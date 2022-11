Le plafonnement des prix du G7 sur le pétrole russe n’aura pas d’impact important sur Moscou (analystes)

La photo prise le 3 mai 2022 montre une vue générale de la plus grande raffinerie d’huile minérale de Slovaquie, Slovnaft, à Bratislava, en Slovaquie. (Photo de JOE KLAMAR / AFP) Joe Clamar | AFP | Getty Images

Le Groupe des 7 nations est en pourparlers pour plafonner le pétrole russe à 65 et 70 dollars le baril – mais les analystes disent que cela n’aura probablement pas d’impact significatif sur les revenus pétroliers de Moscou, même s’il est approuvé. Les prix à ces niveaux sont proches de ce que les marchés asiatiques paient actuellement à la Russie, qui bénéficie d’une “grosse décote”, a déclaré Massimo Di Odoardo, vice-président de la recherche sur le gaz et le GNL chez Wood Mackenzie. “Ces niveaux de remises correspondent certainement à ce que les remises sont déjà sur le marché … C’est quelque chose qui ne semble pas, tel qu’il est placé, comme si c’était va avoir un effet [on Moscow] que ce soit si le prix est si élevé.” La Russie a menacé de le faire ne fournit pas d’huile aux pays fixant et approuvant le plafonnement des prix. “Étant donné que le pétrole russe (Oural) se négocie entre 60 et 65 $/bbl, le plafond de prix proposé est déjà conforme aux conditions de marché actuelles”, a déclaré Vivek Dhar, directeur de la recherche sur les produits miniers et énergétiques de la Commonwealth Bank of Australia. Dans une note de jeudi, il a déclaré que les expéditions actuelles de pétrole russe sont confrontées à des perturbations minimes de la part de l’Union européenne qui refuse les services de transport et d’assurance. Il a convenu que le plafonnement des prix discuté ne fera pas grand-chose et ne dissuadera pas Moscou dans sa guerre contre l’Ukraine. “Les exportations de pétrole maritime de la Russie ont augmenté vers la Chine, l’Inde et la Turquie au détriment des économies avancées après la guerre en Ukraine”, a-t-il ajouté.

En fait, il a déclaré que le plafond des prix discuté était plus élevé que ce à quoi s’attendaient les marchés. “Les prix du pétrole ont terminé en baisse du jour au lendemain après que l’UE a discuté d’un plafonnement des prix du pétrole russe entre 65 et 70 USD/bbl, une fourchette de prix plus élevée que les marchés ne s’y attendaient et à des niveaux qui réduiront le risque de perturbations des sanctions de l’UE sur les expéditions de pétrole russe”, Dhar a dit. Il y avait un scepticisme similaire sur le plafond proposé par l’UE sur les prix du gaz naturel. Plusieurs États membres de l’UE se sont opposés à l’efficacité du plafonnement des prix à 275 euros par mégawattheure, certains affirmant qu’il n’est pas réaliste de maintenir les prix du gaz à des niveaux aussi élevés pendant si longtemps. Le bloc cherche à empêcher les prix de l’essence de monter en flèche alors que les consommateurs sont déjà aux prises avec la hausse du coût de la vie. Les décideurs du G-7 ont un exercice d’équilibre difficile à faire.

Il me semble que [the G-7] péchera par excès de prudence – en le fixant à un niveau élevé plutôt qu’à un niveau bas pour éviter d’aggraver la spirale inflationniste. Pavel Molchanov Analyste énergétique chez Raymond James

Si les prix sont fixés trop haut, ils n’auront aucun sens et risquent d’avoir aucun impact sur la Russie – mais si le plafond des prix est trop bas, cela pourrait entraîner une réduction physique de l’offre de pétrole russe sur le marché mondial, a déclaré Raymond James. analyste énergétique Pavel Molchanov. Un plafond des prix plus bas “signifie plus d’inflation, plus de mécontentement des consommateurs et plus de resserrement monétaire”, a souligné Molchanov. “Il me semble que [the G-7] va pécher par excès de prudence – en le fixant haut plutôt que bas pour éviter d’aggraver la spirale inflationniste.” La semaine dernière, les données officielles ont montré que l’inflation au Royaume-Uni avait atteint un sommet en 41 ans de 11,1 % en octobre, plus élevé que prévu, alors que les prix de l’énergie, entre autres facteurs, continuaient de peser sur les ménages et les entreprises.

Risques à la baisse pour les prévisions actuelles

Si les membres de l’UE acceptent le plafond proposé, Dhar s’attend à ce que le prix du pétrole tombe en dessous de 95 dollars le baril pour le dernier trimestre de 2022. Les prix du pétrole étaient légèrement plus élevés vendredi après-midi, heure de l’Asie. Les contrats à terme sur le Brent ont légèrement augmenté de 0,35 % pour s’établir à 85,64 $ le baril, tandis que les contrats à terme US West Texas Intermediate ont grimpé de 0,55 % à 78,37 $ le baril. “Nos prévisions de prix supposent que les sanctions de l’UE accompagnées d’un plafonnement des prix du pétrole russe entraîneront suffisamment de perturbations de l’approvisionnement pour compenser les préoccupations persistantes en matière de croissance mondiale.”

