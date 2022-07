Le plafonnement des prix du pétrole russe ne résoudra pas les problèmes énergétiques (ministre indonésien)

Mais les analystes se sont demandé si un tel plan fonctionnerait, puisque la Russie pourrait choisir de ne pas vendre au prix fixé par les États-Unis et ses alliés. En outre, des pays tels que l’Inde et la Chine, qui se sont emparés du pétrole russe, pourraient ne pas accepter le plafonnement des prix.

Les États-Unis et d’autres pays du G-7 envisagent de plafonner les prix du pétrole russe dans le but de limiter l’afflux de fonds dans le trésor de guerre du Kremlin tout en réduisant le coût de l’énergie pour les consommateurs.

Ses commentaires sont intervenus un jour après que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu’un plafonnement des prix est “l’un de nos outils les plus puissants” pour lutter contre l’inflation.

Alors que les États-Unis et les pays européens se dirigent vers l’hiver, la demande d’énergie augmentera encore, a-t-elle ajouté.

“Mettre un plafond ne résoudra certainement pas le problème, car il s’agit de la quantité qui n’est pas adéquate, par rapport à la demande qui est en place”, a-t-elle déclaré à Martin Soong de CNBC lors de la réunion du Groupe des 20 des ministres des Finances et du gouvernement central. gouverneurs de banque à Bali, en Indonésie.

Les prix sont élevés parce que la demande dépasse l’offre, qui a été perturbée, et un plafond des prix ne résoudra pas cela, a-t-elle déclaré.

La guerre en Ukraine a accru l’incertitude sur le marché pétrolier et fait grimper les prix.

“C’est pourquoi je pense [Indonesian] Le président Jokowi lors de sa visite sur le lieu du conflit [said] nous voulons que la guerre se termine, car c’est la source du problème », a déclaré Sri Mulyani.

“C’est à cause de cette guerre, que toute la perturbation de tout cet approvisionnement, ainsi que l’implication de la guerre en termes de sanction, cela crée même une situation plus complexe”, a-t-elle déclaré. Les États-Unis ont interdit les importations de pétrole russe et l’Union européenne veut imposer un embargo progressif.

Une série de facteurs liés à l’offre et à la demande ont également contribué à la hausse des prix de l’énergie.

Il y a eu un sous-investissement dans l’approvisionnement énergétique, tandis que certains pays producteurs de pétrole ont eu du mal à augmenter leur production. D’autre part, la demande a grimpé en flèche avec la réouverture des économies et la reprise des voyages.

– Su-Lin Tan, Silvia Amaro et Sam Meredith de CNBC ont contribué à ce rapport.