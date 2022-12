Le plafond pétrolier russe commence, essayant de faire pression sur Poutine sur l’Ukraine

L’Union européenne, ainsi que l’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon et les États-Unis ont convenu vendredi du plafonnement des prix. Cette décision a provoqué un rejet du Kremlin et également des critiques du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy – dont le gouvernement souhaite que le plafond soit moitié moins élevé.

De nombreux autres facteurs, y compris les mesures de prévention du COVID-19 en Chine qui ont freiné sa fabrication, ont également un impact sur la demande de brut et donc sur les prix. Ils sont loin d’avoir atteint un sommet plus tôt pendant la guerre.

Ces dernières semaines, la Russie a pilonné les infrastructures ukrainiennes – y compris les centrales électriques – avec des frappes militaires et a maintenu une offensive dans l’est, notamment dans et autour de la ville de Bakhmut.

La guerre qui a commencé avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a déplacé des millions de personnes de leurs foyers, tué et blessé un nombre incalculable de civils et ébranlé l’économie mondiale, notamment par les retombées sur les prix et la disponibilité des denrées alimentaires, des engrais et du carburant. qui sont les principales exportations de l’Ukraine et de la Russie.