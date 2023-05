Le plafond des prix de l’énergie en Grande-Bretagne tombe à 2 074 £, mais les ménages ne verront que peu de soulagement

Le plafond des prix de l’énergie en Grande-Bretagne est tombé à 2 074 £ par an, mais le ménage moyen paiera toujours presque le double du tarif de son gaz et de son électricité qu’avant que les coûts ne commencent à monter en flèche.

Environ 27 millions de ménages peuvent s’attendre à une légère baisse des factures d’énergie cet été après que le régulateur Ofgem a abaissé le plafond du tarif annuel typique du double combustible pour refléter une forte baisse des prix mondiaux de l’énergie au cours des derniers mois.

À partir de juillet, lorsque le changement prendra effet, les ménages verront leur facture moyenne de gaz et d’électricité tomber du niveau de 2 500 £ par an fixé par la garantie gouvernementale des prix de l’énergie.

Mais les ménages qui ont eu du mal à payer leurs factures pendant l’hiver se sentiront peu soulagés, car les recharges gouvernementales d’une valeur de 400 £ entre octobre et mars ont pris fin.

La facture énergétique moyenne restera presque le double du niveau observé en octobre 2021 – lorsque la Russie a commencé à restreindre les approvisionnements en gaz vers l’Europe dans un mouvement qui a fait monter en flèche les prix de gros. Avant la crise énergétique, le ménage type payait 1 271 £ par an pour le gaz et l’électricité.

Les ménages pourraient toujours faire face à des factures de double combustible supérieures à 2 074 £ s’ils utilisent plus que la quantité d’énergie typique, car le plafond d’Ofgem limite le taux que les fournisseurs d’énergie peuvent facturer pour chaque unité de gaz et d’électricité – et non la facture totale.

Les militants de la précarité énergétique ont averti qu’il est peu probable que la plupart des ménages se sentent mieux, et environ 6,5 millions de ménages resteront en situation de précarité énergétique malgré la baisse du taux.

Les experts en énergie estiment que les ménages pourraient faire face à des factures d’énergie bien plus élevées que la normale dans les années à venir, car la guerre de la Russie en Ukraine maintient les prix sur les marchés mondiaux du gaz à des niveaux obstinément élevés.

Les analystes de Cornwall Insight ont averti qu’ils ne s’attendent pas à ce que les factures reviennent aux niveaux d’avant 2020 avant la fin de la décennie au plus tôt.