d’autres pays, soulignant que les investissements américains en Afrique étaient motivés par “notre partenariat à long terme mutuellement bénéfique” dans le but de générer une économie positive. Retour.

C’est un message que Yellen prévoit de marteler tout au long de sa visite, avec d’autres arrêts prévus en Zambie et en Afrique du Sud, où elle se concentrera également sur les questions d’énergie, de changement climatique et de sécurité alimentaire.

Elle a déclaré que les Africains exigeaient une plus grande responsabilité et transparence de leurs gouvernements, les qualifiant de condition préalable à une croissance économique durable. L’engagement des États-Unis, a-t-elle dit, donne la priorité au “respect de normes élevées telles que la transparence, la bonne gouvernance, la responsabilité et la durabilité environnementale”.

Dans certains cas, elle a déclaré que Washington pourrait également conditionner les investissements à des réformes politiques qui aideraient à mobiliser les investissements du secteur privé.

“Bien que notre approche puisse être exigeante, nous pensons qu’elle donne des résultats durables. Les pays doivent se méfier des accords brillants qui peuvent être opaques et qui, en fin de compte, ne profitent pas réellement aux personnes qu’ils étaient censés aider en premier lieu”, a-t-elle déclaré. “Cela peut laisser aux pays un héritage de dettes, de ressources détournées et de destruction de l’environnement.”

“Potentiel énorme”

Yellen, critique depuis longtemps du rythme des efforts de la Chine sur le traitement de la dette de la Zambie et d’autres pays, a déclaré qu’il était important de fournir des solutions “rapides et complètes” pour permettre aux économies africaines de continuer à faire d’importants investissements publics.

Elle a déclaré aux journalistes après avoir rencontré le président sénégalais Macky Sall qu’elle avait soulevé la question de la dette lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre chinois Liu He à Zurich, et que la réponse de la Chine était “certainement constructive”.

“Ils ont indiqué qu’ils étaient prêts à travailler avec nous pour essayer de voir si nous pouvons faire des progrès sur la situation de la dette, qui, nous en convenons tous les deux, est un vrai problème”, a-t-elle déclaré.

Yellen a rencontré plus tôt la ministre sénégalaise de l’Economie, de la Planification internationale et de la Coopération, Oulimata Sarr, qui, comme Yellen, est également la première femme à occuper son poste actuel.

Lors d’une réunion avec le ministre des Finances Mamadou Moustapha Ba, Yellen a déclaré que les deux responsables avaient “beaucoup à discuter sur la meilleure façon de relever les défis auxquels nos deux pays sont confrontés, notamment dans le contexte du resserrement financier mondial et d’un environnement économique mondial de plus en plus incertain”.

Yellen a déclaré aux chefs d’entreprise de la Chambre de commerce américaine que le principal objectif de sa visite était “l’énorme potentiel économique du continent, grâce à ses tendances démographiques et au dynamisme impressionnant de ses entrepreneurs”.

“Les États-Unis se sont engagés à travailler avec l’Afrique pour réaliser cette promesse, car nous savons qu’une économie africaine plus forte est bonne pour le monde et bonne pour les États-Unis”, a-t-elle déclaré.