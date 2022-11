Le plafond du prix du gaz en Europe laisse certains pays consternés

Plusieurs États membres de l’UE ne sont pas satisfaits du plafond proposé par le bloc sur les prix du gaz naturel – à 275 euros par mégawattheure – qui vise à éviter des coûts exorbitants pour les consommateurs.

L’introduction d’un plafond sur les prix du gaz a été l’une des mesures les plus controversées pour l’Europe au milieu d’une crise énergétique aiguë suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

actualités liées à l’investissement Les prix du pétrole chutent alors que les perspectives deviennent baissières. Les commerçants craignent que la faiblesse de la Chine ne demande plus que l’impact des sanctions russes

Les 27 dirigeants de l’UE ont donné un soutien politique à l’idée fin octobre, après plusieurs mois de discussions. Mais, une poignée de nations exigent des garanties concrètes avant de donner leur feu vert à la proposition, tandis que d’autres disent que le plafond est trop élevé.

“Un plafonnement des prix aux niveaux que la commission propose n’est en fait pas un plafonnement des prix”, a déclaré Kostas Skrekas., Le ministre grec de l’environnement et de l’énergie, a déclaré mardi à CNBC Julianna Tatelbaum, quelques heures après que le niveau proposé a été fixé par la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE.

“Alors [a] le prix plafond à 275 euros n’est pas un prix plafond, personne ne peut, ne peut supporter d’acheter de l’essence à ce prix cher pendant longtemps. Nous pensons sûrement que le plafonnement des prix en dessous de 200 euros, entre 150 et 200 euros serait plus réaliste”, a-t-il ajouté.

Les ministres européens de l’énergie doivent se réunir jeudi pour débattre de la proposition de plafonnement des prix.

La Pologne, la Grèce, la Belgique et l’Espagne font partie des nations favorables au plafond. Les Pays-Bas et l’Allemagne se sont montrés plus sceptiques quant aux avantages de la mesure. Présenter un plafond qui semble difficile à mettre en œuvre, dans la pratique, pourrait être un moyen pour la Commission européenne de rassembler les 27 nations sur la question.