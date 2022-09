Le plafond des dépenses de Barcelone pour la saison a augmenté de près de 800 millions d’euros suite à la vente des actifs du club cet été, a confirmé LaLiga vendredi.

Le Barça a vendu 25% de ses droits de télévision nationaux pour les 25 prochaines années et une participation de 49% dans Barca Studios pour plus de 700 millions d’euros au total après avoir reçu l’autorisation des membres du club de le faire.

Cela leur a permis de dépenser plus de 150 millions d’euros pour les nouvelles recrues Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde dans la fenêtre de transfert, tandis qu’Andreas Christensen, Franck Kessie, Hector Bellerin et Marcos Alonso sont tous arrivés sur des transferts gratuits.

Cela marque un revirement remarquable par rapport à l’été dernier, lorsque le club ne pouvait pas se permettre de garder Lionel Messi et que la Liga a ramené son plafond de dépenses à 96 millions d’euros. En janvier, ce plafond avait encore été réduit à -144 millions d’euros, la seule limite négative de la ligue.

Le Real Madrid a toujours le plus grand plafond de dépenses de LaLiga. Madrid est autorisé à dépenser jusqu’à 683,5 millions d’euros par an pour le fonctionnement de son équipe.

L’Atletico Madrid a la troisième limite la plus élevée, mais c’est environ 300 millions d’euros de moins que Madrid et le Barça à 341 millions d’euros. Séville (200 millions d’euros) et Villarreal (151 millions d’euros) complètent le top cinq, tandis qu’Elche et le nouveau promu Gérone ont les plafonds les plus bas avec un peu plus de 42 millions d’euros.

La limite de dépenses de LaLiga représente le montant maximum que les clubs peuvent dépenser en salaires, primes et amortissements sur les transferts au cours d’une saison, et non combien ils dépensent nécessairement.

Comme le Barça a déjà dépassé sa limite, il n’a été autorisé à dépenser qu’à un ratio de 1: 4 – 25% de tout ce qu’il a économisé en salaires ou augmenté en frais pourrait aller sur de nouvelles signatures ou de nouveaux contrats – mais LaLiga a confirmé à ESPN plus tôt cet été, ils travaillent à nouveau avec une ration de 1: 1.