Le plafonnement des prix du pétrole en Occident ne parvient pas à vider le trésor de guerre russe – POLITICO

Les efforts occidentaux visant à saper la guerre du Kremlin en Ukraine en plafonnant les prix des revenus pétroliers de la Russie, si importants, échouent. Les espoirs que Moscou pourrait manquer d’argent pour l’achat d’armes et les salaires des soldats s’estompent, préviennent les initiés de l’industrie, alors que la Russie vend ses exportations de pétrole bien au-dessus du prix plafond de 60 dollars le baril imposé par les pays du G7+, stimulé par la forte demande chinoise et indienne. .

Le principal mélange de pétrole russe, l’Oural, a dépassé le plafond imposé par les pays du G7+ sur le marché libre en juin et a depuis dépassé les 80 dollars le baril le mois dernier. Il se négocie actuellement à environ 75 $ le baril.

Cela signifie que le président russe Vladimir Poutine peut poursuivre la guerre plus longtemps : les solides revenus pétroliers permettent à Moscou d’acheter davantage d’armes et de soutenir l’économie civile. Isoler la Russie des marchés mondiaux a été un pilier clé de la stratégie américaine et européenne pour contrer l’invasion, tout comme la fourniture d’armes à l’Ukraine. Les plans de dépenses russes révèlent qu’elle consacrera un tiers de son budget annuel à la défense l’année prochaine, ce qui indique que ses hauts gradés sont convaincus de pouvoir survivre et dépenser plus que l’Occident.

Outre la hausse des prix, la Russie vend également davantage de brut en volume, les exportations maritimes ayant augmenté de 10 % le mois dernier pour atteindre 3,37 millions de barils par jour, soit bien au-dessus de la moyenne d’avant-guerre de 3,1 millions, selon les estimations. données du géant des matières premières S&P.

« Le plafonnement des prix a absolument échoué », a déclaré Fotios Katsoulas, analyste principal du transport par pétroliers chez S&P, à POLITICO depuis Londres. « Sur l’ensemble du marché, nous nous attendons à ce que toutes les cargaisons de barils russes se négocient désormais au-dessus du prix plafond. »

Les prix élevés sont dus à un marché mondial fort, a-t-il déclaré, le brut de référence Brent flirtant avec 100 dollars le baril ces dernières semaines. Avec des références aussi élevées, le brut russe offre une remise alléchante, même à 80 dollars ou plus.

La Russie s’efforce activement de renverser les sanctions, en profitant d’une « flotte fantôme » de pétroliers vieillissants prêts à transporter du pétrole en violation des sanctions – occultant souvent leur propriété et cachant même la véritable origine de leur cargaison.

« De nouvelles entreprises ont été créées dans le [United Arab] Les Émirats, l’Inde, la Chine, etc., augmentent le tonnage qu’ils contrôlent, achètent des navires plus anciens et n’opèrent pas sous les assureurs occidentaux », a déclaré Katsoulas, arguant que cette décision signifie qu’ils sont effectivement immunisés contre les conséquences de la violation du prix plafond. La Chine et l’Inde sont désormais les principales destinations du brut maritime russesuivi de la Turquie.

Un économiste principal d’une grande société commerciale, qui a bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer franchement sur des questions réglementaires sensibles, a averti que les décideurs politiques occidentaux ne pouvaient pas faire grand-chose pour appliquer les règles sans surchauffer un marché déjà mousseux.

« L’administration américaine préférera probablement ne pas pénaliser les compagnies de fret et d’assurance impliquées dans le dépassement de la limite de 60 dollars, car cela risquerait de faire monter encore les prix du pétrole brut », a déclaré le négociant.

Vous pouvez laisser votre casquette

Un porte-parole de la Commission européenne a reconnu qu’il y avait eu « des fluctuations récentes des prix du pétrole au-dessus du niveau de plafonnement des prix du G7+ », mais a insisté sur le fait que « cela ne signifie pas que le plafonnement des prix ne fonctionne pas ».

« Pour continuer à appliquer avec succès le plafonnement des prix du pétrole au sein de la coalition internationale, il est en effet vital de contrer les tentatives russes de nuire à son fonctionnement », a ajouté le responsable, soulignant que le bloc a cherché à cibler les opérateurs de navires voyous dans son 11e paquet. de sanctions contre Moscou en mai.

De solides revenus pétroliers permettent à Moscou d’acheter davantage d’armes et de soutenir l’économie civile | Matthieu Stockman/Getty Images

Maria Shagina, chercheuse sur les sanctions à l’Institut international d’études stratégiques, a mis en garde contre l’abandon du plafonnement des prix. Au lieu de cela, « nous devons maintenant nous assurer que le bouchon est étanche et que le mécanisme est plus robuste qu’il ne l’est actuellement ».

« Une application plus stricte du budget russe ferait une différence. Lorsqu’il y avait davantage de conformité entre janvier et août, nous avons vu les revenus russes chuter de 50 pour cent sur un an et ils ont eu du mal à faire face aux dépenses sociales et aux dépenses liées à la guerre », a déclaré Shagina. « Aujourd’hui, le plafond échoue, mais il n’a finalement pas échoué. Si nous resserrons les vis, nous pouvons lui redonner vie.

Cela pourrait être difficile sans les États-Unis. Le mois dernier, cinq diplomates de pays de l’UE ont déclaré à POLITICO que, malgré une prise de conscience croissante du mauvais fonctionnement des restrictions, les gouvernements de l’Union européenne étaient peu enclins à les modifier. « Les Américains ont déclaré que, de leur point de vue, cela fonctionnait », a déclaré un envoyé, tandis qu’un autre a souligné que peu de choses changeraient sans le soutien des États-Unis à des règles plus strictes.

Le principal conseiller économique du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Oleg Ustenko, a profité d’un entretien avec POLITICO en août pour exhorter l’Occident à la fois à resserrer le plafond à seulement 30 dollars et à combler une « échappatoire » qui permet à des pays comme l’Inde, la Turquie et la Chine d’exporter du carburant. raffiné du brut russe vers le marché mondial sans restrictions.

Répondant à une demande de commentaires, le Département d’État américain a déclaré que « la coalition continue de surveiller de près les conditions du marché » et a fait valoir que les mesures actuelles ont déjà « rendu le complexe militaro-industriel russe incapable de produire et d’entretenir des équipements essentiels pour les opérations en Ukraine ». »

Victor Jack a contribué au reportage.