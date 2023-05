Le plafond de la dette pourrait revenir à un petit groupe de républicains de la Chambre

Au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont traversé une série d’impasses sur le budget fédéral et le plafond de la dette avec une distribution de personnages en constante évolution. À partir de la version originale de 2011, mettant en vedette Barack Obama en tant que président démocrate assiégé et John Boehner en tant que président républicain assiégé de la Chambre, ces combats sont devenus une caractéristique de la politique américaine. Le casting change, tout comme certains détails de l’intrigue, mais, comme le Rapide furieux franchise, la même formule de base demeure.

Cette année, c’est le redémarrage avec un nouvel ensemble de protagonistes principaux. Joe Biden est dans le rôle du président démocrate assiégé et Kevin McCarthy est le président républicain assiégé de la Chambre. Mais alors que les téléspectateurs occasionnels peuvent penser que d’autres éléments de l’histoire sont restés autrement stables, ce n’est pas le cas. Après tout, c’est Washington, pas Hollywood, et les divers événements qui ont façonné la dynamique politique sous-jacente au cours des dernières années n’ont pu être scénarisés dans aucune salle d’écrivains – comme la bataille à 15 tours de McCarthy pour devenir orateur, sans parler du 6 janvier. , 2021, attentat au Capitole. McCarthy tente maintenant d’orienter les républicains de la Chambre vers un accord avec une majorité étroite de cinq voix et une conférence profondément fractionnée qui, à certains égards, ressemble plus à une coalition parlementaire qu’au type de majorités solides que les orateurs commandent traditionnellement.

L’un des moyens par lesquels McCarthy gère sa coalition fracturée consiste à organiser des réunions de ce que l’on appelle à Capitol Hill «les cinq familles», une référence aux clans mafieux qui dominaient autrefois le crime organisé dans le métro de New York. Chaque semaine, les dirigeants de cinq factions au sein de la conférence républicaine se réunissent dans le bureau de McCarthy pour discuter des problèmes à venir. Il s’agit du représentant Brian Fitzpatrick (R-PA) du Problem Solvers Caucus, du représentant David Joyce (R-OH) du Republican Governance Group, du représentant Dusty Johnson (R-SD) du Republican Main Street Caucus, du représentant. Kevin Hearn (R-OK) du Groupe d’étude républicain et le représentant Scott Perry (R-PA) du House Freedom Caucus. Pourtant, bien que la comparaison des cinq familles soit un raccourci facile, il est simpliste de considérer tous les groupes comme ayant un pouvoir similaire, sans parler d’être aussi faciles à distinguer les uns des autres.

Premièrement, les lignes entre les groupes s’estompent très facilement. Pris globalement dans l’ordre de gauche à droite :

Le Caucus des résolveurs de problèmes est un groupe bipartite soutenu par le lobby centriste No Labels majoritairement modéré.

Le Groupe de gouvernance républicaine est le descendant d'un groupe de républicains libéraux et modérés qui s'est formé en réaction à la prise de pouvoir de Newt Gingrich en 1994.

Le Caucus républicain de la rue principale représente les «conservateurs pragmatiques» et comprend à la fois les modérés relatifs et les républicains de la ligne du parti.

Le Comité d'étude républicain qui était autrefois un groupe de conservateurs purs et durs, englobe désormais la grande majorité de la conférence.

Finalement, le Caucus de la liberté de la maison (HFC) est devenu le nouveau bastion factionnel de la droite dure.

Deuxièmement, la dynamique du pouvoir a beaucoup changé au cours de la dernière décennie. Sous Boehner, les républicains avaient une majorité confortable et les membres du Freedom Caucus étaient les fauteurs de trouble qui lançaient des bombes depuis la ligne de touche et aidaient à pousser les États-Unis vers le précipice du défaut de paiement. En revanche, le HFC est désormais un élément clé de la coalition de McCarthy ; ils ont contribué à lui livrer le marteau de l’orateur. Jim Jordan (R-OH), membre du HFC, est passé de l’un des principaux lanceurs de bombes à président de comité et allié clé de McCarthy. McCarthy fait toujours face au scepticisme de la droite dure. Après tout, des membres comme le représentant Matt Gaetz (R-FL) et Lauren Boebert (R-CO) ont résisté jusqu’au bout contre lui lors de l’élection du président. Mais il y a maintenant une véritable adhésion au programme de McCarthy de la part d’une faction de droite du GOP, qui était à l’extérieur de la tente dans le passé. En avril, cette alliance s’est manifestée lorsque McCarthy a adopté avec succès son offre d’ouverture de limite d’endettement, lorsqu’un certain nombre de républicains ont voté pour augmenter la limite d’endettement pour la première fois de leur carrière au Congrès.

En supposant que McCarthy et Biden puissent conclure une sorte d’accord dans les semaines à venir sur la façon de gérer le plafond de la dette, cela nécessitera au moins un certain soutien de toutes les factions au sein de la Conférence républicaine de la Chambre. Cela nécessitera également des votes démocrates – après tout, même l’offre maximaliste de McCarthy n’a été adoptée que par un vote avec l’intervention de dernière minute du représentant George Santos (R-NY), qui fait actuellement l’objet d’une inculpation fédérale.

Mais s’appuyer sur certains votes démocrates ne condamne pas nécessairement la présidence de McCarthy – après la débâcle de l’élection de la présidence à 15 tours de McCarthy en janvier, les républicains ne sont pas impatients de répéter. Au lieu de cela, il divise la Chambre en trois groupes qui ne sont pas nécessairement idéologiques à court terme. Le premier est celui de ceux qui voteront « oui » pour tout accord conclu par McCarthy : il s’agit notamment des modérés, des membres de la direction et de ceux qui sont des loyalistes de McCarthy. Les seconds sont ceux qui voteront « non » quoi qu’il arrive. Il s’agit tout au plus d’une poignée de membres alignés sur HFC qui, pour des raisons politiques ou personnelles, ne soutiendront tout simplement aucun accord.

C’est le groupe du milieu qui compte. Ce sont les membres qui, dans des situations comme celle-ci, «votent non mais espèrent oui». Ils soutiennent un accord plus large mais ne veulent pas prendre les risques politiques pour le soutenir. Après tout, alors que près de 150 membres de la Chambre ont voté pour ne pas certifier l’élection présidentielle de 2020, ce n’est pas comme si beaucoup d’entre eux pensaient sincèrement qu’Hugo Chavez était ressuscité d’entre les morts pour comploter avec Dominion Voting Systems afin de voler la présidence. Ils savaient simplement que l’élection serait certifiée quel que soit leur vote et ne voulaient pas risquer la colère potentielle de la droite MAGA. Plus McCarthy pourra rallier ces membres, meilleur sera l’accord qu’il pourra conclure. Moins il doit compter sur les votes démocrates, plus il peut négocier avec la Maison Blanche.

Tout accord peut encore être insaisissable. Mais si l’on est atteint, le groupe clé n’est pas les modérés, ni la droite dure. Au lieu de cela, ce sont les conservateurs d’arrière-ban qui ne veulent pas risquer un défaut mais ne veulent pas non plus risquer un défi principal. À ce stade, ils ont une relation symbiotique avec McCarthy. Plus ils le soutiennent, plus il peut extraire de Biden et vice versa. La question est de savoir combien de McCarthy peuvent gagner si lui et Biden s’entendent.