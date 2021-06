Le plafond fiscal national et local peut être là pour rester pour les plus hauts revenus

Les hauts revenus des États à fiscalité élevée ont applaudi la nouvelle la semaine dernière selon laquelle le sénateur Bernie Sanders avait inclus un allégement du plafond fiscal de l’État et local dans son budget.

Mais les chiffres suggèrent que Sanders n’envisage qu’une réduction partielle du plafond. Et la dernière proposition discutée au Congrès ne ferait pas grand-chose pour aider les plus hauts revenus qui représentent la plus grande part des déductions SALT.

Le budget de 6 000 milliards de dollars de Sanders comprenait 120 milliards de dollars pour l’allégement du SALT sur cinq ans. La disposition a renforcé l’espoir dans des États comme New York, le New Jersey et la Californie que l’aile progressiste du parti démocrate est prête à éliminer le plafond de 10 000 $ sur les déductions fiscales nationales et locales. Le plafond faisait partie de la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi de 2017 et a créé une augmentation d’impôt efficace pour de nombreux hauts revenus dans les États à forte fiscalité.

Pourtant, la provision de 120 milliards de dollars de Sanders ne couvrirait qu’une abrogation partielle. Le Tax Policy Center estime qu’une abrogation complète du plafond SALT coûterait environ 450 milliards de dollars au cours des cinq premières années, tandis que la Tax Foundation estime qu’il en coûterait environ 460 milliards de dollars sur cinq ans. Le plan de Sanders représenterait donc moins d’un tiers du coût attendu de l’abrogation du plafond.

Un caucus de 30 démocrates et républicains s’est réuni pour former un caucus SALT visant à l’abrogation du plafond. Le représentant Josh Gottheimer (DN.J.), l’un des présidents du caucus, et d’autres disent qu’ils ne signeront pas une nouvelle facture de dépenses ou d’impôts sans une abrogation du plafond SALT.

Des membres plus progressistes du parti démocrate ont critiqué une telle proposition comme un cadeau fiscal aux riches, puisque 57% des avantages d’une abrogation iraient aux 1% les plus riches.

Le dernier compromis en discussion – et probablement celui privilégié par Sanders du Vermont – selon les experts fiscaux, établit un seuil de revenu de 400 000 $ par an. Le plafond serait entièrement levé pour ceux qui gagnent moins de 400 000 $ par an, tandis que les déclarants qui gagnent plus seraient toujours soumis au plafond de 10 000 $. Le seuil de revenu aiderait à garantir que les avantages d’une abrogation SALT ne profitent pas principalement aux riches.

Gottheimer a déclaré lundi à CNBC qu’il continuait de soutenir une abrogation complète plutôt qu’un seuil de revenu. Il a déclaré que même un seuil de revenu de 400 000 $ nuirait à la classe moyenne, puisque les super-salaires du New Jersey et d’autres États à forte fiscalité soutiennent les programmes sociaux par le biais de leurs paiements d’impôts démesurés. Il a déclaré que de nombreux riches semblent quitter l’État en cherchant à payer moins d’impôts.

« Il ne s’agit pas seulement de l’impact sur les niveaux de revenu », a déclaré Gottheimer. « Cela a un impact énorme sur les personnes quittant des États comme le mien. En conséquence, lorsque les gens partent, cela a un effet important sur les écoles, l’embauche des forces de l’ordre et des pompiers, car l’assiette fiscale s’épuise lorsque les gens déménagent en Floride, au Texas et dans les Carolines comme on le voit. »

Un seuil de revenu créerait également une « falaise de revenu » pour ceux qui gagnent un peu plus de 400 000 $.

Jared Walczak, vice-président des projets d’État de la Tax Foundation, a déclaré qu’un déclarant fiscal new-yorkais gagnant 399 000 $ et payant 45 000 $ en impôts nationaux et locaux serait en mesure de déduire son SALT si un seuil de 400 000 $ était établi. Mais quelqu’un qui gagne 400 001 $ par an paierait 12 000 $ de plus en impôts par an, puisqu’il serait toujours soumis au plafond SALT de 10 000 $.

« Même dans le cadre de ce plan, la plupart des avantages profiteraient à ceux qui sont relativement près du seuil », a déclaré Walczak.