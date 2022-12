Le plafond pétrolier russe commence, essayant de faire pression sur Poutine sur l’Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Les pays occidentaux ont commencé lundi à imposer un plafond de prix de 60 dollars le baril et à interdire certains types de pétrole russe, dans le cadre de nouvelles mesures visant à intensifier la pression contre Moscou dans sa guerre contre l’Ukraine.

L’Union européenne, ainsi que l’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon et les États-Unis ont convenu vendredi du plafonnement des prix. Cette décision a provoqué un rejet du Kremlin et également des critiques du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy – dont le gouvernement souhaite que le plafond soit moitié moins élevé.

Le bloc européen des 27 pays a également imposé un embargo sur le pétrole russe expédié par voie maritime.

Des questions ont été soulevées sur la manière dont les mesures occidentales affecteront les prix du marché. Lundi, le brut de référence américain s’est échangé en hausse de 90 cents à 80,88 $.

De nombreux autres facteurs, y compris les mesures de prévention du COVID-19 en Chine qui ont freiné sa fabrication, ont également un impact sur la demande de brut et donc sur les prix. Ils sont loin d’avoir atteint un sommet plus tôt pendant la guerre.

Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, en charge des questions énergétiques, a averti dimanche dans des commentaires télévisés que la Russie ne vendrait pas son pétrole aux pays qui tenteraient d’utiliser le plafond.

“Nous ne vendrons du pétrole et des produits pétroliers qu’aux pays qui travailleront avec nous aux conditions du marché, même si nous devons réduire la production dans une certaine mesure”, a déclaré Novak dans des remarques télévisées quelques heures avant l’entrée en vigueur du plafonnement des prix.

Le gouvernement ukrainien a exigé au cours du week-end un plafond de prix inférieur, à 30 dollars le baril, insistant sur le fait qu’au niveau de 60 dollars, la Russie récolterait toujours des revenus pétroliers annuels de 100 milliards de dollars – de l’argent qui peut être utilisé pour financer sa machine de guerre.

La Russie, deuxième producteur mondial de pétrole, compte sur la vente de pétrole et de gaz pour soutenir son économie, qui a déjà fait l’objet de sanctions internationales radicales à la suite de la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine.

Ces dernières semaines, la Russie a pilonné les infrastructures ukrainiennes – y compris les centrales électriques – avec des frappes militaires et a maintenu une offensive dans l’est, notamment dans et autour de la ville de Bakhmut.

Les forces russes ont également creusé près de la ville méridionale de Kherson, qui a été reprise par les forces ukrainiennes le mois dernier après une occupation de 8 mois.

La guerre qui a commencé avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a déplacé des millions de personnes de leurs foyers, tué et blessé un nombre incalculable de civils et ébranlé l’économie mondiale, notamment par les retombées sur les prix et la disponibilité des denrées alimentaires, des engrais et du carburant. qui sont les principales exportations de l’Ukraine et de la Russie.

